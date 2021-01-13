Дело медсестры, которая ударила мальчика, прекратили в суде — об этом попросила его мать

Сегодня, 13 января, в Новосибирске мировой судья прекратил уголовное дело в отношении медсестры туберкулезной больницы Натальи Старусевой в связи с примирением сторон.

Женщину обвиняли в совершении преступления по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» за то, что ударила мальчика. Ранее сообщалось, что женщина только замахивалась на ребенка, однако суд установил, что Старусева с силой ударила мальчика ладонью по спине.

— Мать заявила ходатайство как представитель потерпевшего о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Она объяснила это тем, что они медсестру знают давно, лечатся у нее давно и положительно к ней относятся. И мальчик был в суде допрошен в присутствии педагога. Ему был задан вопрос о его отношении к данной медсестре. Он сказал, что положительно относится, обид никаких нет, — рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Новосибирского района Сергей Стафеев.