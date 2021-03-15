«Они меня оскорбили»: история маньяка, который в течение 16 лет убивал женщин по всей России

«Так ужасно и так тихо»





Спустя годы в разговоре со следователями коллега убитой Насти Левицкой вспомнит несколько роковых фраз, сказанных ею накануне убийства. Увы, об этом стало известно лишь годы спустя.



— Настя спросила, смогла бы я полюбить мужчину, если бы он был не очень хорошим человеком. Я ответила, что не смогла бы. В ответ на это Настя сказала: «А я могу. И могу потерять голову», — вспомнила разговор коллега убитой.



Только когда Громова поймали через несколько лет, соседи Анастасии Левицкой узнали, что произошло в их подъезде.



— Ко мне пришел следователь, рассказал, что несколько лет назад произошло у нас на четвертом этаже. Господи, это было так ужасно... И так тихо, — рассказала порталу 76.RU соседка Левицкой.



«А как по-другому?»

В 2012 году судья Ярославского областного суда огласил приговор Громову: пожизненное.



— Я считаю, что его наказание справедливо. Не хочу ничего знать ни о нем, ни о его семье. Не хочу вспоминать то, что было, — сказала порталу 76.RU мать убитой Насти Левицкой Ирина.



Следователи распутали одно из сложнейших дел, но в таких жутких историях всегда есть вопрос, который мучает родителей: за что так обошлись с их дочерьми?



Во время заседания, где оглашали приговор, об этом спросил и судья. Из-за решетки маньяк сказал, что убивал из-за оскорблений в его адрес.



— Так зачем ты убивал, когда мог просто уйти?



Ответ Громова поразил всех, кто был в зале.



— А как по-другому? По-другому нельзя.

