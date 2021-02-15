«Люди проходили мимо»: подробности жестокого нападения на женщину в подъезде дома на Гребенщикова

Очевидцы рассказали обстоятельства нападения на женщину в подъезде многоэтажки на улице Гребенщикова в Новосибирске.

Инцидент произошел в субботу, 13 февраля . Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина напал на свою спутницу, сбил ее с ног и начал бить головой о кафельный пол.

Позже медики диагностировали у пострадавшей женщины сотрясение мозга. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Криминальный журналист НГС Алёна Истомина побывала на месте происшествия — соседи рассказали, что как минимум несколько человек видели, как избивают женщину, но почему-то прошли мимо.