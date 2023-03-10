У пьяного водителя отобрали права, а он вернул их, доказав, что врачи осматривали его без разрешения

Пьяное вождение — самая распространенная причина лишения водительских прав в России. По данным Госавтоинспекции, в 2021 году почти 80% лишившихся прав были наказаны как раз за нахождение за рулем в нетрезвом виде или отказа проходить медицинское освидетельствование. Иногда «нетрезвым», с точки зрения ГИБДД, можно оказаться вовсе не из-за алкоголя — как произошло с жителем Адыгеи, который лишился прав из-за корвалола, а мужчина из Татарстана и вовсе не сидел за рулем, однако прав всё равно лишился. Впрочем, бывают и случаи, когда людям удается вернуть права через суд — например, если остановивший машину сотрудник ГИБДД некорректно выразился. Вот и герою сегодняшней истории пришлось пройти через несколько судов и наконец обратиться в Верховный суд, чтобы вернуть права. Разбираемся, как ему это удалось.

