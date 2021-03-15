«Они меня оскорбили»: история маньяка, который в течение 16 лет убивал женщин по всей России

О некоторых преступлениях минувших лет неизвестно никому, кроме людей, которые их расследовали. В честь 10-летия со дня образования Следственного комитета мы подняли архивы по делу ярославского маньяка Алексея Громова. Поговорили со следователями регионального управления, которые приложили колоссальные усилия, чтобы распутать дело убийцы, расправившегося со своими любовницами.
Младенец
В 2011 году дежурному полицейскому из Любима рассказали, что у местной старушки невесть откуда появился младенец. Пенсионерка объяснила, что ребенка привез ее сын, до недавнего времени живший в Орле. Мужчина отдал грудничка, сказал, что мать ребенка приехать не смогла, и скрылся. Сотрудники запросили данные о беглеце и выяснили, что в Орле были найдены искромсанные тела двух женщин. Появление неизвестного младенца стало крючком, за который зацепилось следствие. С этого момента началось долгое расследование череды связанных убийств в разных регионах России. Убийств, которые сначала и не думали сопоставлять между собой.
Первая жертва. 1995 год
В 1995 году 25-летнего жителя Любима Алексея Громова осудили за убийство бывшей жены. С женой парень расстался плохо. Но сразу устраивать скандал не стал — затаил обиду. И план мести вынашивал долго. Следователи уже не могут вспомнить, как Громову удалось убедить бывшую пойти с ним в лес. Но она согласилась, и они вместе с Алексеем пошли собирать ягоды. Там Алексей и забил жену до смерти. Тело женщины нашли лишь через месяц. Громова посадили в колонию, но оттуда он попытался сбежать, сделав подкоп. Ему это почти удалось. Но Громова поймали и снова посадили. Освободился он только в 2002 году.
После тюрьмы Громов вернулся в Любим. Типичный житель провинции: жил в частном доме, зарабатывал на жизнь разными «шабашками». Обычный мужик, говорили потом соседи. Ну были странности — перепады настроения, но в целом ничем не примечательный.
Вторая жертва. 2006 год
Вечером 26 июня 2006 года в глуби Тверской области железнодорожный рабочий отошел от линии путей, чтобы нарубить веток для банных веников. Пробираясь через кусты, он почувствовал запах гниения. Сделав еще несколько шагов, увидел страшное — в густой траве лежало обнаженное женское тело с обезображенной головой. Лишь пять лет спустя у следователей получится восстановить цепочку событий, которая привела к жуткой находке.
Убитой оказалась жительница Ярославской области Таня Палкина. За месяц до смерти она освободилась из колонии, где сидела за мелкое мошенничество. Девушка приехала в родной Любим. Таня была обузой для родни, из-за пьянства у нее отобрали ребенка. В Любиме она ушла в отрыв: пила и спала со всеми подряд, но однажды все же встретила свою любовь.
Алексей ей сразу понравился: рукастый, умеет заработать. Роман был головокружительный. Мужчина перевез любимую к себе, содержал, дарил ей цветы и одежду. Все переменилось, когда Таня заразила его сифилисом. Масла в огонь подливала и мать Громова, то и дело уличая невестку во встречах с другими.
Бил молотком, пока не треснул череп
Такого оскорбления Громов стерпеть не смог. Но закатывать скандал не стал. А через месяц предложил Тане прокатиться в Тверскую область. Девушка, почти всегда жившая в полупьяном состоянии, подвоха не почуяла. Как позже рассказывал Громов, убивать он ее не хотел. Думал проучить, бросив ее в другой области без денег.
Но план не задался. Сделав множество пересадок на перекладных, пара остановилась отдохнуть на железнодорожной станции крохотного поселка в Тверской области. Тут Таня, словно что-то почувствовав, дождалась, пока Громов уснет, и отправилась вдоль путей прочь от вокзала. Когда Громов это заметил, девушка успела уйти от станции на километр.
Громов и это счел за оскорбление и понял, что Таню можно проучить лишь одним способом — убив. Маньяк догнал ее, убедил свернуть с путей и привел на опушку. Когда Таня повернулась к нему спиной, он выхватил из сумки молоток и начал бить ее по голове. Бил до тех пор, пока череп Тани не треснул. Громов был уверен, что окровавленное тело женщины не смогут идентифицировать из-за повреждений, а вот молоток и одежду забрал и выбросил поодаль.
«Это она — Танька»
После убийства Тани Палкиной Громов как ни в чем не бывало вернулся в Любим. Делал вид, что горевал по исчезнувшей девушке и даже умудрился закрутить роман с ее родной сестрой Людмилой.
— Людмила замечала, что Громов иногда находился «не в себе». Он замыкался, отказывался вступать в разговор, сжимал кулаки или «хрустел» челюстями, — вспоминают следователи показания женщины.
Когда нашли тело Тани, Людмилу вызвали на допрос. Полицейские объяснили, что из-за того, что тело долго пролежало, они не могут наверняка установить личность убитой. Когда женщина вернулась домой и рассказала об этом Громову, он с невозмутимым видом произнес: «Да, это она — Танька…»
Слова Громова смутили Людмилу, а тот резко куда-то засобирался. Перед тем как кинуться в бега, он вложил в паспорт дочери Людмилы записку. Написал: «Вика! Если у вас спросят из милиции за Таньку раньше, чем у меня, то отдашь им. Попробую узнать еще и сам».
Смысла записки никто не понял, но все догадались, что случилось — и Громова объявили в розыск. Найти не смогли. Маньяк продолжил убивать.
Третья жертва. 2008 год
27 мая 2008 года на работу в Соловьевской больнице не вышла молодая медсестра Анастасия Левицкая. Весь день девушка не отвечала на звонки коллег, не реагировала на стук в дверь. Через неделю соседи Насти по лестничной клетке сообщили в полицию о характерном запахе, доносящемся из квартиры девушки. Взломав дверь, полицейские и спасатели зашли внутрь — в ванной, наполненной водой, лежало вздувшееся женское тело с разбитой головой. Это была Настя.
А начиналось все сказочно. Окончив медицинский колледж, девушка обосновалась в Ярославле. Настя была необщительна, а ближайшие родственники жили за тысячи километров от нее. В марте 2008 года по объявлению в газете девушка познакомилась с Алексеем, который был на 9 лет старше нее. Роман закрутился быстро: пара почти сразу съехалась и даже планировала детей. Через месяц отношения разладились, и Настя предложила Громову разъехаться, но продолжить общаться.
Обиделся из-за секса
В конце мая маньяк взялся починить Насте водопроводную трубу, 26 мая пришел к ней и застал в квартире другого мужчину. Новый возлюбленный девушки ушел. Громов сделал вид, что ему все равно, и остался ночевать у нее. На следующее утро они с Настей начали ссориться.
— Вот ты у меня остался, а почему в постель со мной не лег?
— Так видел, что ты уже нашла мне замену…
— Ну ты и придурок!
Примерно так описал потом ссору Громов. И снова маньяк был уязвлен словами девушки.
Громов схватил с тумбочки молоток и шило. Молотком ударил по голове, а шило вонзил в грудь Насти. Когда девушка упала, он залез на нее и начал втыкать шило в шею. Убедился, что жертва мертва, и перетащил труп в ванну. Громов осмотрел раны, которые нанес Насте. Удивительным образом следов от шила практически не было заметно.
— Он понял, что рану от молотка скрыть не получится, и задумал инсценировать несчастный случай. Громов сделал все так, будто девушка упала в ванной и разбила голову, — вспоминают оперативники, которые первыми прибыли в злосчастную квартиру.
Маньяк наспех прибрал квартиру, выкинул орудия убийства, телефон жертвы и бросился в бега.
Четвертая и пятая жертвы. 2011 год
В марте 2009 года юная Оксана Попова из Орла познакомилась с мужчиной и сразу же окунулась в отношения. О кровавом прошлом Громова она ничего не знала, он наплел ей, что раньше жил в городке по соседству. И хотя Оксана однажды увидела в паспорте его настоящую прописку, все равно осталась с ним, не задавая лишних вопросов. Почти сразу пара начала строить планы на создание семьи. В конце мая девушка забеременела, но собственная мать убедила ее сделать аборт. После этого Громов затаил на свекровь обиду.
