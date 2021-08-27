27 августа пятница
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 73.99
eur 87.06
Тема дняЖаркий репортаж с пляжа: что там происходит сейчас
Все новости
Все новости

А теперь ушастый! Найден легендарный «Запорожец» ЗАЗ-968 в том виде, как он вышел с завода в 1971 году, — смотрите

Каким был дешевый советский автомобиль для простых людей

1 775
7Обсудить

Поделиться

ЗАЗ-968 выпускался с 1971 по 1973 год

ЗАЗ-968 выпускался с 1971 по 1973 год

Поделиться

В Новосибирске обнаружили легендарный «Запорожец» ЗАЗ-968

Сегодня на НГС рассказываем о легендарном ушастом «Запорожце», а именно — о его модификации ЗАЗ-968, выпускавшейся с 1971 года. Дешевая машина для простых советских людей, герой анекдотов, маленькая, маломощная — но это всё равно был персональный автомобиль, что само по себе для советского человека было роскошью. В Новосибирске обнаружился экземпляр, находящийся полностью в оригинальном виде как с завода, в неплохом техническом состоянии — смотрите на него.

ЗАЗ-968 является рестайлингом первого ушастого <nobr class="_">ЗАЗ-966</nobr>

ЗАЗ-968 является рестайлингом первого ушастого ЗАЗ-966

Поделиться

Этот «Запорожец» ЗАЗ-968 сошел с конвейера в 1971 году и сейчас выглядит почти так же, как и 50 лет назад. Он полностью в заводском исполнении, в родной краске, машина не восстанавливалась.

Это модель самого малого класса автомобилей

Это модель самого малого класса автомобилей

Поделиться

— Чистый 968-й — по сути, переходная модель от 966-го к модели 968А. Внешне он полностью соответствует первому ушастому «Запорожцу» ЗАЗ-966, но при этом имеет немного другую начинку. Здесь уже более мощный двигатель 40 л. с., здесь уже салон более поздний, на передней панели есть два бардачка, которые не закрываются, — рассказывает старший экскурсовод музея «Галерея времени» Вячеслав Крупский.

Большая решетка перешла с <nobr class="_">ЗАЗ-966</nobr>

Большая решетка перешла с ЗАЗ-966

Поделиться

При этом у машины еще крупная фальшрадиаторная решетка, которая впоследствии сменится узким молдингом. Рестайлинг автомобилей в СССР был плавным, резко ничего не меняли.

В конструкцию машины постепенно вносили улучшения

В конструкцию машины постепенно вносили улучшения

Поделиться

— Как свойственно для автозаводов в Советском Союзе, модели меняли постепенно, чтобы не останавливать конвейер и полностью всё не переделывать. С какого-то определенного месяца могла пойти, например, новая тормозная система, с другого месяца какой-нибудь новый молдинг появился.

Двигатель в «багажнике»

Двигатель в «багажнике»

Поделиться

Заднее расположение двигателя — в 60-х в мире была такая мода. На маленьких машинках это позволяло сохранять приемлемый простор в салоне. Здесь стоит 1,2-литровый V-образный двигатель с 4 цилиндрами воздушного охлаждения.

Багажник в «моторе»

Багажник в «моторе»

Поделиться

Соответственно, впереди — багажное отделение. Тут находятся аккумулятор, запасное колесо и бензиновая печка.

Печка грела хорошо, но могла ломаться

Печка грела хорошо, но могла ломаться

Поделиться

Вот эта печка — отдельный автономный агрегат, к которому из бензобака идет топливная магистраль. Так и отапливался салон машины.

Охлаждался мотор набегающим воздухом

Охлаждался мотор набегающим воздухом

Поделиться

— У автомобиля характерные уши воздухозаборников на задних крыльях, которые служат для охлаждения двигателя. Впоследствии с 1979 года машина уже лишилась знаменитых ушей, появилась вентиляция через крышку моторного отсека, на крыльях упростили — сделали прорези. Производить крылья с ушами было сложнее, плюс дополнительные хромированные элементы, плюс по своему виду «Запорожец» устарел на тот момент. Его хотели хоть как-то омолодить, поэтому с него пропало много хрома.

Хром на ручках и молдингах

Хром на ручках и молдингах

Поделиться

Да, 50 лет назад был расцвет хромированного декора на автомобилях. Даже на бюджетной машине мы видим хром на бамперах, на ушах, на дверных ручках, на радиаторной решетке, на окантовке стекол, на ободках фар.

Опоясывающий молдинг

Опоясывающий молдинг

Поделиться

Особо стоит отметить вот этот хромированный молдинг, опоясывающий машину вокруг, — он делит кузов на верх и низ. Впервые такой элемент появился на американском автомобиле Chevrolet Corvair, после чего идею переняли множество других автопроизводителей. Поэтому и говорят, что «Запорожец» якобы слизали с «Шевроле», однако это не совсем так.

