А теперь ушастый! Найден легендарный «Запорожец» ЗАЗ-968 в том виде, как он вышел с завода в 1971 году, — смотрите

В Новосибирске обнаружили легендарный «Запорожец»
Сегодня на НГС рассказываем о легендарном ушастом «Запорожце», а именно — о его модификации
Этот «Запорожец» ЗАЗ-968 сошел с конвейера в 1971 году и сейчас выглядит почти так же, как и 50 лет назад. Он полностью в заводском исполнении, в родной краске, машина не восстанавливалась.
— Чистый 968-й — по сути, переходная модель от 966-го к модели 968А. Внешне он полностью соответствует первому ушастому «Запорожцу» ЗАЗ-966, но при этом имеет немного другую начинку. Здесь уже более мощный двигатель 40
При этом у машины еще крупная фальшрадиаторная решетка, которая впоследствии сменится узким молдингом. Рестайлинг автомобилей в СССР был плавным, резко ничего не меняли.
— Как свойственно для автозаводов в Советском Союзе, модели меняли постепенно, чтобы не останавливать конвейер и полностью всё не переделывать. С какого-то определенного месяца могла пойти, например, новая тормозная система, с другого месяца какой-нибудь новый молдинг появился.
Заднее расположение двигателя — в 60-х в мире была такая мода. На маленьких машинках это позволяло сохранять приемлемый простор в салоне. Здесь стоит
Соответственно, впереди — багажное отделение. Тут находятся аккумулятор, запасное колесо и бензиновая печка.
Вот эта печка — отдельный автономный агрегат, к которому из бензобака идет топливная магистраль. Так и отапливался салон машины.
— У автомобиля характерные уши воздухозаборников на задних крыльях, которые служат для охлаждения двигателя. Впоследствии с 1979 года машина уже лишилась знаменитых ушей, появилась вентиляция через крышку моторного отсека, на крыльях упростили — сделали прорези. Производить крылья с ушами было сложнее, плюс дополнительные хромированные элементы, плюс по своему виду «Запорожец» устарел на тот момент. Его хотели хоть как-то омолодить, поэтому с него пропало много хрома.
Да, 50 лет назад был расцвет хромированного декора на автомобилях. Даже на бюджетной машине мы видим хром на бамперах, на ушах, на дверных ручках, на радиаторной решетке, на окантовке стекол, на ободках фар.
Особо стоит отметить вот этот хромированный молдинг, опоясывающий машину вокруг, — он делит кузов на верх и низ. Впервые такой элемент появился на американском автомобиле Chevrolet Corvair, после чего идею переняли множество других автопроизводителей. Поэтому и говорят, что «Запорожец» якобы слизали с «Шевроле», однако это не совсем так.
— Что касается «Шевроле», то с него взята была стилистическая идея разделения кузова на верхнюю и нижнюю части при помощи такого опоясывающего молдинга. Это всё, в чем есть сходство с «американцем». В США таких маленьких машин никогда не было.
— «Запорожец» является полностью отечественной разработкой. Его часто сравнивают с автомобилем NSU Prinz (Германия), они действительно очень похожи. Но копирования нет, поскольку ЗАЗ-966 был представлен в 1961 году, опытный образец, где уже были все те характерные элементы. В тот же год дебютировал и NSU Prinz.
Действительно, автомобиль NSU Prinz 4 (немецкая компания NSU впоследствии была куплена концерном Volkswagen) очень похож на нашего ушастого. Но вышли они одновременно и по технической части сильно различались.
— Это была машина именно для народа, такие не шли ни на госпредприятия, ни в такси, это было для частников. Ряд экземпляров отправлялся на экспорт, покупали в странах Варшавского договора — автомобиль был недорогой, неприхотливый, ремонтопригодный. Даже двигатель можно было перебрать у себя дома на балконе, поскольку он маленький — его реально вынуть и унести под мышкой домой.
— Были отрицательные стороны, автомобиль маломощный, не особо комфортный, он малого класса по классификации. Плюс двигатель воздушного охлаждения имел свойство перегреваться. Если поехать сейчас на «Запорожце» и встать в пробку, двигатель перегреется. Для того чтобы следить за температурой двигателя, здесь есть датчик температуры масла, именно масла, так как он воздушного охлаждения.
— Такие машины покупали люди, которые не могли себе позволить «Жигули», Москвич», поскольку они были значительно дороже. «Запорожцев» было больше на продаже и было проще купить. Но очереди были, как и на все советские машины.
Стоил ушастый в 1971 году 3000 рублей. За «Жигули» ВАЗ-2101 нужно было отдать 5600 рублей, за «Москвич-412» — 4900 рублей, за «Волгу» ГАЗ-24 — 8500 рублей. «Запорожец» являлся самым доступным билетом в автомобильный мир.
— «Запорожец» был героем анекдотов из-за малой мощности, необычной компоновки. Это был единственный советский легковой автомобиль с таким расположением двигателя сзади. Это для того, чтобы увеличить пространство в ногах у водителя и пассажира спереди.
Хоть машина и в заводском состоянии, кое-какие косметические и профилактические работы с ней надо сделать. Подновить хром, убрать коррозию, что-то подкрасить.
— Автомобиль полностью в оригинале, у него нет неродных элементов. И по кузову, и салон, и по технической части всё так, как было изначально с завода. В целом по своему состоянию автомобиль требует, конечно, проведения ряда работ, но полная реставрация не требуется. Нужно устранить некоторые вмятины, заменить отдельные элементы, покрасить. По салону — например, заменить руль. Пластик, который использовался в те годы, он, как правило, до наших дней не доживает и просто трескается. Сиденья нужно немножко восстановить, это дерматин.
— Именно этим автомобиль и ценен, что он полностью в оригинале, полностью комплектный и позволяет восстановить его без глобальных работ. В таком состоянии машины встречаются нечасто.
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А это черная «Волга» ГАЗ-24, в 70-е годы на такое авто можно было выменять квартиру в Москве.
Представительская «Чайка» ГАЗ-13 выпускалась только для заслуженных людей, ее даже не продавали в магазинах — смотрите на экземпляр 1970 года.
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