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Убийство возле НГТУ и смерть девушки Дениса Губарева попали на страницы британского таблоида The Sun

Газета опубликовала историю «любовного треугольника» из Новосибирска

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Убийство Дениса Губарева произошло в феврале. Тогда же был задержан предполагаемый убийца — его одногруппник Денис Миллер. Предполагается, что он решился на преступление из-за ревности к своей бывшей девушке, которая начала встречаться с Денисом Губаревым

Убийство Дениса Губарева произошло в феврале. Тогда же был задержан предполагаемый убийца — его одногруппник Денис Миллер. Предполагается, что он решился на преступление из-за ревности к своей бывшей девушке, которая начала встречаться с Денисом Губаревым

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Британское издание The Sun написало о смерти Софьи — девушки убитого возле НГТУ студента Дениса Губарева. О происшествии НГС рассказывал в начале марта, тогда же девушка была найдена мертвой в своей квартире.

— Девушка умерла от «разбитого сердца» всего через несколько недель после того, как ее парня зарезал её бывший любовник в порыве ревности. 18-летняя Софья, которая оказалась в центре любовного треугольника, была найдена мертвой в своей квартире. В прошлом месяце она с ужасом наблюдала, как ее бывший парень 22-летний Денис Миллер, обнял 26-летнего соперника Дениса Губарева, «чтобы помириться», но вместо этого несколько раз ударил его ножом, — пишет The Sun.

«18-летняя девушка умерла от разбитого сердца...», — пишет издание

«18-летняя девушка умерла от разбитого сердца...», — пишет издание

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Далее газета уточняет, что причину смерти девушки «с разбитым сердцем» устанавливают судмедэксперты и ссылаются на источник в НГТУ, который сообщил, что Софья «просто не выдержала» и скончалась из-за острого стресса.

В материале также приводится история убийства Дениса Губарева и даются выдержки из интервью с матерью погибшего студента.

— Миллеру грозит до 15 лет тюрьмы, если он его признают виновным в убийстве, в котором он уже сознался. Студент, знавший всех троих в любовном треугольнике, сказал: «Денису будет очень тяжело сейчас находиться в тюрьме и знать, что Софья тоже умерла», — говорится в материале британской газеты.

СЮЖЕТ

Убийство студента НГТУ

О громком убийстве возле одного из корпусов НГТУ мы рассказываем в этом разделе. В настоящее время Денис Миллер находится в СИЗО — ему избрали такую меру пресечения до 16 апреля. В феврале НГС поговорил с убитой горем женщиной — она призналась, что встретилась с предполагаемым убийцей ее сына Денисом Миллером в Следственном комитете и не увидела в его глазах раскаяния.

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НГТУстудентыубийство
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