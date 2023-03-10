У пьяного водителя отобрали права, а он вернул их, доказав, что врачи осматривали его без разрешения

Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления Пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам.
Пьяное вождение — самая распространенная причина лишения водительских прав в России. По данным Госавтоинспекции, в 2021 году почти 80% лишившихся прав были наказаны как раз за нахождение за рулем в нетрезвом виде или отказа проходить медицинское освидетельствование. Иногда «нетрезвым», с точки зрения ГИБДД, можно оказаться вовсе не из-за алкоголя — как произошло с жителем Адыгеи, который лишился прав из-за корвалола, а мужчина из Татарстана и вовсе не сидел за рулем, однако прав всё равно лишился. Впрочем, бывают и случаи, когда людям удается вернуть права через суд — например, если остановивший машину сотрудник ГИБДД некорректно выразился. Вот и герою сегодняшней истории пришлось пройти через несколько судов и наконец обратиться в Верховный суд, чтобы вернуть права. Разбираемся, как ему это удалось.
Началась история в 2021 году — поздно ночью 14 июня Николай Караваев (имя и фамилия изменены. —
Мировой суд признал Караваева виновным и назначил ему наказание в виде лишения водительских прав и штрафа в размере 30 тысяч рублей. Однако Караваев не согласился и попытался оспорить решение суда, но вышестоящие инстанции одна за другой ему отказывали. Так продолжалось до тех пор, пока он не дошел до Верховного суда.
Верховный суд РФ изучил дело и усмотрел существенные нарушения. И нарушение это было допущено, на самом начальном этапе, когда мужчина проходил медосвидетельствование. Как объяснил суд, статья Кодекса РФ об административных правонарушениях предполагает, что освидетельствование должно проходить в установленном порядке, об этом отдельно говорится в постановлении Пленума ВС РФ.
— Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и оформление его результатов осуществляются уполномоченным должностным лицом, — говорится в документе 2019 года.
Это касается в том числе и компетенции медицинских сотрудников, которые проводят освидетельствование. Согласно приказу Минздрава, осмотр во время медосвидетельствования должен проводить или психиатр-нарколог, или врач иной специальности, но прошедший специальную подготовку на базе наркологической больницы или наркологического диспансера. Тут-то и произошла накладка — процедуру проводили некомпетентные специалисты.
Прокурорская проверка установила, что медицинское учреждение отправляло своих специалистов повышать квалификацию на курсы в некую автономную некоммерческую организацию. По данным прокуратуры, несколько врачей больницы прошли обучение по дополнительной профессиональной программе «Порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и получили соответствующие удостоверения.
Только вот некоммерческая организация не была ни наркодиспансером, ни даже медучреждением. Более того, в компании даже не было в штате врача-нарколога, а программа не соответствовала установленной профильным министерством. А это всё не соответствует приказу Минздрава — с точки зрения закона врачи просто некомпетентны и не имели права проводить медосвидетельствование.
После прокурорской проверки врачей переучили по норме закона, но когда они проводили медосвидетельствование Николая — этого еще не произошло. Так что процедура была проведена незаконно.
Итог этой истории
Верховный суд удовлетворил жалобу Караваева и постановил прекратить производство по делу об административном правонарушении. Судьи пришли к выводу, что раз доказательства вины были получены без соблюдения буквы закона, то учитывать их нельзя. Производство по делу прекратили в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых были вынесены состоявшиеся по делу судебные постановления.
Другие истории из Верховного суда
Случай в Тамбовской области не первый, когда водителю удается вернуть права из-за того, что представители закона не следовали протоколу. Например, как-то раз Верховный суд вернул права мужчине только потому, что сотрудник полиции забыл сказать одно слово.
Более странное дело Верховный суд рассматривал совсем недавно — в декабре 2022 года: там мужчину лишили прав за пьяное вождение, хотя он даже не сидел в машине.