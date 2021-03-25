Машина сменила 10 владельцев, но кровь осталась: новосибирца осудили за убийство 23-летней давности

Новосибирца осудили за убийство конкурентов, совершенное 23 года назад
В Новосибирске суд вынес приговор 65-летнему жителю Куйбышева за двойное убийство, которое он совершил
Что произошло в 1998 году
В ночь на 10 февраля 1998 года осужденный как представитель одной из банд предложил двум знакомым в Куйбышеве из конкурирующей банды встретиться с ним. Мужчины не поделили сферы влияния в криминальном мире.
— Остановив автомобиль возле обочины проезжей части, все вышли из его салона на открытую местность. Затем подсудимый внезапно напал на одного из потерпевших, ударом ноги сбил с ног, последний упал на землю лицом вниз. Затем злоумышленник достал огнестрельное оружие, а также боеприпасы, и, угрожая, заставил второго потерпевшего также лечь лицом вниз на землю. После этого он поочередно с близкого расстояния произвел выстрелы из имеющегося при нем огнестрельного оружия в головы потерпевших, — рассказала старший помощник руководителя
Оба мужчины скончались на месте, а осужденный поместил их тела в багажник, вывез на окраину города и закопал.
Что помогло доказать вину
Расследование убийства временно остановили, но на убийцу выйти удалось
Спустя 15 лет силовики нашли машину, на которой вывезли тела. Несмотря на то, что автомобиль сменил около десятка владельцев, в его багажнике обнаружили следы крови, принадлежащей одному из потерпевших.
Убийцу приговорили к 22 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
— Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных
Вчера следователи сообщили, что предъявили обвинение 31-летней женщине и ее сожителю за убийство 6-летнего мальчика. По версии следствия, они забили ребенка до смерти за плохое чтение. Трагедия произошла 19 марта вечером в одном из домов в поселке Кудряшовском под Новосибирском. В квартире обнаружили 6-летнего мальчика с множественными телесными повреждениями.