Молодая сибирячка ездит на 34-летней «шестерке». Она рассказала про кайф от механики и расход 17 литров

Продолжаем рассказывать на НГС о самых разных автомобилях новосибирцев и особенностях их эксплуатации. Сегодня у нас молодая девушка Анастасия Голомидова, которая ездит на самых настоящих советских «Жигулях» — «шестерке» и получает удовольствие от управления автомобилем с механической коробкой передач. Откуда взялась эта машина и как она себя чувствует спустя 34 года после схода с конвейера — подробнее в нашем материале. А вы не забывайте сообщать нам о своих автомобилях, пишите на почту редакции
Строго говоря, это не стандартная «шестерка» ВАЗ-2106, а ее менее мощная версия ВАЗ-21063: здесь с завода вместо
Позднее, вплоть до 2006 года (окончание выпуска модели), «шестерку» постепенно упрощали и удешевляли: убрали хром, заменили руль, минимизировали декор интерьера. Да и качество постсоветских автомобилей стало хуже.
Анастасия получила эту машину от отца, когда отучилась на права и надо было на чем-то ездить. Так и ездит до сих пор на этих «Жигулях», периодически их ремонтируя.
— Покупали ее в 1987 году из автосалона, бабушка по блату доставала ее, папа ездил на ней. Бабушка работала на фабрике обувной, была почетным работником, и ей как от фабрики удалось выбить эту машину. Покупали за свои деньги, но проблемы были с очередью, но ей машину дали как хорошему сотруднику.
— Я всю сознательную жизнь думала: вот, я хочу водить, хочу машину, хочу права. С самой первой зарплаты сразу же пошла учиться на права. Родители подшучивали — вот, машина стоит уже 2 года в гараже, будешь на ней учиться ездить. В итоге получила права, понимала, что на машину придется какое-то время копить, а ездить я хочу прямо сейчас.
— Машина в техническом состоянии была в таком плачевном, в последнее время за ней плохо смотрели. Пришлось поменять многое. Начиная от всяких релюшек и заканчивая двигателем. Единственное, что не меняли, это коробку, она более-менее ходила.
— Предыдущий двигатель стал очень много есть масла, пропала компрессия. Здесь стоял двигатель 1,3 литра, покупали бэушный мотор 1,5 — помощнее, от обычной «шестерки».
— Меняли зажигание, ставили электронное. Меняли все патрубки, потому что резина за столько времени, всё, что можно было, потекло. Радиатор меняла не один раз. По ходовке — все рычаги, сальники, шаровые.
Салон «шестерки» сохранился в приличном состоянии: приборная панель, дверные карты, сиденья — всё родное. Передняя панель декорирована вставками под дерево и хромом — позднее эти украшательства исчезнут.
Здесь мы можем видеть оригинальное двухспицевое рулевое колесо, декорированное тисненым орнаментом. Оплетку на руль поставили сразу же после покупки авто, раньше это делали, поскольку баранки шли с тонким ободом. В
Такой же декор в виде тисненых орнаментов присутствует на дверных картах. Дополнительно двери украшены хромированными ручками, молдингами, вставками.
Уже с завода шли подголовники на передних сиденьях и центральный подлокотник заднего дивана. Расположиться сзади можно было с комфортом.
Вот еще хром, уже снаружи: к примеру, такой была отделка водосточных желобов. Исчезло и это, осталась только хромированная окантовка окон.
На задних крыльях уже нет оранжевых катафот — их как раз упразднили в 1987 году.
Некоторые запчасти на «Жигули» производились за границей. Вот, к примеру, фары из дружественной Советскому Союзу Чехословакии.
Сейчас, говорит Анастасия, с основными проблемами машины она разобралась. Правда, захандрила коробка передач, да и коррозия потихоньку делает свое грязное дело.
— Сейчас масло не ест совсем. По расходу бензина — она кушает хорошо, летом от 13 литров, зимой 17 литров в городе.
— Коробка передач барахлит, 4-я скорость не включается, надо ехать ремонтировать. Бензонасос — с прошлого лета началась проблема, в жару бензонасос перегревается и перестает качать бензин. Бывает, на ходу по трассе едешь — и всё.
Ездит Анастасия каждый день и помногу, конечно, хочется машину новее, но надо накопить на нее. А пока девушка получает удовольствие от вождения машины с механической коробкой.
— Механика — это просто замечательно. Если буду выбирать новую машину, то только на механике. Ни в пробке, никогда не напрягает, я не замечаю этого. Привыкла, что нет здесь гидроусилителя, и сцепление нормально, нет никаких проблем. На автомате я ездила и на иномарках ездила — для меня скучно!
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