Машина сменила 10 владельцев, но кровь осталась: новосибирца осудили за убийство 23-летней давности

В Новосибирске суд вынес приговор 65-летнему жителю Куйбышева за двойное убийство, которое он совершил 23 года назад .

Что произошло в 1998 году

В ночь на 10 февраля 1998 года осужденный как представитель одной из банд предложил двум знакомым в Куйбышеве из конкурирующей банды встретиться с ним. Мужчины не поделили сферы влияния в криминальном мире.