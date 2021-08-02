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Наели: новосибирский общепит вырос на 35%, но до показателей 2019 года пока далеко

Росстат опубликовал данные за полугодие для ресторанного рынка и ритейла

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Несмотря на отсутствие ограничений, общепит так и не смог восстановиться до показателей <nobr class="_">2019 года</nobr>

Несмотря на отсутствие ограничений, общепит так и не смог восстановиться до показателей 2019 года

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Росстат опубликовал финансовые результаты новосибирского общепита и розничной торговли — обе эти сферы показали существенный рост.

По данным Росстата, совокупный оборот предприятий общественного питания Новосибирской области в первом полугодии 2021 года составил 15,2 млрд рублей. Это на 34% больше, чем за тот же период прошлого года.

В прошлом году рестораторы несколько месяцев прожили в условиях серьезных ограничений. С конца марта по начало июля им было разрешено работать только через доставку. А потом до сентября — лишь в режиме открытых веранд. Неудивительно, что обороты общепита в Новосибирске с апреля по июнь 2021 года превышали прошлогодние в 2,2–2,3 раза.

«Бурный рост» общепита, впрочем, выглядит уже куда менее впечатляюще, если сравнить нынешние данные с результатами первого полугодия 2019 года, когда оборот общепита превысил 17 миллиардов рублей. Достичь «доковидных» показателей новосибирскому общепиту не помогло даже сокращение турпотока — многие жители города остались дома.

А вот розничная торговля, похоже, чувствует себя куда лучше. Совокупный оборот за полгода 2021 года в этой сфере составил 305,6 млрд рублей, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Но на торговлю в целом ковидные ограничения повлияли несильно, она за первые шесть месяцев 2020 года даже прибавляла 0,3% к 2019 году.

В условиях падения потребительской способности производителям приходится бороться за покупателя любыми средствами. О том, как это делают производители, манипулируя размерами упаковки, можно прочитать в материале обозревателя НГС.

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