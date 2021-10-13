История необычного дальнобойщика — после работы он садится на 27-летний американский «Бьюик» и едет к морям

Дальнобойщик из Новосибирска гоняет по стране на американском «Бьюике»
Олег Шумейкин работает дальнобойщиком, а в перерывах между рейсами пересаживается на американский классический седан Buick Roadmaster, которому уже 27 лет. Что это за автомобиль такой, с мощным 5,7-литровым двигателем и крепкой подвеской, рассказывает авторедактор НГС Дмитрий Косенко.
Buick Roadmaster — один из последних огромных американских монстров. Финальное поколение Roadmaster вышло в 1991 году и продержалось до 1996 года, потом наступила другая эпоха. Этот экземпляр 1994 года выпуска новосибирец Олег Шумейкин нашел с целым кузовом и в комплектном состоянии. Рама, задний привод, толстый металл и бензиновый монстр V8 рабочим объемом 5,7 литра о 270 «лошадях».
— Купил я его 4 года назад у одного коллекционера, у него было несколько машин, сил уже не хватало, он все распродавал. У меня друг увлекается этими американскими машинами, а когда меня подвели к автомобилю, то и меня накрыло. У меня «Мерседесов» было несколько, японские машины были, но это совсем другое! Мощный мотор, большой автомобиль, ну это совсем иные ощущения...
После того как Олег заразился «Америкой» и нашел подходящий вариант, нужно было привести авто в порядок. Заменить многие детали, починить двигатель, покрасить — на это ушло полгода.
— Полностью его перебирали, полы поднимали, проклеивали, малярку делали, дополнительную шумоизоляцию. Диски, барабаны тормозные, вот эти тяжелые детали я заказывал из Штатов, в принципе, недорого всё обошлось, людей просто пугают, что Америка далеко. Например, задние пневмоамортизаторы — 5 тысяч рублей за пару.
— Коррозии нет, когда Buick выходил на рынок с этими автомобилями, они разработали свой металл, хороший, крепкий. Автомобиль целый, не гнилой, сверлится очень туго: когда кабель прокладывали для аудио и надо было единственное отверстие просверлить, то поняли, насколько металл хороший, он как пружинистая сталь.
— С двигателем обычное дело: кольца, колпачки, вкладыши поменяли. Один раз просто сделать и всё. Всё поставлено новое, масло не расходует, я на море езжу, пробеги по 9 тысяч, ничего не доливаю.
Пробег у автомобиля — 120 000 миль, по-нашему — 192 000 километров, кузов везде целый, кроме одного правленого крыла. В салоне всё работает: от климата до электропривода сидений.
Кстати, кнопки электропривода сидений — на подлокотнике двери, это удобней, чем лезть рукой вниз и наклоняться.
— Всё сделано как-то под рукой, руку опустил — у тебя здесь рычаг. Всё продумано, вроде просто, но очень удобно. Мы втроем впереди ездим, здесь есть третий ремень, мы с женой и дочкой.
— «Бьюик» сделан в Техасе, я ему и номер оттуда заказал. На дверце даже есть табличка, что автомобиль сделан жителями этого штата.
Этот номерной знак настоящий, просто снятый с регистрации. Оказывается, в Америке и такое можно купить.
Олег рассказывает, что на автомобиле комфортно путешествовать на дальние расстояния, что он и делает — ездит к южным морям через всю страну.
— У него в названии это заложено. Roadmaster — «король дорог». В Алуште мы с семьей отдыхали, в Анапе были, в Сочи... Это три разные поездки — в Алуште понравилось больше всего. Шикарно, плывет просто, двигатель — при обгоне проблем вообще никаких, надо ускориться — он ускоряется. На нём просто комфортно ехать, это огромный удобный автомобиль.
Полная загрузка, множество вещей для машины не проблема — корма не просаживается, поскольку сзади предусмотрена пневма.
Сзади у него стоят пневмоамортизаторы, они выравнивают клиренс, компрессор под крылом, он подкачивает.
— Здесь, в Сибири, мы в Томск ездили, Алтай весь исколесили. Автомобиль не боится, у него подвеска очень крепкая, коробка от «Тахо», детали все очень крупные, крепкие. Он что по асфальту, что по грунту идет, это ему вообще не нагрузка.
— Такого, чтобы резко непредвиденно что-то сломалось, не было. Здесь всё с большим запасом сделано, плановые работы только.
И напоследок — а что это за роспись такая? А это специальная ручная роспись, называется пинстрайпинг (pinstriping) — рисование от руки особой кистью.
В автоиндустрии так расписывают только самые крутые машины, «Роллсы» да «Бентли». Обычно рисуют такую поясную линию — это делает специальный человек на очень ответственной должности. Ведь если ошибешься и размажешь — всё, «Роллс» выбрасывают в помойку. А вот в Новосибирске нашелся один такой умелец, который и расписал Олегу его Buick.
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