Молодая сибирячка ездит на 34-летней «шестерке». Она рассказала про кайф от механики и расход 17 литров

Представительская «Чайка» ГАЗ-13 выпускалась только для заслуженных людей, ее даже не продавали в магазинах — смотрите на экземпляр 1970 года.



Отлично отреставрированная «Волга» ГАЗ-21 первой серии полностью соответствует заводскому исполнению. Реставратор Борис Беспальчий трудился над ней два года.



Новосибирский пенсионер Евгений Кириллов на досуге собирает и ремонтирует советские авто — вот его «Москвич» 1959 года.