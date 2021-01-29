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«Сейчас там всё перекрыто»: новосибирский аквапарк не открылся в заявленный срок

«Аквамир» не работает с 25 января

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Утром 25 января в аквапарк пришла полиция, сотрудников не пускали на работу&nbsp;

Утром 25 января в аквапарк пришла полиция, сотрудников не пускали на работу 

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Аквапарк «Аквамир» в Новосибирске стоит закрытым уже пятый день

Новосибирский аквапарк «Аквамир» до сих пор не начал работу в назначенный срок, после того как в понедельник, 25 января, туда пришла полиция. Об этом свидетельствует сообщение на сайте учреждения.

— На данный момент работа аквапарка «Аквамир» приостановлена, — говорится в объявлении.

То, что аквапарк до сих пор не начал работу, подтвердили и несколько бывших сотрудников.

Напомним, в понедельник, 25 января, в аквапарк пришли сотрудники полиции и неизвестные люди — как позже выяснилось, сотрудники ЧОПа. Они не пускали персонал аквапарка на работу. Позже выяснилось, что это связано со сменой арендатора ООО «Глобал». Представитель нового арендатора, московской компании ООО «Белая сфера-Констракшн», сообщил, что аквапарк не будет работать два-три дня, пока в здании пройдет инвентаризация. Компания обещала не увольнять никого из старых сотрудников, а переустроить их в новое юрлицо.

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Как рассказали журналисту НГС бывшие сотрудники аквапарка, к 29 января с ними не связывались представители «Белой сферы».

— Никого не переустроили. У кого-то истекают срочные договора. Там же не только «Глобал», там есть «Платежный Агент Нск» — это зона касс, «Аквасейф» — служба инструкторов, администраторы, медкабинет. На сегодняшний день никому предложений никаких не поступило. Сейчас там всё перекрыто, человек 50–60 охраны. Сейчас рядовых сотрудников прозванивают, приглашают в индивидуальном порядке забрать свои личные вещи и фиксируют это всё на камеру вместе с юристами, — рассказал один из бывших сотрудников.

Эту информацию подтвердил и директор ООО «Платежный Агент Нск» Игорь Мазуренко:

— У меня в штате 21 человек, на сегодняшний день с нами никто не заключает новых договоров, из тех, кто занял аквапарк. Не знаю, что делать с персоналом: 28 числа нужно платить зарплату, с этим возникают проблемы. Не знаю, что персоналу объяснять, что делать, — объяснил Игорь Мазуренко.

Директор ООО «Аквасейф» Дмитрий Кирсанов сказал журналисту НГС, что не хочет комментировать ситуацию.

Представители ООО «Белая сфера-Констракшн» также не предоставили комментариев о ходе процесса инвентаризации и не сообщили дату открытия аквапарка.

По данным «Контур.Фокуса», существует 2 фирмы «Белая сфера-Констракшн», обе зарегистрированы в Москве. Одна создана в 2020 году и принадлежит Никите Кирилловичу Михайлову, вторая зарегистрирована в 2011-м, один из ее бывших владельцев — Кирилл Михайлов. Компании, связанные с Кириллом Михайловым, были замечены в торговле касатками. Как писало издание «Проект», они вывезли за границу около 30 тонн млекопитающих. Их держали в одном вольере и перепродавали в Китай.

Утром 25 января в аквапарк «Аквамир» на Яринской, 8, пришли полицейские и не пускали персонал на работу. До этого «Аквамир» был признан банкротом, а его долги выставили на торги. Сотрудники аквапарка заявили о рейдерском захвате.

Заместитель конкурсного управляющего по банкротству, в свою очередь, рассказал, что во время процедуры банкротства выяснилось, что аквапарк сдавался в аренду компании ООО «Глобал» по заниженной стоимости. В связи с этим управляющий расторг договор аренды с «Глобал» и уведомил об этом фирму еще 11 декабря. К 25 января «Глобал» должны были уведомить об этом сотрудников и освободить помещения, но не сделали этого. В «Глобал» же заявили, что не получали уведомления и оспорили решение управляющего в арбитражном суде. Подробности ситуации можно почитать в нашей онлайн-трансляции.

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