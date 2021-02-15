«Люди проходили мимо»: подробности жестокого нападения на женщину в подъезде дома на Гребенщикова

Новосибирцы рассказали подробности жестокого избиения женщины в подъезде
Очевидцы рассказали обстоятельства нападения на женщину в подъезде многоэтажки на улице Гребенщикова в Новосибирске.
Инцидент произошел в субботу,
Позже медики диагностировали у пострадавшей женщины сотрясение мозга. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Криминальный журналист НГС Алёна Истомина побывала на месте происшествия — соседи рассказали, что как минимум несколько человек видели, как избивают женщину, но почему-то прошли мимо.
«Все просмотрели это уже 50 раз»
По словам одного из жильцов дома
— Все просмотрели эти кадры уже 50 раз. Судя по видео, много кто проходил мимо в этот момент, и почему-то так случилось… И весь первый этаж в глазок видел. Они точно не местные, в гостях были у кого-то, — рассказывает мужчина.
Он предположил, что мужчина и женщина ждали такси, но машина долго ехала. По его словам, на записи видно, как они долго ходили по первому этажу. Скорую вызвала девушка с 10-го этажа, которая зашла в подъезд во время драки.
Другая женщина, живущая на первом этаже, рассказала, что ничего не слышала. По ее словам, после избиения пятна крови были повсюду — на полу и на столбе.
Позже выяснилось, что во время конфликта рядом с лифтом стояли женщина и мужчина. Он спросил нападавшего: «Что ты делаешь?» Затем они уехали.
— Когда сестра заходила в подъезд, то услышала крики, звуки, будто кого-то бьют. Потом увидела их, говорит, что парень женщину тормошил, говорил: «Вставай, вставай». Сестра поднялась ко мне и вызвала полицию, а кто скорую вызвал, неизвестно, — рассказывает Анастасия, еще одна жительница дома.
Другой сосед рассказал, что проходил мимо пары перед избиением. Он обратил внимание, что оба были пьяны, при этом мужчина «стоять не мог».
По данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, мужчина и женщина, попавшие на видео, были знакомы, но из-за чего произошла драка, пока непонятно.
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