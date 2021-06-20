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10 автохамов недели: один сибиряк бросил «Лэнд-Крузер» ААА на зебре, другой «плевать хотел» на замечания

Изучаем новые факты нарушений правил дорожного движения в Новосибирске

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Стоянка на переходе. Как вам такое?

Стоянка на переходе. Как вам такое?

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В Новосибирске выбрали автохамов недели с 14 по 20 июня 2021 года

В свежем, 232-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: нарушители на «Крузерах» и «Прадо», стадная стоянка у Речного вокзала и плюющие на замечание водители. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Улица Щетинкина, «Крузер» с номерами ААА встал прям на пешеходном переходе у ГУ МВД, — сообщает нам Михаил (фото выше).

Использовал газон под парковку

Использовал газон под парковку

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Просто шикарный план. Идеально.

Стоянка на полосе движения

Стоянка на полосе движения

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— Едешь по своей полосе, и — о чудо, припарковано авто навстречу тебе, — пишут наши читатели.

Стадное поведение на Речном

Стадное поведение на Речном

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На набережной в районе Речного вокзала стадное поведение планомерно уничтожает газон.

Стоянка под знаком

Стоянка под знаком

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— Масса авто паркуется под знаком в Кольцово на Рассветной, 10, — сообщает очевидец.

Заехал на тротуар

Заехал на тротуар

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Используется любой клочок тротуара.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудак

— На замечание не парковаться на газоне на Державина, 5 сначала жена водителя, а потом сам водитель ответили, что на мнения других им плевать. И это в выходной день при наличии вокруг свободных мест для парковки, — негодует читатель Данила.

Уничтожаем траву вместе

Уничтожаем траву вместе

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— Полевая, 12. Очередной водятел припарковал свое корытце на газоне, — информирует Андрей.

Стоянка на тротуаре Красного

Стоянка на тротуаре Красного

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«Камри» на тротуаре поближе ко входу в Сбербанк.

Стоянка на въезде к полку ДПС

Стоянка на въезде к полку ДПС

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— Так паркуются сотрудники ДПС. Жилеты ДПС лежат в машинах, — ведет наблюдение читатель Олег.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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