Новосибирцы рассказали, как и сколько зарабатывают на личном авто (они не только таксуют). Пять идей для подработки

Лишились работы, упала зарплата? Но еще остался личный автомобиль? Последнее — уже хорошо, ведь машина — это имущество, способное приносить деньги. Это позволит вам зарабатывать на жизнь или хотя бы подрабатывать (получать дополнительный доход). Какими способами в Новосибирске можно заработать на личном авто и на какой уровень доходов рассчитывать — подробнее в обзоре Дмитрия Косенко.
Такси
Таксовать, бомбить, калымить — как только не называют этот самый простой и очевидный способ заработка при помощи автомобиля. Обладание собственным авто избавляет вас от необходимости платить комиссию таксопаркам за аренду машины — а это порядка
На какой доход приходится рассчитывать самостоятельному таксисту? Тут всё индивидуально — количество рабочих дней, часов, класс машины, вид топлива (бензин, дизель, газ). К примеру, актуальный калькулятор сервиса «Яндекс.Такси» обещает заработок до
Недавно новосибирский таксист Андрей Пинчук, работающий сам на себя, рассказывал, что летом, до второй волны вируса, зарабатывал чистыми около
Доставщик, курьер
На своей машине можно возить не только людей, но и продукты/товары/документы. Для многих это предпочтительнее, поскольку с некоторыми пассажирами бывает некомфортно. К примеру, «Сбер Маркет» обещает водителям с личным авто доход от
Житель Новосибирска Фёдор на своей легковушке Chevrolet Aveo работает в небольшой компании по доставке продуктов. Его чистый доход в месяц составляет
Новосибирец Алексей на стареньком минивэне развозит автозапчасти и в месяц получает
Сдача машины в аренду
Тут вообще делать ничего не надо — сдал в аренду, сидишь, а денежка капает. Не всё, конечно, так просто — во-первых, сам останешься без машины (если она единственная), а во-вторых, есть большие риски, связанные с неаккуратной эксплуатацией посторонним владельцем. В-третьих, придется быть готовым к расходам, связанным с износом и увеличенным пробегом машины. А значит — по-хорошему, надо страховать автомобиль по каско, а это лишние траты. Сколько получите за сдачу авто в аренду? Да те же самые средние
К примеру, наш читатель Василий сейчас сдает в аренду свою легковушку KIA Rio, получает по
— По объявлению о сдаче машины в аренду приходит человек, его проверяют. KIA Rio —
Размещение рекламы на авто
Чего зря просто так ездить на машине, когда можно наклеить рекламные надписи на стекла/кузов и получать пассивный доход без малейших затрат и рисков. Плата зависит от региона, масштаба города, месячного пробега, площади рекламных объявлений. В среднем за рекламу на заднем стекле можно получить
— Рекламу размещаем на легковой автомобиль, оплата в месяц —
Заработок на попутчиках
Если часто ездите на большие расстояния в соседние города, то можно брать попутчиков и «отбивать» хотя бы бензин. Самый известный сервис blablacar показывает следующие расценки: к примеру, около
Житель Новосибирска Сергей на своем седане Chevrolet Lacetti регулярно по своим делам ездит в Кемерово и Новокузнецк, берет по 600 и 1000 рублей с человека в один конец. