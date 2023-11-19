«В Англии отлили покрышки, в Австралии нашли фару»: как восстанавливают царский лимузин за 120 миллионов — видео

Изначально автомобиль сделали на основе автомобиля Fondu, который купили в Голландии, и наняли там инженера, который спроектировал этот автомобиль на заводе. Он пригнал машину в Россию. Здесь ее полностью разобрали и сделали собственную, адаптировав ее под российские климат и дороги, увеличив срок эксплуатации и сэкономив деньги на деталях.

