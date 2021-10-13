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История необычного дальнобойщика — после работы он садится на 27-летний американский «Бьюик» и едет к морям

Взгляните на седан Buick Roadmaster 1994 года выпуска с 5,7-литровым двигателем, на котором он гоняет по всей стране

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Олег со своим Buick Roadmaster 1994 года выпуска

Олег со своим Buick Roadmaster 1994 года выпуска

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Дальнобойщик из Новосибирска гоняет по стране на американском «Бьюике»

Олег Шумейкин работает дальнобойщиком, а в перерывах между рейсами пересаживается на американский классический седан Buick Roadmaster, которому уже 27 лет. Что это за автомобиль такой, с мощным 5,7-литровым двигателем и крепкой подвеской, рассказывает авторедактор НГС Дмитрий Косенко.

Это последнее поколение модели Roadmaster

Это последнее поколение модели Roadmaster

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Buick Roadmaster — один из последних огромных американских монстров. Финальное поколение Roadmaster вышло в 1991 году и продержалось до 1996 года, потом наступила другая эпоха. Этот экземпляр 1994 года выпуска новосибирец Олег Шумейкин нашел с целым кузовом и в комплектном состоянии. Рама, задний привод, толстый металл и бензиновый монстр V8 рабочим объемом 5,7 литра о 270 «лошадях».

Длина — 5483 мм, ширина — 1984 мм

Длина — 5483 мм, ширина — 1984 мм

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— Купил я его 4 года назад у одного коллекционера, у него было несколько машин, сил уже не хватало, он все распродавал. У меня друг увлекается этими американскими машинами, а когда меня подвели к автомобилю, то и меня накрыло. У меня «Мерседесов» было несколько, японские машины были, но это совсем другое! Мощный мотор, большой автомобиль, ну это совсем иные ощущения...

Высота — 1421 мм, колесная база — 2945 мм

Высота — 1421 мм, колесная база — 2945 мм

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После того как Олег заразился «Америкой» и нашел подходящий вариант, нужно было привести авто в порядок. Заменить многие детали, починить двигатель, покрасить — на это ушло полгода.

Масса — 1,9 тонны, клиренс — 15 см

Масса — 1,9 тонны, клиренс — 15 см

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— Полностью его перебирали, полы поднимали, проклеивали, малярку делали, дополнительную шумоизоляцию. Диски, барабаны тормозные, вот эти тяжелые детали я заказывал из Штатов, в принципе, недорого всё обошлось, людей просто пугают, что Америка далеко. Например, задние пневмоамортизаторы — 5 тысяч рублей за пару.

Металл — толстый, не фольга

Металл — толстый, не фольга

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— Коррозии нет, когда Buick выходил на рынок с этими автомобилями, они разработали свой металл, хороший, крепкий. Автомобиль целый, не гнилой, сверлится очень туго: когда кабель прокладывали для аудио и надо было единственное отверстие просверлить, то поняли, насколько металл хороший, он как пружинистая сталь.

Двигатель пришлось откапиталить

Двигатель пришлось откапиталить

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— С двигателем обычное дело: кольца, колпачки, вкладыши поменяли. Один раз просто сделать и всё. Всё поставлено новое, масло не расходует, я на море езжу, пробеги по 9 тысяч, ничего не доливаю.

Шикарный кожаный салон

Шикарный кожаный салон

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Пробег у автомобиля — 120 000 миль, по-нашему — 192 000 километров, кузов везде целый, кроме одного правленого крыла. В салоне всё работает: от климата до электропривода сидений.

Электроуправление на двери

Электроуправление на двери

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Кстати, кнопки электропривода сидений — на подлокотнике двери, это удобней, чем лезть рукой вниз и наклоняться.

На переднем диване 3 места

На переднем диване 3 места

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— Всё сделано как-то под рукой, руку опустил — у тебя здесь рычаг. Всё продумано, вроде просто, но очень удобно. Мы втроем впереди ездим, здесь есть третий ремень, мы с женой и дочкой.

«Сделано в Техасе»

«Сделано в Техасе»

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— «Бьюик» сделан в Техасе, я ему и номер оттуда заказал. На дверце даже есть табличка, что автомобиль сделан жителями этого штата.

Оригинальный американский госномер

Оригинальный американский госномер

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Этот номерной знак настоящий, просто снятый с регистрации. Оказывается, в Америке и такое можно купить.

Мягкий задний диван

Мягкий задний диван

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Олег рассказывает, что на автомобиле комфортно путешествовать на дальние расстояния, что он и делает — ездит к южным морям через всю страну.

Расход по трассе — 12 литров, в городе — 18 литров

Расход по трассе — 12 литров, в городе — 18 литров

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— У него в названии это заложено. Roadmaster — «король дорог». В Алуште мы с семьей отдыхали, в Анапе были, в Сочи... Это три разные поездки — в Алуште понравилось больше всего. Шикарно, плывет просто, двигатель — при обгоне проблем вообще никаких, надо ускориться — он ускоряется. На нём просто комфортно ехать, это огромный удобный автомобиль.

Подвеска контролирует клиренс

Подвеска контролирует клиренс

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Полная загрузка, множество вещей для машины не проблема — корма не просаживается, поскольку сзади предусмотрена пневма.

Кормой машина не садится

Кормой машина не садится

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Сзади у него стоят пневмоамортизаторы, они выравнивают клиренс, компрессор под крылом, он подкачивает.

На грунтовке едет как по асфальту

На грунтовке едет как по асфальту

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— Здесь, в Сибири, мы в Томск ездили, Алтай весь исколесили. Автомобиль не боится, у него подвеска очень крепкая, коробка от «Тахо», детали все очень крупные, крепкие. Он что по асфальту, что по грунту идет, это ему вообще не нагрузка.

Пока машина не подводит владельца

Пока машина не подводит владельца

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— Такого, чтобы резко непредвиденно что-то сломалось, не было. Здесь всё с большим запасом сделано, плановые работы только.

Ручной рисунок на капоте

Ручной рисунок на капоте

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И напоследок — а что это за роспись такая? А это специальная ручная роспись, называется пинстрайпинг (pinstriping) — рисование от руки особой кистью.

Такие линии делают от руки в один заход

Такие линии делают от руки в один заход

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В автоиндустрии так расписывают только самые крутые машины, «Роллсы» да «Бентли». Обычно рисуют такую поясную линию — это делает специальный человек на очень ответственной должности. Ведь если ошибешься и размажешь — всё, «Роллс» выбрасывают в помойку. А вот в Новосибирске нашелся один такой умелец, который и расписал Олегу его Buick.

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