Журналист НГС проехал на новом пожарном УРАЛе высотой с 2-этажку — смотрите, как устроен этот монстр

Продолжаем на НГС рассказывать об интересных и необычных автомобилях. Новейший пожарный УРАЛ NEXT высотой с 2-этажку и с кучей всякого спасательного оборудования — чем не диковинный автомобиль, о котором можно было бы поведать? Такие машины поступают в Новосибирск с прошлого года и заменяют устаревшую технику, подробнее об этом монстре с 6,7-литровым дизелем, перевозящим 6 тонн воды, — в нашем обзоре.
Последняя отечественная пожарная разработка УРАЛ NEXT (на базе шасси УРАЛ-5557) на сегодня закуплена в Новосибирской области в количестве 9 штук. По данным сайта госзакупок, было заключено два госконтракта на общую сумму 62 миллиона рублей на поставку машин с объемом цистерны 6 и 5,5 тонны. Каждая машина оценивается в 7,2 миллиона рублей, контракты достались АО «СТ-Авто» — это крупный поставщик и производитель спецтехники с выручкой за прошлый год в 2,9 миллиарда рублей и прибылью 345 миллионов.
Пожарный автомобиль, да еще такой современный, как УРАЛ NEXT, — это же целое государство в государстве; тут не только вода с пеной, а вообще всё, что может быть связано со спасением в любых чрезвычайных ситуациях: дыхательные аппараты, гидравлические инструменты для спасения людей из авто при ДТП, бензорезы, бензопилы, медицинские наборы, носилки, несколько видов ломов, лопат и топоров.
— Автомобиль оснащен сигнальным громкоговорящим устройством (проблесковые маячки), видеорегистратором, навигатором. Повышенная проходимость, обзор намного удобней, комфортабельность для личного состава, отсеки шире и больше. Возит 6 тонн воды, 420 литров пенообразователя. Современные стволы (устройство для формирования струи воды. — Прим. ред.) идут с регулируемым расходом воды. Эргономика ствола уже более удобна, при морозах ведет себя прочнее, не замерзает, — рассказывает начальник службы пожаротушения ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Вячеслав Токарев.
Сердце автомобиля — 6,7-литровый дизельный двигатель ЯМЗ-536, это рядная шестерка, развивающая 312 л. с. и 1226 Нм крутящего момента. Заявленный ресурс этого монстра до капитального ремонта — 1 миллион километров.
УРАЛ NEXT — громадина длиной 8,6 метра, шириной 3,2 метра и высотой 3,4 метра. Колесная формула 6х6, принудительно блокируются центральный и межколесные дифференциалы. Гребут сразу все 6 колес, тут они вот такие — 21-го размера, шириной 42 сантиметра.
Дорожный просвет по нижней точке (картер моста) составляет 40 сантиметров: вот куда еще бездорожней, куда он не проедет?
Когда сидишь в кабине и едешь, ощущение, будто ты смотришь на дорогу из окна второго, а то и третьего этажа. К примеру, далеко не маленький внедорожник Mercedes-Benz GLS-Class представляется из УРАЛа просто козявкой.
Раньше на УРАЛах были брутальные суровые кабины без излишеств, теперь — комфорт, как в обычном автомобиле. Мультируль, сенсорная мультимедийка, электростеклоподъемники, для водителя — кресло с пневмоподвеской как на магистральных тягачах.
— Машина хорошая, мягкая, комфортная, легкая в управлении, мягкие тормоза. Скорость набирает быстро, идет ровно. Сиденье для водителя вообще классное, регулируется, едешь как в иномарке. Очень жарко в кабине, тепло, хорошо. У меня за 34 года это седьмая машина, работал бы дальше да работал, — делится впечатлениями Владимир Комлев, механик пожарно-спасательной части номер 37 в Краснообске.
Рядом с водителем — место начальника боевого расчета, на каждый вызов выезжает экипаж в составе 6 человек.
Двое впереди, четверо в задней части сдвоенной кабины — тут специальные кресла, в которых размещаются пожарные в полной экипировке с кислородными баллонами.
Почему кабина обшита таким суровым металлом? Да потому что здесь не до кожи с алькантарой — тяжелые пожарные сапоги и брутальную экипировку в постоянном бешеном ритме выдержит только металл.
Главный боевой орган автомобиля — лафетный ствол, или лафет (от французского l'affut), — внушительная водяная пушка на крыше. Пожарный из боевого расчета забирается сюда и вручную управляет самой мощной струей воды на этом автомобиле — пуляет на 60 метров.
Напор воды в гибких пожарных рукавах пониже, рукава со стволами подсоединяются к напорным магистралям в боковых отсеках автомобиля.
Отсек насосной установки — во время тушения пожара здесь стоит водитель и контролирует работу насоса, напор воды, может корректировать напор по командам боевого расчета. Отсек даже оснащен обогревом. Сам насос — мощный центробежный агрегат — работает от коробки отбора мощности, которая снимает крутящий момент с карданного вала.
А это те самые гидравлические разжимы и кусачки для работы на ДТП. В случае именно тяжелых аварий на место всегда должен приезжать пожарный автомобиль, что он и делает, причем всегда быстрее скорой помощи и ДПС.
Вообще, норма прибытия пожарных по вызову в городе составляет 10 минут, в сельской местности — 20 минут. В целом машина выезжает за 1 минуту, 21 секунда дается на сборы боевого расчета. На фото — бензопила и бензорез, чтобы преодолевать запертые двери и прочие препятствия.
Есть богатый ассортимент ломов и лопат, кувалда, ножовка, жилеты для спасения на воде. Есть обычный топор и специальный пожарный — всё, опять же, для борьбы с преградами.
Вот табличка полного списка имущества в кабине — от одеяла и папки для документов до ножей и фонарей.
А вы видели, что пожарные автомобили всегда чистые? Это потому, что после каждого выезда боевой расчет должен приводить машину в порядок, а в случае чего машинка может и сама себя помыть. Негоже красивому красному авто быть в грязи.
По соседству в этой пожарной части стоит исторический «Урал-375», выпущенный в 1979 году. Он находится в резерве, то есть машина полностью исправна, в боевом состоянии и всегда может быть вызвана по тревоге. Уже 42 года автомобиль находится на дежурстве, это как бы дедушка нынешнего современного «Урала».
В ближайшее время этот УРАЛ NEXT окончательно оформят и выведут на дежурство. И если что-то, не дай бог, случится, именно такие автомобили приедут вас спасать.
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