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В Новосибирске нашли мертвой женщину, которая пропала после новогоднего корпоратива

Ирина Савельева исчезла 26 декабря

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Ирине Савельевой было 43 года

Ирине Савельевой было 43 года

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В Новосибирске найдена мертвой Ирина Савельева, которая пропала 26 декабря

В Новосибирске погибшей найдена 43-летняя Ирина Савельева, местонахождение которой было неизвестно с 26 декабря. По информации полиции, в день пропажи женщина ушла с корпоратива, и большее ее никто не видел.

— Найдена, погибла, — сообщили сегодня в поисковом отряде «Лиза Алерт» в Новосибирске.

Следственное управление СК РФ по НСО с 11 января так и не ответило на запрос корреспондента НГС, было ли возбуждено уголовное дело из-за пропажи женщины. По информации источника НГС, правоохранительные органы запретили родственникам общаться с прессой, а волонтерам рассказывать о работодателе.

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