В Новосибирск пришло солнце! 10 кадров цветных листьев и гуляющих горожан

Сегодня, 6 октября, в Новосибирске выдался редкий для сибирской осени солнечный денек. Жители города вышли гулять на улицы, а вместе с ними наш фотограф. Мы подготовили подборку фотографий осеннего Новосибирска специально для тех, кто в этот день сидит в офисе.

Сегодня, по данным сервиса «Яндекс.Погода», один из двух солнечных дней на этой неделе, еще один ожидается в субботу, 9 октября.