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Молодая сибирячка ездит на 34-летней «шестерке». Она рассказала про кайф от механики и расход 17 литров

Зачем девушке старый советский автомобиль и что ей в нём нравится

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Анастасия Голомидова сразу после автошколы начала ездить на <nobr class="_">ВАЗ-21063</nobr>

Анастасия Голомидова сразу после автошколы начала ездить на ВАЗ-21063

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Продолжаем рассказывать на НГС о самых разных автомобилях новосибирцев и особенностях их эксплуатации. Сегодня у нас молодая девушка Анастасия Голомидова, которая ездит на самых настоящих советских «Жигулях» — «шестерке» и получает удовольствие от управления автомобилем с механической коробкой передач. Откуда взялась эта машина и как она себя чувствует спустя 34 года после схода с конвейера — подробнее в нашем материале. А вы не забывайте сообщать нам о своих автомобилях, пишите на почту редакции news@ngs.ru (с пометкой «Авторубрика»).

ВАЗ-21063 с дефорсированным двигателем развивает меньшую мощность

ВАЗ-21063 с дефорсированным двигателем развивает меньшую мощность

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Строго говоря, это не стандартная «шестерка» ВАЗ-2106, а ее менее мощная версия ВАЗ-21063: здесь с завода вместо 80-сильного двигателя 1,5 литра ставился 1,3-литровый 69-сильный от модели ВАЗ-21011. Машина сошла с конвейера в поздние советские годы, но это еще была настоящая «шестерка» из СССР с обильным хромированным декором, оригинальным рулевым колесом, деревянной отделкой в салоне.

Здесь еще сохранен декор классической советской «шестерки»

Здесь еще сохранен декор классической советской «шестерки»

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Позднее, вплоть до 2006 года (окончание выпуска модели), «шестерку» постепенно упрощали и удешевляли: убрали хром, заменили руль, минимизировали декор интерьера. Да и качество постсоветских автомобилей стало хуже.

Два года машина стояла в гараже

Два года машина стояла в гараже

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Анастасия получила эту машину от отца, когда отучилась на права и надо было на чем-то ездить. Так и ездит до сих пор на этих «Жигулях», периодически их ремонтируя.

На машины в СССР были большие очереди

На машины в СССР были большие очереди

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— Покупали ее в 1987 году из автосалона, бабушка по блату доставала ее, папа ездил на ней. Бабушка работала на фабрике обувной, была почетным работником, и ей как от фабрики удалось выбить эту машину. Покупали за свои деньги, но проблемы были с очередью, но ей машину дали как хорошему сотруднику.

Анастасия мечтала водить с детства

Анастасия мечтала водить с детства

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— Я всю сознательную жизнь думала: вот, я хочу водить, хочу машину, хочу права. С самой первой зарплаты сразу же пошла учиться на права. Родители подшучивали — вот, машина стоит уже 2 года в гараже, будешь на ней учиться ездить. В итоге получила права, понимала, что на машину придется какое-то время копить, а ездить я хочу прямо сейчас.

Многие запчасти пришлось поменять

Многие запчасти пришлось поменять

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— Машина в техническом состоянии была в таком плачевном, в последнее время за ней плохо смотрели. Пришлось поменять многое. Начиная от всяких релюшек и заканчивая двигателем. Единственное, что не меняли, это коробку, она более-менее ходила.

Двигатель 1,5 литра от другой «шестерки» развивает 80 л. с.

Двигатель 1,5 литра от другой «шестерки» развивает 80 л. с.

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— Предыдущий двигатель стал очень много есть масла, пропала компрессия. Здесь стоял двигатель 1,3 литра, покупали бэушный мотор 1,5 — помощнее, от обычной «шестерки».

Этот тюнинг сделали после покупки машины

Этот тюнинг сделали после покупки машины

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— Меняли зажигание, ставили электронное. Меняли все патрубки, потому что резина за столько времени, всё, что можно было, потекло. Радиатор меняла не один раз. По ходовке — все рычаги, сальники, шаровые.