В феврале 2010 года Оксана снова забеременела, а в октябре родила девочку. Малышке дали фамилию мамы, а в графе «отец» Оксана поставила прочерк. Позднее Громов объяснит следствию, что это было по его инициативе, так как он ужасно боялся быть пойманным.
Следующие полгода отношения в семье только ухудшались. Оксана и Громов вместе с дочкой переехали к матери девушки. Соседи часто слышали из-за стен ругань, но никто из них не придавал этому значения. Одна из таких ссор стала последней и для Оксаны, и для ее матери Инны. 8 февраля 2011 года женщины начали спорить, Громов попытался заткнуть их, но те осекли его: «Ты тут никто».
Убил, покормил дочь, лег спать
Как и в предыдущих случаях, маньяк не мог простить оскорбления в свой адрес. Он молча дошел до кухни, взял нож и вернулся в комнату. Ударил жену ножом в спину, потом ударил еще, еще и еще... Когда девушка начала оседать на пол, Громов вскочил и начал бить ножом ее мать.
Инна упала на диван, а маньяк нашел в квартире топор и ударил им женщину по голове. После этого Громов взял в окровавленные руки дочь, покормил ее и уложил спать. Залитая кровью квартира и два изуродованных тела его не смутили — мужчина спокойно уснул.
Утром он первым делом пошел в комнату, где лежали тела. Труп жены накрыл одеялом, а под голову положил подушку. Настежь открыл окна, положил дочку в дорожную сумку, шариковой ручкой вписал свою фамилию в свидетельство о ее рождении и вместе с ребенком выбежал из квартиры. На перекладных добрался до Москвы, а оттуда — снова до Любима, к матери, соседи которой и удивились внезапному появлению младенца.
Так собственная дочь маньяка стала главной зацепкой в многолетнем запутанном деле.
Упивался воспоминаниями
После этого убийства Громова все-таки задержали. Спустя пять лет после первого убийства в Тверской области. Маньяк активно сотрудничал со следствием, детально описывая совершенные преступления. Оперативники вспоминают, что с момента возращения в Ярославскую область мужчина уже успел найти себе новую пассию. Снова по объявлению в газете.
— Он был начитанный, много и часто цитировал на допросах классические произведения. Громов обладал феноменальной памятью. Он досконально описывал каждый предмет, расположение вещей, находящихся на месте убийства. Громов словно бравировал содеянным, гордился, — вспоминают оперативники, проводившие допросы.
За задержанием последовали долгие месяцы сбора доказательств. Следователям пришлось начинать с нуля, собирать цепочку событий и показаний воедино. Для этого даже эксгумировали тело одной из жертв.
«Так ужасно и так тихо»
Спустя годы в разговоре со следователями коллега убитой Насти Левицкой вспомнит несколько роковых фраз, сказанных ею накануне убийства. Увы, об этом стало известно лишь годы спустя.
— Настя спросила, смогла бы я полюбить мужчину, если бы он был не очень хорошим человеком. Я ответила, что не смогла бы. В ответ на это Настя сказала: «А я могу. И могу потерять голову», — вспомнила разговор коллега убитой.
Только когда Громова поймали через несколько лет, соседи Анастасии Левицкой узнали, что произошло в их подъезде.
— Ко мне пришел следователь, рассказал, что несколько лет назад произошло у нас на четвертом этаже. Господи, это было так ужасно... И так тихо, — рассказала порталу 76.RU соседка Левицкой.
«А как по-другому?»
В 2012 году судья Ярославского областного суда огласил приговор Громову: пожизненное.
— Я считаю, что его наказание справедливо. Не хочу ничего знать ни о нем, ни о его семье. Не хочу вспоминать то, что было, — сказала порталу 76.RU мать убитой Насти Левицкой Ирина.
Следователи распутали одно из сложнейших дел, но в таких жутких историях всегда есть вопрос, который мучает родителей: за что так обошлись с их дочерьми?
Во время заседания, где оглашали приговор, об этом спросил и судья. Из-за решетки маньяк сказал, что убивал из-за оскорблений в его адрес.
— Так зачем ты убивал, когда мог просто уйти?
Ответ Громова поразил всех, кто был в зале.
— А как по-другому? По-другому нельзя.