Как производители вводят в заблуждение покупателей, сокращая реальный вес упаковок — 11 наглядных примеров

НГС нашел примеры того, как хитрят с упаковкой производители молока, колбасы и круп
Супермаркеты приучили нас измерять товары не в граммах и миллилитрах, а упаковками. Производители продуктов этим пользуются, сокращая реальный вес этих упаковок то здесь, то там. Обозреватель НГС Стас Соколов собрал реальные примеры того, как в одинаковых на вид бутылках, банках и пачках оказывается разное количество продуктов. Иногда это выглядит простым крохоборством, а иногда граничит с мошенничеством.
До появления супермаркетов товары продавались преимущественно на развес. В России это было и вовсе сравнительно недавно — еще в 90-е так работали практически все магазины. С распространением системы самообслуживания покупатель начал подсознательно воспринимать и считать покупки не по весу, а упаковками. Мы покупаем бутылку молока, пакет замороженных пельменей, пару бутылок пива и коробку стирального порошка, зачастую не задумываясь о том, сколько они весят. Особенно если эти коробки, бутылки и пакеты стоят на полке в ряд и выглядят примерно одинаково. Но эта одинаковость обманчива.
Вот, например, три пачки злаковых хлопьев, которые на полке практически не отличаются. Только в пачке «Увелка» этих хлопьев 350 граммов, а у Myllyn Paras — 500. Цена без скидки, кстати, практически не отличается, а со скидкой «Увелка» выглядит более привлекательно, при том что в реальности этот пакет дороже.
Стандартная на первый взгляд упаковка спагетти давно уже лишилась каких-либо стандартов. На фото пачки 450, 500 и 400 граммов. Но, даже присмотревшись, трудно заметить разницу. Хотя вес, конечно, честно указан на упаковке.
Самый распространенный размер пачки с кофе — 250 граммов. Покупатель к этому уже привык и, увидев такую небольшую упаковку на полке, дальше смотрит только на бренд и цену. А зря. В пачке Jacobs Monarch зерен 230 граммов, а в Costa Coffee (это довольно крупная британская сеть кофеен) — и вовсе 200 граммов. А по виду сразу и не скажешь.
Молоко — продукт недорогой, но быстро оборачиваемый, его покупают часто. К тому же далеко не все на вкус могут отличить одну марку от другой. Так что небольшая экономия на количестве продукта в пакете или бутылке может вылиться в довольно солидные объемы в масштабах всей компании Вот и начинаются гонки размеров. Сейчас молоко можно встретить объемом 950, 930 и даже 830 миллилитров. Но на полке вы вряд ли это заметите из-за разной формы тары.
Еще больший разброс можно заметить у упаковок со сметаной (она востребована почти как молоко, но дороже в пересчете на вес). Конечно, при значительной разнице в весе размер банок будет отличаться. Но психология человека устроена так, что он, скорее всего, настроен купить не 300 или 400 граммов сметаны, а просто упаковку.
Наиболее ходовой размер упаковки колбасы начинался с 500 граммов, но постепенно начал худеть. И сейчас можно встретить «палки» даже легче 300 граммов. Если вы точно знаете, какой именно бренд вам нужен, то это не принципиально, но если ключевой фактор — это цена, то придется вооружиться калькулятором.
В последнее время экономить стали даже производители пива. Если вы присмотритесь к бутылкам и ценникам, то обнаружите, что многие бренды перешли на объем 0,45 литра. Никакими особенностями традиционной бутылки это не объяснить. Тот же «Хугарден» в Европе традиционно продается вообще в бутылке 0,33 литра.
Эту манеру начали уже перенимать производители крепкого алкоголя. Вот, например, коньяк «Золотая выдержка» в облегченной бутылке, 0,45 литра. От того, чтобы это явление стало массовым, спасают акцизные марки, которые выдаются на ограниченный набор размеров тары. Заплатить акциз с 0,5 литра, а продавать в реальности меньше — это какая-то очень тонкая экономия. Но, видимо, смысл есть.
Отдельный жанр — это манипуляции с размером упаковки. Три упаковки форели на фото выше визуально почти одинаковы, несмотря на то, что в них (слева направо): 300, 150, 200 граммов самой рыбы. Чтобы форель не выглядела совсем сиротливо, ее поместили в картонную коробку с «окошком», размер которого точно соответствует ширине куска рыбы. Не нужно уточнять, что остальное в упаковке — просто пустота.
Изменение размеров упаковки может привести к обратной ситуации. Компания «ПепсиКо» долгое время продавала свои напитки в увеличенной бутылке 0,6 литров, активно подчеркивая это в своей рекламной кампании (больше за те же деньги). Теперь у «Пепси» те же самые пол-литра, что и у большинства конкурентов.
В некоторых случаях колебания объемов вообще трудно объяснить рационально. Стоящие рядом бутылки кондиционера для белья компании «Проктер энд Гэмбл» выглядят одинаково и стоят одинаково. Но одна легче другой на 10%. У них, правда, разные отдушки. Так что теперь вы можете делать выбор не только по запаху, но и по весу.
В принципе, производители имеют право выбирать для своего продукта упаковку любого размера. Хотелось бы только, чтобы эти колебания были очевидны. Этому, к слову, могут немало поспособствовать торговые сети. Достаточно просто на ценнике указывать не только цену за бутылку или пачку, но и за литр или килограмм. Это сразу как-то проясняет ситуацию.
К счастью, не все продукты в супермаркетах продают упакованными, овощи и фрукты всё еще можно набрать на лотках самостоятельно (столько, сколько вам нужно). Но эта возможность не радует, если взлетают цены. Так, в одной из торговых сетей в Новосибирске в июле появилась морковь дороже 200 рублей за килограмм.