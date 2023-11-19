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«В Англии отлили покрышки, в Австралии нашли фару»: как восстанавливают царский лимузин за 120 миллионов — видео

Группа реставраторов начала работу над машиной 15 лет назад

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В этом видео руководитель музея рассказывает 15-летней работе идее собрать эксклюзивный автомобиль и сложностях в работе

Видео: Видео: Антон Дигаев, Анастасия Медведева, Анна Богданова

Директор и сотрудники новосибирского парка музеев «Галерея времени» восстанавливают первую российскую заводскую машину или самоходную карету «Руссо-Балт».

Такие автомобили начали производить в 1906 году, а закончили во время революции в 1917 году. Именно эта модель в единственном экземпляре стояла в гараже у императора Николая II. Съемочная группа НГС побывала в «Галерее времени» и пообщалась с директором и крупнейшим реставратором ретро-техники в Сибири Владимиром Курдюмовым. В этом видео мы показываем, как выглядит карета и какую работу проделали мастера.

— Это «Руссо-Балт» 1906 года. Считается прародителем всех отечественных автомобилей. У нас собрался довольно-таки большой пакет чертежей, после чего в 2008 году мы задумались, что неплохо было бы создать хотя бы какую-то модельку, — объясняет Владимир Курдюмов.

Машину оценили в 120 миллионов рублей. На сегодняшний день в нее вложено уже 38 миллионов. Основные сложности для умельцев состоят в том, что, несмотря на сохранность чертежей большинство технологий того времени не уцелело.

— Чтобы создать колесо, у нас ушел год. Да, чертежи есть, но в этих чертежах нет технологий. Например, как загнуть деревянную часть? — задается вопросом реставратор.

Для современных специалистов — механиков и литейщиков эта машина — настоящая загадка. Например, чтобы отлить чугунные блоки, реставраторы обращались к литейщикам не только из Новосибирска, но и из Челябинска, Тольятти, Барнаула, Москвы, Новокузнецка. В итоге отлили 25 заготовок, и только один блок получился. Часть деталей приходилось заказывать за границей.

— В Англии нам отлили покрышки, в Голландии откатали обода, в Австралии нашли левую фару, в Америке — правую и светильник-габарит. Остальное — дело рук наших, — поясняет Владимир.

Каретная часть не сохранилась. Ее восстанавливают по рисункам. При изготовлении дверей использовали дорогие породы деревьев.

Изначально автомобиль сделали на основе автомобиля Fondu, который купили в Голландии, и наняли там инженера, который спроектировал этот автомобиль на заводе. Он пригнал машину в Россию. Здесь ее полностью разобрали и сделали собственную, адаптировав ее под российские климат и дороги, увеличив срок эксплуатации и сэкономив деньги на деталях.

Еще больше подробностей о создании уникального автомобиля — в репортаже Настасьи Медведевой.

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