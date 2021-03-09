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Новосибирцы рассказали, как и сколько зарабатывают на личном авто (они не только таксуют). Пять идей для подработки

Изучаем способы заработка при помощи личного автомобиля — можно вообще ничего не делать

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На своей машине можно не только работать таксистом

На своей машине можно не только работать таксистом

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Лишились работы, упала зарплата? Но еще остался личный автомобиль? Последнее — уже хорошо, ведь машина — это имущество, способное приносить деньги. Это позволит вам зарабатывать на жизнь или хотя бы подрабатывать (получать дополнительный доход). Какими способами в Новосибирске можно заработать на личном авто и на какой уровень доходов рассчитывать — подробнее в обзоре Дмитрия Косенко.

Такси

Таксовать, бомбить, калымить — как только не называют этот самый простой и очевидный способ заработка при помощи автомобиля. Обладание собственным авто избавляет вас от необходимости платить комиссию таксопаркам за аренду машины — а это порядка 1500 рублей, которые наемный безлошадный водитель ежедневно отдает собственникам авто (за экономкласс). Но учтите, вам придется зарегистрировать ИП, оформить необходимую документацию на машину. Кроме того, если автомобиль старый — с некоторыми агрегаторами вы просто не сможете работать.

На какой доход приходится рассчитывать самостоятельному таксисту? Тут всё индивидуально — количество рабочих дней, часов, класс машины, вид топлива (бензин, дизель, газ). К примеру, актуальный калькулятор сервиса «Яндекс.Такси» обещает заработок до 77 472 рублей в месяц при 5-дневке и 8-часовом рабочем дне. Это средний заработок в крупных городах после вычета комиссии самого «Яндекса», без учета комиссии таксопарка. Но стоит подчеркнуть, что эта статистика за благополучные летние месяцы, до второй волны пандемии.

Калькулятор дохода таксиста в «Яндекс.Такси»&nbsp;

Калькулятор дохода таксиста в «Яндекс.Такси» 

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Недавно новосибирский таксист Андрей Пинчук, работающий сам на себя, рассказывал, что летом, до второй волны вируса, зарабатывал чистыми около 66 000 рублей в месяц — это по классу «Бизнес», у него KIA Optima 2019 года выпуска. А вот сейчас, по словам таксиста, доходы сильно упали, практически до уровня 40 000 рублей.

Доставщик, курьер

На своей машине можно возить не только людей, но и продукты/товары/документы. Для многих это предпочтительнее, поскольку с некоторыми пассажирами бывает некомфортно. К примеру, «Сбер Маркет» обещает водителям с личным авто доход от 50 000 рублей в месяц — нужно будет «доставлять собранные в магазине заказы до двери клиента».

Житель Новосибирска Фёдор на своей легковушке Chevrolet Aveo работает в небольшой компании по доставке продуктов. Его чистый доход в месяц составляет 30 000 рублей при 15 рабочих днях по 12 часов (схема 2 через 2).

Новосибирец Алексей на стареньком минивэне развозит автозапчасти и в месяц получает 50 000 рублей чистыми при 5–6-дневной неделе по 8 часов в день.

Сдача машины в аренду

Тут вообще делать ничего не надо — сдал в аренду, сидишь, а денежка капает. Не всё, конечно, так просто — во-первых, сам останешься без машины (если она единственная), а во-вторых, есть большие риски, связанные с неаккуратной эксплуатацией посторонним владельцем. В-третьих, придется быть готовым к расходам, связанным с износом и увеличенным пробегом машины. А значит — по-хорошему, надо страховать автомобиль по каско, а это лишние траты. Сколько получите за сдачу авто в аренду? Да те же самые средние 1500 рублей в сутки за экономкласс. А за свежую Toyota Camry — около 3000 рублей в сутки.

К примеру, наш читатель Василий сейчас сдает в аренду свою легковушку KIA Rio, получает по 1800 рублей в сутки за машину. При этом страховка автомобиля по каско стоит 50 000 рублей в год.

— По объявлению о сдаче машины в аренду приходит человек, его проверяют. KIA Rio — 1800 рублей, на метане, 2019 года. Совсем новые — по 2000 рублей. Машины застрахованные по каско, с маяками, чтобы искать машину в случае какого-то ЧП, — рассказывает автовладелец.

Реклама на заднем стекле автомобиля

Реклама на заднем стекле автомобиля

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Размещение рекламы на авто

Чего зря просто так ездить на машине, когда можно наклеить рекламные надписи на стекла/кузов и получать пассивный доход без малейших затрат и рисков. Плата зависит от региона, масштаба города, месячного пробега, площади рекламных объявлений. В среднем за рекламу на заднем стекле можно получить 1000–1500 рублей в месяц. Заднее стекло и задние боковые стекла дадут до 2500 рублей в месяц. Если задействовать кузовные элементы — двери, капот, можно рассчитывать на 4500 рублей в месяц.

— Рекламу размещаем на легковой автомобиль, оплата в месяц — 1000 рублей. Пробег должен быть не менее 1000 километров, то есть каждый месяц встречаемся, фиксируем пробег. Только на заднее стекло приклеиваем, именно оно пользуется спросом, — рассказали в новосибирской рекламной группе PAVEL KOROLEV PRODUCTION.

Заработок на попутчиках

Если часто ездите на большие расстояния в соседние города, то можно брать попутчиков и «отбивать» хотя бы бензин. Самый известный сервис blablacar показывает следующие расценки: к примеру, около 450 рублей с человека на маршруте Новосибирск — Барнаул. Если вы ездите туда-обратно хотя бы раз в неделю и сможете находить каждый раз по 3 попутчика, то получите около 10 000 рублей. В любом случае, на бензин хватит.

Житель Новосибирска Сергей на своем седане Chevrolet Lacetti регулярно по своим делам ездит в Кемерово и Новокузнецк, берет по 600 и 1000 рублей с человека в один конец. Можно и просто окупить затраты на бензин, а можно и подзаработать.

— Мне приятно восполнить часть затрат, покрыть издержки по автомобилю. До Новокузнецка 1000 рублей, три человека — 3000 рублей. Если ты поехал в пятницу вечером и вернулся в воскресенье вечером, то много шансов, что ты всех трех человек найдешь и туда, и обратно. Тогда это 6000 рублей.

Как еще можно заработать

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