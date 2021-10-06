В Новосибирск пришло солнце! 10 кадров цветных листьев и гуляющих горожан

Фотограф НГС снял солнечный октябрьский день в Новосибирске
Сегодня, 6 октября, в Новосибирске выдался редкий для сибирской осени солнечный денек. Жители города вышли гулять на улицы, а вместе с ними наш фотограф. Мы подготовили подборку фотографий осеннего Новосибирска специально для тех, кто в этот день сидит в офисе.
Сегодня, по данным сервиса «Яндекс.Погода», один из двух солнечных дней на этой неделе, еще один ожидается в субботу, 9 октября.
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