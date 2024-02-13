«Вещи сходятся как пазлы»: новосибирец мастерит необычные светильники из старых вещей — детали он находит на «блошках»

Инженер Владимир Чернышев из Новосибирска 13 лет делает светильники из самых различных, казалось бы, не сочетаемых между собой материалов: из советских люстр, бутылок и даже заводских цепей. Его светильники складываются из самых разных вещей, как пазлы, а детали он находит по всему городу. И хотя полноценным бизнесом увлечение Владимира пока не стало, некоторые его работы уже нашли новый дом — у таких же увлеченных своим делом людей. Мастер рассказал корреспонденту НГС, как придумывает и создает вещи, какие не встретишь ни в одном магазине, о покупателях и планах.
Все закрутилось
Владимир Чернышев работает инженером по эксплуатации коммерческих зданий. Он вырос одновременно в творческой и научной среде. Его бабушка делала искусные и невероятно реалистичные цветы из материи и продавала на Октябрьском рынке. Ее работы не сохранились, а вот инструменты мужчина бережно хранит до сих пор. Мама Владимира была инженером-конструктором, и детство он провел в стенах института — лично знакомился с изобретениями ученых.
— Инженерно-конструкторская мысль, я думаю, мне от мамы передалась — она работала в институте НИИКЭ (Новосибирский институт комплексного электропривода. — Прим. ред.). Если вспомните старые советские кофеварки из нержавейки конусные — их моя мама разрабатывала. Даже диплом подтверждающий есть, что она являлась разработчиком. Также их отдел разрабатывал елочные гирлянды, снежинки, пневмопистолет детский, стилизованный под парабеллум, — вспоминает Владимир.
Свой путь как создатель уникальных светильников новосибирец начал в 2011 году. Тогда он работал техником здания ресторана «Шемрок». Из ресторана выбрасывали много пробок и необычных бутылок. Сначала он просто подсмотрел в Сети идеи, как их можно применить, а потом решил делать светильники.
— Первую лампу я собрал у себя на даче из отдельных частей кальяна: основание было от старой советской настольной лампы, стойка и верхушка — из частей кальяна. Базу (провода, выключатели, и прочее) все время в «Икеа» покупал на распродаже. С того момента как-то вот все и закрутилось, — вспоминает он в разговоре с корреспондентом НГС. — После того как меня познакомили с сайтом Pinterest, я, наверное, недели две все свободное время из него не выходил. Я думал, у меня будет взрыв мозга от идей. С этого все и закрутилось.
Потом Владимир познакомился с хозяйкой цветочного магазина, и перед 8 марта выставил там готовые светильники для продажи. После праздников ему позвонили, что они проданы. Владимир хорошо запомнил ту первую пару светильников — они были сделаны из кларнета и флейты, на которые мастер надел абажуры 1960-х годов, найденные в комиссионке. Купила работы семейная пара музыкантов из филармонии: мужчина играл на кларнете, женщина — на флейте.
— Сошлись звезды этих двух светильников. Мне это польстило, было приятно, что они попали именно в семью музыкальную. В целом, вдохновение приходит из ниоткуда. Часто иду по блошиному рынку, вижу вещь или какую-то часть, и в голове всплывает ее продолжение. Складывается некий пазл, — признается Владимир.
Например, однажды он за небольшую цену купил советскую хрустальную вазу 1970-х годов со сколом вверху — и сразу же увидел ее продолжение. Обрезал верхнюю часть инструментом, и понял, что туда идеально подходит настоящая керосиновая лампа, в которую вошел патрон для лампы. Для другой своей работы Владимир взял фрагмент советской люстры, элемент от газосварочного оборудования и неизвестную деталь, которую нашел на толкучке — получился симпатичный светильник, состоящий из нескольких элементов и напоминающий канделябр.
Очень необычный светильник получился из старой швейной машинки — его в итоге купил владелец сети меховых ателье. Есть у Владимира в работе и светильник в довольно футуристичном стиле — из заводской спаянной цепи и фрагмента советского вентилятора, как в фильме «Кавказская пленница», улыбается Владимир. Работа пока не завершена — это первый эксперимент инженера в таком стиле.
