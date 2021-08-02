Наели: новосибирский общепит вырос на 35%, но до показателей 2019 года пока далеко

Росстат опубликовал финансовые результаты новосибирского общепита и розничной торговли — обе эти сферы показали существенный рост.



По данным Росстата, совокупный оборот предприятий общественного питания Новосибирской области в первом полугодии 2021 года составил 15,2 млрд рублей. Это на 34% больше, чем за тот же период прошлого года.

В прошлом году рестораторы несколько месяцев прожили в условиях серьезных ограничений. С конца марта по начало июля им было разрешено работать только через доставку. А потом до сентября — лишь в режиме открытых веранд. Неудивительно, что обороты общепита в Новосибирске с апреля по июнь 2021 года превышали прошлогодние в 2,2–2,3 раза.