Американский Chevrolet Corvair

Американский Chevrolet Corvair

Поделиться

— Что касается «Шевроле», то с него взята была стилистическая идея разделения кузова на верхнюю и нижнюю части при помощи такого опоясывающего молдинга. Это всё, в чем есть сходство с «американцем». В США таких маленьких машин никогда не было.

Немецкий NSU Prinz 4

Немецкий NSU Prinz 4

Поделиться

— «Запорожец» является полностью отечественной разработкой. Его часто сравнивают с автомобилем NSU Prinz (Германия), они действительно очень похожи. Но копирования нет, поскольку ЗАЗ-966 был представлен в 1961 году, опытный образец, где уже были все те характерные элементы. В тот же год дебютировал и NSU Prinz.

Кожаный салон — из дерматина

Кожаный салон — из дерматина

Поделиться

Действительно, автомобиль NSU Prinz 4 (немецкая компания NSU впоследствии была куплена концерном Volkswagen) очень похож на нашего ушастого. Но вышли они одновременно и по технической части сильно различались.

Горизонтальный спидометр

Горизонтальный спидометр

Поделиться

— Это была машина именно для народа, такие не шли ни на госпредприятия, ни в такси, это было для частников. Ряд экземпляров отправлялся на экспорт, покупали в странах Варшавского договора — автомобиль был недорогой, неприхотливый, ремонтопригодный. Даже двигатель можно было перебрать у себя дома на балконе, поскольку он маленький — его реально вынуть и унести под мышкой домой.

Назад пробирались через переднюю дверь

Назад пробирались через переднюю дверь

Поделиться

— Были отрицательные стороны, автомобиль маломощный, не особо комфортный, он малого класса по классификации. Плюс двигатель воздушного охлаждения имел свойство перегреваться. Если поехать сейчас на «Запорожце» и встать в пробку, двигатель перегреется. Для того чтобы следить за температурой двигателя, здесь есть датчик температуры масла, именно масла, так как он воздушного охлаждения.

В тесноте, да не в обиде, говорили в СССР

В тесноте, да не в обиде, говорили в СССР

Поделиться

— Такие машины покупали люди, которые не могли себе позволить «Жигули», Москвич», поскольку они были значительно дороже. «Запорожцев» было больше на продаже и было проще купить. Но очереди были, как и на все советские машины.

Автомобиль стоил 3000 рублей и был самым дешевым

Автомобиль стоил 3000 рублей и был самым дешевым

Поделиться

Стоил ушастый в 1971 году 3000 рублей. За «Жигули» ВАЗ-2101 нужно было отдать 5600 рублей, за «Москвич-412» — 4900 рублей, за «Волгу» ГАЗ-24 — 8500 рублей. «Запорожец» являлся самым доступным билетом в автомобильный мир.

Декор на передней панели. Интересные шрифты

Декор на передней панели. Интересные шрифты

Поделиться

— «Запорожец» был героем анекдотов из-за малой мощности, необычной компоновки. Это был единственный советский легковой автомобиль с таким расположением двигателя сзади. Это для того, чтобы увеличить пространство в ногах у водителя и пассажира спереди.

Салон сохранился неплохо

Салон сохранился неплохо

Поделиться

Хоть машина и в заводском состоянии, кое-какие косметические и профилактические работы с ней надо сделать. Подновить хром, убрать коррозию, что-то подкрасить.

Машина не требует большой реставрации

Машина не требует большой реставрации

Поделиться

— Автомобиль полностью в оригинале, у него нет неродных элементов. И по кузову, и салон, и по технической части всё так, как было изначально с завода. В целом по своему состоянию автомобиль требует, конечно, проведения ряда работ, но полная реставрация не требуется. Нужно устранить некоторые вмятины, заменить отдельные элементы, покрасить. По салону — например, заменить руль. Пластик, который использовался в те годы, он, как правило, до наших дней не доживает и просто трескается. Сиденья нужно немножко восстановить, это дерматин.

Автомобиль ценен оригинальным состоянием

Автомобиль ценен оригинальным состоянием

Поделиться

— Именно этим автомобиль и ценен, что он полностью в оригинале, полностью комплектный и позволяет восстановить его без глобальных работ. В таком состоянии машины встречаются нечасто.

Почитайте еще о редком «Москвиче» из дерева по прозвищу Буратино — в СССР экономили на металле.

А это черная «Волга» ГАЗ-24, в 70-е годы на такое авто можно было выменять квартиру в Москве.

Представительская «Чайка» ГАЗ-13 выпускалась только для заслуженных людей, ее даже не продавали в магазинах — смотрите на экземпляр 1970 года.

Отлично отреставрированная «Волга» ГАЗ-21 первой серии — полностью соответствует заводскому исполнению. Реставратор Борис Беспальчий трудился над ней два года.

Новосибирский пенсионер Евгений Кириллов на досуге собирает и ремонтирует советские авто — вот его «Москвич» 1959 года.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

авто с пробегомраритетЗАЗ
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...