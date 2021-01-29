«Сейчас там всё перекрыто»: новосибирский аквапарк не открылся в заявленный срок

Новосибирский аквапарк «Аквамир» до сих пор не начал работу в назначенный срок, после того как в понедельник, 25 января, туда пришла полиция. Об этом свидетельствует сообщение на сайте учреждения.



— На данный момент работа аквапарка «Аквамир» приостановлена, — говорится в объявлении.



То, что аквапарк до сих пор не начал работу, подтвердили и несколько бывших сотрудников.