Жительница Искитима помогла незаконно вывести за рубеж больше трех миллиардов рублей

В Новосибирске до суда дошло дело против 41-летней жительницы Искитима, которую обвиняют в незаконных валютных операциях. По версии следствия, женщина входила в банду из 12 человек , которая вывела за рубеж 3 миллиарда 22 миллиона рублей.



— Участники преступного сообщества на территории Новосибирской области и Алтайского края, используя две организованные группы, а также реквизиты 52 юридических лиц, незаконно оказывали услуги по переводу валютных денежных средств на счета иностранных организаций, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.