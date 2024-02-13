«Вещи сходятся как пазлы»: новосибирец мастерит необычные светильники из старых вещей — детали он находит на «блошках»

— Инженерно-конструкторская мысль, я думаю, мне от мамы передалась — она работала в институте НИИКЭ (Новосибирский институт комплексного электропривода. — Прим. ред.). Если вспомните старые советские кофеварки из нержавейки конусные — их моя мама разрабатывала. Даже диплом подтверждающий есть, что она являлась разработчиком. Также их отдел разрабатывал елочные гирлянды, снежинки, пневмопистолет детский, стилизованный под парабеллум, — вспоминает Владимир.



Свой путь как создатель уникальных светильников новосибирец начал в 2011 году. Тогда он работал техником здания ресторана «Шемрок». Из ресторана выбрасывали много пробок и необычных бутылок. Сначала он просто подсмотрел в Сети идеи, как их можно применить, а потом решил делать светильники.