Убийство возле НГТУ и смерть девушки Дениса Губарева попали на страницы британского таблоида The Sun

Британское издание The Sun написало о смерти Софьи — девушки убитого возле НГТУ студента Дениса Губарева. О происшествии НГС рассказывал в начале марта, тогда же девушка была найдена мертвой в своей квартире.
— Девушка умерла от «разбитого сердца» всего через несколько недель после того, как ее парня зарезал её бывший любовник в порыве ревности. 18-летняя Софья, которая оказалась в центре любовного треугольника, была найдена мертвой в своей квартире. В прошлом месяце она с ужасом наблюдала, как ее бывший парень 22-летний Денис Миллер, обнял 26-летнего соперника Дениса Губарева, «чтобы помириться», но вместо этого несколько раз ударил его ножом, — пишет The Sun.
Далее газета уточняет, что причину смерти девушки «с разбитым сердцем» устанавливают судмедэксперты и ссылаются на источник в НГТУ, который сообщил, что Софья «просто не выдержала» и скончалась из-за острого стресса.
В материале также приводится история убийства Дениса Губарева и даются выдержки из интервью с матерью погибшего студента.
— Миллеру грозит до 15 лет тюрьмы, если он его признают виновным в убийстве, в котором он уже сознался. Студент, знавший всех троих в любовном треугольнике, сказал: «Денису будет очень тяжело сейчас находиться в тюрьме и знать, что Софья тоже умерла», — говорится в материале британской газеты.
О громком убийстве возле одного из корпусов НГТУ мы рассказываем в этом разделе. В настоящее время Денис Миллер находится в СИЗО — ему избрали такую меру пресечения до 16 апреля. В феврале НГС поговорил с убитой горем женщиной — она призналась, что встретилась с предполагаемым убийцей ее сына Денисом Миллером в Следственном комитете и не увидела в его глазах раскаяния.