Мэрия назвала сроки ремонта разрушенного переезда на любимой дороге Локтя

Мэрия Новосибирска сообщила, что восстановление разрушенного покрытия на железнодорожном переезде в месте соединения улиц Фадеева и Гребенщикова будет проведено до 8 апреля.
Ранее мы сообщали, что за 2 года покрытие на переезде этой дороги на Родники, которую мэр Анатолий Локоть называл «любимым объектом», полностью разрушилось, снизив скорость автомобилей до нуля и вызвав пробки. Еще год назад НГС сообщал о начавшемся разрушении, но тогда так ничего и не отремонтировали.
Сейчас выяснилось, что мэрия судится с подрядчиком, компанией ООО «Строительно-монтажный поезд — 11» — кто виноват и кто должен чинить. Директор компании Павел Ершов сообщал, что ни одна из сторон не собирается ремонтировать переезд из принципа. После запроса НГС из мэрии поступил ответ со сроками ремонта.
— В 2020 году был введен в эксплуатацию железнодорожный переезд на автомобильной дороге по ул. Фадеева. По данному объекту действуют гарантийные обязательства. В 2021 году к подрядной организации была предъявлена претензия на устранение образовавшихся дефектов. В настоящее время вопрос решается в судебном порядке. Тем не менее в связи с длительными сроками судебного спора, необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения и повышения пропускной способности работы по временному восстановлению покрытия на участках примыкания к переезду силами МКУ «Управление дорожного строительства» будут выполнены в срок до
По состоянию на утро 28 марта, по наблюдению корреспондента НГС, работ на переезде не велось, движение было затруднено, образовались пробки.
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