Жительница Искитима помогла незаконно вывести за рубеж больше трех миллиардов рублей

В Новосибирске до суда дошло дело против 41-летней жительницы Искитима, которую обвиняют в незаконных валютных операциях. По версии следствия, женщина входила в банду из
— Участники преступного сообщества на территории Новосибирской области и Алтайского края, используя две организованные группы, а также реквизиты 52 юридических лиц, незаконно оказывали услуги по переводу валютных денежных средств на счета иностранных организаций, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Они подделывали документы с января
Против участников сейчас возбуждено и расследуется уголовное дело сразу по пяти статьям: пункты «а», «б»
Трое участников банды заключили со следствием соглашение о сотрудничестве, в том числе жительница Искитима, уголовное дело против которой уже передали в суд.
В конце марта в Кировский районный суд Новосибирска поступило дело местной жительницы, которую обвиняют в изготовлении поддельных денег с помощью лака для ногтей.