В целом на изготовление одного светильника уходит от недели до нескольких лет.
— Вещи сходятся как пазлы, это невозможно объяснить. Оно просто приходит. Иногда не сразу — экспериментируешь, подбираешь и сочетаешь какие-то вещи между собой, чтобы они подходили. Есть художник знакомый, иногда я с ним советуюсь по поводу формы и размеров изделий, — рассказал мастер.
Время от времени Владимир делает и другие поделки — из бутылок, дерева, металла. Например, из другой швейной машинки он сделал машину на колесах.
При этом у него есть любимые работы, а есть аутсайдеры. Среди последних оказался светильник из керосиновой лампы — Владимир признался, что невзлюбил его сразу, и до сих пор душа к вещи не лежит. Были изделия, которые Владимир словно отрывал от сердца — это как собственные дети, объяснил он. Но со временем научился контролировать свои эмоции.
Сколько стоит творчество
Владимир — частый гость на новосибирских блошиных рынках. По его словам, это очень затягивает, но продавать там что-либо он не хочет — был негативный опыт. По словам мужчины, на толкучках люди ходят купить что-то хорошее за бесценок, а стоимость его светильников варьируется от 1 до 15 тысяч рублей. Кроме того, немало средств требуется на расходники — от 300 до нескольких тысяч рублей.
— В основном мои работы покупают знакомые на подарки кому-либо. Например, на день рождения, так как это оригинальный и недорогой сюрприз. Потому что я, к сожалению, в силу своей занятости или по другой причине не могу найти своего покупателя. Многие видят эти вещи, интересуются, но не покупают. Продал на блошином рынке только швейную машинку, — вздыхает Владимир.
По его мнению, сейчас есть тенденция на урбанизацию молодежи и прививание ей однообразия, поэтому в каждой квартире можно встретить похожую мебель и интерьеры.
Другая причина невысокой популярности работ инженера в том, что ему некогда развивать соцсети и другие современные интернет-платформы, чтобы продвигать свой товар. Но Владимир надеется найти единомышленника, который бы помог ему с этим за часть прибыли. Как-то мужчина пытался сотрудничать с магазинами, но там у него требовали сертификаты, которых, естественно, нет.
— На лампочку или патрон, на провод я могу сертификаты предоставить. А для того, чтобы предоставить документ на изделие в сборе, надо в лаборатории сертифицировать. Но это невозможно: каждая вещь — уникальная, — объясняет мастер.
Близкие не осуждают Владимира за хобби, но и не поддерживают — в своем творческом процессе он скорее один. Свои работы новосибирец сначала хранил в мастерской исследовательского института, в котором подрабатывал, а сейчас — на даче. В будущем инженер мечтает оборудовать мастерскую дома, но для этого нужно утеплить лоджию. Пока Владимир не рассматривает свое увлечение как основной способ заработка.
— Два очень тяжелых фактора влияет на ситуацию: во-первых, финансовая составляющая немаловажна. Для того чтобы быть уверенным в завтрашнем дне, нужно иметь собственное помещение, из которого арендатор тебя не выгонит и не завернет завтра такую цену за аренду, чтобы ты сам ушел. Во-вторых, у меня есть определенные финансовые обязательства, которые требуют ежемесячных платежей. Основная работа дает мне возможность их осуществлять, — поясняет сибиряк.
Большие планы
Владимир не переживает из-за того, что его изделия пока не слишком востребованы — мужчина уверен, что на каждый товар найдется свой покупатель, вопрос лишь во времени.
Владимир мечтает создать «мастерскую за стеклом» — когда люди могут через стекло наблюдать, как мастер, и он же продавец изделий, создает их с нуля и доводит до совершенства.
— У нас в России такого пока нет, а вот за рубежом есть — в Турции, в Эмиратах. Торговая улица и мастерские, где люди продают вещи, которые сами же и делают. Это словно мультфильм в замедленной съемке. Там же можно будет проводить какие-то мастер-классы, к примеру, по работе с изделиями из бутылок, по созданию поделок. Это все очень интересно для меня, — говорит мастер.
Ранее НГС писал о том, как новосибирец собирает старые вещи, реставрирует их и продает, — Вадим Ивакин занимается этим много лет.