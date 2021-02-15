15 февраля понедельник
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 2/10
usd 73.94
eur 89.61
Тема дняНовосибирец нашел мешок с ксерокопиями паспортов

Все новости

Все новости

«Люди проходили мимо»: подробности жестокого нападения на женщину в подъезде дома на Гребенщикова

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина зверски избил сибирячку. Очевидцы не вступились

1 311
26Обсудить

Поделиться

На первом этаже до сих пор виднеются капли крови

На первом этаже до сих пор виднеются капли крови

Поделиться

Новосибирцы рассказали подробности жестокого избиения женщины в подъезде

Очевидцы рассказали обстоятельства нападения на женщину в подъезде многоэтажки на улице Гребенщикова в Новосибирске.

Инцидент произошел в субботу, 13 февраля. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина напал на свою спутницу, сбил ее с ног и начал бить головой о кафельный пол.

Позже медики диагностировали у пострадавшей женщины сотрясение мозга. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Криминальный журналист НГС Алёна Истомина побывала на месте происшествия — соседи рассказали, что как минимум несколько человек видели, как избивают женщину, но почему-то прошли мимо.

«Все просмотрели это уже 50 раз»

По словам одного из жильцов дома № 8 на улице Гребенщикова, конфликт произошел на первом этаже около 19:00. В доме нет охраны, но рядом с лифтом есть камера.

— Все просмотрели эти кадры уже 50 раз. Судя по видео, много кто проходил мимо в этот момент, и почему-то так случилось… И весь первый этаж в глазок видел. Они точно не местные, в гостях были у кого-то, — рассказывает мужчина.

Он предположил, что мужчина и женщина ждали такси, но машина долго ехала. По его словам, на записи видно, как они долго ходили по первому этажу. Скорую вызвала девушка с 10-го этажа, которая зашла в подъезд во время драки.

Другая женщина, живущая на первом этаже, рассказала, что ничего не слышала. По ее словам, после избиения пятна крови были повсюду — на полу и на столбе.

Несколько человек прошли мимо и не стали заступаться за женщину

Несколько человек прошли мимо и не стали заступаться за женщину

Поделиться

Позже выяснилось, что во время конфликта рядом с лифтом стояли женщина и мужчина. Он спросил нападавшего: «Что ты делаешь?» Затем они уехали.

— Когда сестра заходила в подъезд, то услышала крики, звуки, будто кого-то бьют. Потом увидела их, говорит, что парень женщину тормошил, говорил: «Вставай, вставай». Сестра поднялась ко мне и вызвала полицию, а кто скорую вызвал, неизвестно, — рассказывает Анастасия, еще одна жительница дома.

Другой сосед рассказал, что проходил мимо пары перед избиением. Он обратил внимание, что оба были пьяны, при этом мужчина «стоять не мог».

По данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, мужчина и женщина, попавшие на видео, были знакомы, но из-за чего произошла драка, пока непонятно.

13 февраля в полицию поступило сообщение о драке по адресу Гребенщикова, 8. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Установили личность подозреваемого. Он был допрошен и доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства. Сейчас по данному факту проводится проверка. Потерпевшей выдано направление на прохождение судмедэкспертизы, которая установит причиненный вред здоровью. Предварительно установлено, что она получила сотрясение головного мозга, — рассказали в полиции.

12 декабря в Новосибирске толпа молодых людей напала на таксистку. Подростки избили ее, после чего сели в такси и поехали кататься по району. Погоня за ними попала на видео. Позже стало известно, какое наказание им грозит.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

избиениенападениеполиция
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (26)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...