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Жительница Искитима помогла незаконно вывести за рубеж больше трех миллиардов рублей

Она входила в банду из 12 человек

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Женщина заключила соглашение со следствием

Женщина заключила соглашение со следствием

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В Новосибирске до суда дошло дело против 41-летней жительницы Искитима, которую обвиняют в незаконных валютных операциях. По версии следствия, женщина входила в банду из 12 человек, которая вывела за рубеж 3 миллиарда 22 миллиона рублей.

— Участники преступного сообщества на территории Новосибирской области и Алтайского края, используя две организованные группы, а также реквизиты 52 юридических лиц, незаконно оказывали услуги по переводу валютных денежных средств на счета иностранных организаций, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Они подделывали документы с января 2016-го по декабрь 2019 года.

Против участников сейчас возбуждено и расследуется уголовное дело сразу по пяти статьям: пункты «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ, пункты «а», «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная организованной группой в особо крупном размере), пункт «а» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой), часть 1 статьи 210 и часть 2 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

Трое участников банды заключили со следствием соглашение о сотрудничестве, в том числе жительница Искитима, уголовное дело против которой уже передали в суд.

В конце марта в Кировский районный суд Новосибирска поступило дело местной жительницы, которую обвиняют в изготовлении поддельных денег с помощью лака для ногтей.

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