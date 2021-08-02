Наели: новосибирский общепит вырос на 35%, но до показателей 2019 года пока далеко

Росстат опубликовал финансовые результаты новосибирского общепита и розничной торговли — обе эти сферы показали существенный рост.
По данным Росстата, совокупный оборот предприятий общественного питания Новосибирской области в первом полугодии 2021 года составил
В прошлом году рестораторы несколько месяцев прожили в условиях серьезных ограничений. С конца марта по начало июля им было разрешено работать только через доставку. А потом до сентября — лишь в режиме открытых веранд. Неудивительно, что обороты общепита в Новосибирске с апреля по июнь 2021 года превышали прошлогодние в 2,2–2,3 раза.
«Бурный рост» общепита, впрочем, выглядит уже куда менее впечатляюще, если сравнить нынешние данные с результатами первого полугодия 2019 года, когда оборот общепита превысил 17 миллиардов рублей. Достичь «доковидных» показателей новосибирскому общепиту не помогло даже сокращение турпотока — многие жители города остались дома.
А вот розничная торговля, похоже, чувствует себя куда лучше. Совокупный оборот за полгода 2021 года в этой сфере составил
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