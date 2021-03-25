25 марта четверг
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 6/10
usd 76.15
eur 90.05
Тема дняЧто происходит с «Гигантом»? И при чем тут SPAR?

Все новости

Все новости

Машина сменила 10 владельцев, но кровь осталась: новосибирца осудили за убийство 23-летней давности

65-летний мужчина отправится за решетку на 22 года

3 436
30Обсудить

Поделиться

До этого мужчина уже был неоднократно судим&nbsp;за тяжкие преступления

До этого мужчина уже был неоднократно судим за тяжкие преступления

Поделиться

Новосибирца осудили за убийство конкурентов, совершенное 23 года назад

В Новосибирске суд вынес приговор 65-летнему жителю Куйбышева за двойное убийство, которое он совершил 23 года назад.

Что произошло в 1998 году

В ночь на 10 февраля 1998 года осужденный как представитель одной из банд предложил двум знакомым в Куйбышеве из конкурирующей банды встретиться с ним. Мужчины не поделили сферы влияния в криминальном мире.

— Остановив автомобиль возле обочины проезжей части, все вышли из его салона на открытую местность. Затем подсудимый внезапно напал на одного из потерпевших, ударом ноги сбил с ног, последний упал на землю лицом вниз. Затем злоумышленник достал огнестрельное оружие, а также боеприпасы, и, угрожая, заставил второго потерпевшего также лечь лицом вниз на землю. После этого он поочередно с близкого расстояния произвел выстрелы из имеющегося при нем огнестрельного оружия в головы потерпевших, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Оба мужчины скончались на месте, а осужденный поместил их тела в багажник, вывез на окраину города и закопал.

Что помогло доказать вину

Расследование убийства временно остановили, но на убийцу выйти удалось в 2013 году. Он был задержан.

Спустя 15 лет силовики нашли машину, на которой вывезли тела. Несмотря на то, что автомобиль сменил около десятка владельцев, в его багажнике обнаружили следы крови, принадлежащей одному из потерпевших.

Убийцу приговорили к 22 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

— Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Вчера следователи сообщили, что предъявили обвинение 31-летней женщине и ее сожителю за убийство 6-летнего мальчика. По версии следствия, они забили ребенка до смерти за плохое чтение. Трагедия произошла 19 марта вечером в одном из домов в поселке Кудряшовском под Новосибирском. В квартире обнаружили 6-летнего мальчика с множественными телесными повреждениями.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

криминальный авторитетубийство
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (30)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...