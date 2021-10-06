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В Новосибирск пришло солнце! 10 кадров цветных листьев и гуляющих горожан

Сегодня в городе необычно солнечно и сухо

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Следующий солнечный день в Новосибирске будет только в субботу

Следующий солнечный день в Новосибирске будет только в субботу

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Фотограф НГС снял солнечный октябрьский день в Новосибирске

Сегодня, 6 октября, в Новосибирске выдался редкий для сибирской осени солнечный денек. Жители города вышли гулять на улицы, а вместе с ними наш фотограф. Мы подготовили подборку фотографий осеннего Новосибирска специально для тех, кто в этот день сидит в офисе.

Сегодня, по данным сервиса «Яндекс.Погода», один из двух солнечных дней на этой неделе, еще один ожидается в субботу, 9 октября.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня солнечно, но ветрено. Скорость ветра 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха +6... +8 градусов

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня солнечно, но ветрено. Скорость ветра 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха +6... +8 градусов

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В этом году осень выдалась пасмурной и дождливой, поэтому сухой и солнечный день — редкость

В этом году осень выдалась пасмурной и дождливой, поэтому сухой и солнечный день — редкость

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В целом в этом году погода в октябре в пределах нормы. В последней декаде месяца ожидается снег. Ну, а пока — красивые листочки

В целом в этом году погода в октябре в пределах нормы. В последней декаде месяца ожидается снег. Ну, а пока — красивые листочки

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Рябина в лучах солнца

Рябина в лучах солнца

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Несмотря на солнце, в городе прохладно

Несмотря на солнце, в городе прохладно

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А уже завтра в городе ожидается дождь

А уже завтра в городе ожидается дождь

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Деревья в сквере около Оперного театра окрасились в разные цвета

Деревья в сквере около Оперного театра окрасились в разные цвета

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Березы на Михайловской набережной

Березы на Михайловской набережной

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Вчера в городе шел снег, а сегодня на небе ни облачка

Вчера в городе шел снег, а сегодня на небе ни облачка

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