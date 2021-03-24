Убийство возле НГТУ и смерть девушки Дениса Губарева попали на страницы британского таблоида The Sun

Британское издание The Sun написало о смерти Софьи — девушки убитого возле НГТУ студента Дениса Губарева. О происшествии НГС рассказывал в начале марта, тогда же девушка была найдена мертвой в своей квартире.



— Девушка умерла от «разбитого сердца» всего через несколько недель после того, как ее парня зарезал её бывший любовник в порыве ревности. 18-летняя Софья, которая оказалась в центре любовного треугольника, была найдена мертвой в своей квартире. В прошлом месяце она с ужасом наблюдала, как ее бывший парень 22-летний Денис Миллер, обнял 26-летнего соперника Дениса Губарева, «чтобы помириться», но вместо этого несколько раз ударил его ножом, — пишет The Sun.