10 автохамов недели: один сибиряк бросил «Лэнд-Крузер» ААА на зебре, другой «плевать хотел» на замечания

В свежем, 232-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: нарушители на «Крузерах» и «Прадо», стадная стоянка у Речного вокзала и плюющие на замечание водители. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru .



— Улица Щетинкина, «Крузер» с номерами ААА встал прям на пешеходном переходе у ГУ МВД, — сообщает нам Михаил (фото выше).