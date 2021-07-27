Как производители вводят в заблуждение покупателей, сокращая реальный вес упаковок — 11 наглядных примеров

Супермаркеты приучили нас измерять товары не в граммах и миллилитрах, а упаковками. Производители продуктов этим пользуются, сокращая реальный вес этих упаковок то здесь, то там. Обозреватель НГС Стас Соколов собрал реальные примеры того, как в одинаковых на вид бутылках, банках и пачках оказывается разное количество продуктов. Иногда это выглядит простым крохоборством, а иногда граничит с мошенничеством.



До появления супермаркетов товары продавались преимущественно на развес. В России это было и вовсе сравнительно недавно — еще в 90-е так работали практически все магазины. С распространением системы самообслуживания покупатель начал подсознательно воспринимать и считать покупки не по весу, а упаковками. Мы покупаем бутылку молока, пакет замороженных пельменей, пару бутылок пива и коробку стирального порошка, зачастую не задумываясь о том, сколько они весят. Особенно если эти коробки, бутылки и пакеты стоят на полке в ряд и выглядят примерно одинаково. Но эта одинаковость обманчива.

