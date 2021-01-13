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Дело медсестры, которая ударила мальчика, прекратили в суде — об этом попросила его мать

На суде выступил сам семилетний ребенок — он был согласен с мамой

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Медсестра замахивалась на мальчика ладонью

Медсестра замахивалась на мальчика ладонью

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Суд закрыл уголовное дело против жестокой медсестры в Новосибирске

Сегодня, 13 января, в Новосибирске мировой судья прекратил уголовное дело в отношении медсестры туберкулезной больницы Натальи Старусевой в связи с примирением сторон.

Женщину обвиняли в совершении преступления по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» за то, что ударила мальчика. Ранее сообщалось, что женщина только замахивалась на ребенка, однако суд установил, что Старусева с силой ударила мальчика ладонью по спине.

— Мать заявила ходатайство как представитель потерпевшего о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Она объяснила это тем, что они медсестру знают давно, лечатся у нее давно и положительно к ней относятся. И мальчик был в суде допрошен в присутствии педагога. Ему был задан вопрос о его отношении к данной медсестре. Он сказал, что положительно относится, обид никаких нет, — рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Новосибирского района Сергей Стафеев.

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Скандал в туберкулезной больнице разразился в начале декабря, после того как одна из пациенток слила в Сеть видео, на котором медсестра поднимает ребенка за волосы. Вскоре выяснилось, что в той же палате произошел похожий случай, во время которого пострадал мальчик. После этого заведующего туберкулезной больницей Дмитрия Коломейцева уволили.

Недавно мировой суд приговорил первую медсестру, Александру Андриянову, таскавшую девочку в той же палате за волосы, к обязательным работам.

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жестокое обращение с детьмитуберкулезная больница
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