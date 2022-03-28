Мэрия назвала сроки ремонта разрушенного переезда на любимой дороге Локтя

Мэрия Новосибирска сообщила, что восстановление разрушенного покрытия на железнодорожном переезде в месте соединения улиц Фадеева и Гребенщикова будет проведено до 8 апреля.



Ранее мы сообщали, что за 2 года покрытие на переезде этой дороги на Родники, которую мэр Анатолий Локоть называл «любимым объектом», полностью разрушилось, снизив скорость автомобилей до нуля и вызвав пробки. Еще год назад НГС сообщал о начавшемся разрушении, но тогда так ничего и не отремонтировали.

Сейчас выяснилось, что мэрия судится с подрядчиком, компанией ООО «Строительно-монтажный поезд — 11» — кто виноват и кто должен чинить. Директор компании Павел Ершов сообщал, что ни одна из сторон не собирается ремонтировать переезд из принципа. После запроса НГС из мэрии поступил ответ со сроками ремонта.