Черный салон с хромом и вставками под дерево

Черный салон с хромом и вставками под дерево

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Салон «шестерки» сохранился в приличном состоянии: приборная панель, дверные карты, сиденья — всё родное. Передняя панель декорирована вставками под дерево и хромом — позднее эти украшательства исчезнут.

Рулевое колесо с рельефным орнаментом

Рулевое колесо с рельефным орнаментом

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Здесь мы можем видеть оригинальное двухспицевое рулевое колесо, декорированное тисненым орнаментом. Оплетку на руль поставили сразу же после покупки авто, раньше это делали, поскольку баранки шли с тонким ободом. В 90-е этот руль сменила грубая пластиковая бездушная баранка, хоть и более современная.

Салон «шестерки» смотрелся богато по сравнению с «копейкой»

Салон «шестерки» смотрелся богато по сравнению с «копейкой»

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Такой же декор в виде тисненых орнаментов присутствует на дверных картах. Дополнительно двери украшены хромированными ручками, молдингами, вставками.

Сзади можно разложить подлокотник

Сзади можно разложить подлокотник

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Уже с завода шли подголовники на передних сиденьях и центральный подлокотник заднего дивана. Расположиться сзади можно было с комфортом.

Хром-окантовка окон и водосточного желоба

Хром-окантовка окон и водосточного желоба

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Вот еще хром, уже снаружи: к примеру, такой была отделка водосточных желобов. Исчезло и это, осталась только хромированная окантовка окон.

Раньше на бортах ставились задние катафоты

Раньше на бортах ставились задние катафоты

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На задних крыльях уже нет оранжевых катафот — их как раз упразднили в 1987 году.

«Шестерка» имела четыре фары

«Шестерка» имела четыре фары

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Некоторые запчасти на «Жигули» производились за границей. Вот, к примеру, фары из дружественной Советскому Союзу Чехословакии.

От времени по машине идет ржавчина

От времени по машине идет ржавчина

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Сейчас, говорит Анастасия, с основными проблемами машины она разобралась. Правда, захандрила коробка передач, да и коррозия потихоньку делает свое грязное дело.

Расход топлива — как у джипа

Расход топлива — как у джипа

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— Сейчас масло не ест совсем. По расходу бензина — она кушает хорошо, летом от 13 литров, зимой 17 литров в городе.

Коробка еще на ходу, но требует внимания

Коробка еще на ходу, но требует внимания

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— Коробка передач барахлит, 4-я скорость не включается, надо ехать ремонтировать. Бензонасос — с прошлого лета началась проблема, в жару бензонасос перегревается и перестает качать бензин. Бывает, на ходу по трассе едешь — и всё.

Деревянная приборная панель

Деревянная приборная панель

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Ездит Анастасия каждый день и помногу, конечно, хочется машину новее, но надо накопить на нее. А пока девушка получает удовольствие от вождения машины с механической коробкой.

Анастасия любит только механику

Анастасия любит только механику

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— Механика — это просто замечательно. Если буду выбирать новую машину, то только на механике. Ни в пробке, никогда не напрягает, я не замечаю этого. Привыкла, что нет здесь гидроусилителя, и сцепление нормально, нет никаких проблем. На автомате я ездила и на иномарках ездила — для меня скучно!

Почитайте еще о редком «Москвиче» из дерева по прозвищу «Буратино» — в СССР экономили на металле.

А это черная «Волга» ГАЗ-24, в 70-е годы на такое авто можно было выменять квартиру в Москве.

Представительская «Чайка» ГАЗ-13 выпускалась только для заслуженных людей, ее даже не продавали в магазинах — смотрите на экземпляр 1970 года.

Отлично отреставрированная «Волга» ГАЗ-21 первой серии полностью соответствует заводскому исполнению. Реставратор Борис Беспальчий трудился над ней два года.

Новосибирский пенсионер Евгений Кириллов на досуге собирает и ремонтирует советские авто — вот его «Москвич» 1959 года.

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