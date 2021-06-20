10 автохамов недели: один сибиряк бросил «Лэнд-Крузер» ААА на зебре, другой «плевать хотел» на замечания

В Новосибирске выбрали автохамов недели с 14 по 20 июня 2021 года
В свежем, 232-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: нарушители на «Крузерах» и «Прадо», стадная стоянка у Речного вокзала и плюющие на замечание водители. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес
— Улица Щетинкина, «Крузер» с номерами ААА встал прям на пешеходном переходе у ГУ МВД, — сообщает нам Михаил (фото выше).
Просто шикарный план. Идеально.
— Едешь по своей полосе, и — о чудо, припарковано авто навстречу тебе, — пишут наши читатели.
На набережной в районе Речного вокзала стадное поведение планомерно уничтожает газон.
— Масса авто паркуется под знаком в Кольцово на Рассветной, 10, — сообщает очевидец.
Используется любой клочок тротуара.
СЮЖЕТ
— На замечание не парковаться на газоне на Державина, 5 сначала жена водителя, а потом сам водитель ответили, что на мнения других им плевать. И это в выходной день при наличии вокруг свободных мест для парковки, — негодует читатель Данила.
— Полевая, 12. Очередной водятел припарковал свое корытце на газоне, — информирует Андрей.
«Камри» на тротуаре поближе ко входу в Сбербанк.
— Так паркуются сотрудники ДПС. Жилеты ДПС лежат в машинах, — ведет наблюдение читатель Олег.