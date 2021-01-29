«Сейчас там всё перекрыто»: новосибирский аквапарк не открылся в заявленный срок

Аквапарк «Аквамир» в Новосибирске стоит закрытым уже пятый день
Новосибирский аквапарк «Аквамир» до сих пор не начал работу в назначенный срок, после того как в понедельник,
— На данный момент работа аквапарка «Аквамир» приостановлена, — говорится в объявлении.
То, что аквапарк до сих пор не начал работу, подтвердили и несколько бывших сотрудников.
Напомним, в понедельник,
Как рассказали журналисту НГС бывшие сотрудники аквапарка, к
— Никого не переустроили. У кого-то истекают срочные договора. Там же не только «Глобал», там есть «Платежный Агент Нск» — это зона касс, «Аквасейф» — служба инструкторов, администраторы, медкабинет. На сегодняшний день никому предложений никаких не поступило. Сейчас там всё перекрыто, человек
Эту информацию подтвердил и директор ООО «Платежный Агент Нск» Игорь Мазуренко:
— У меня в штате
Директор ООО «Аквасейф» Дмитрий Кирсанов сказал журналисту НГС, что не хочет комментировать ситуацию.
Представители ООО «Белая сфера-Констракшн» также не предоставили комментариев о ходе процесса инвентаризации и не сообщили дату открытия аквапарка.
По данным «Контур.Фокуса», существует 2 фирмы «Белая сфера-Констракшн», обе зарегистрированы в Москве. Одна создана в
Утром 25 января в аквапарк «Аквамир» на
Заместитель конкурсного управляющего по банкротству, в свою очередь, рассказал, что во время процедуры банкротства выяснилось, что аквапарк сдавался в аренду компании ООО «Глобал» по заниженной стоимости. В связи с этим управляющий расторг договор аренды с «Глобал» и уведомил об этом фирму еще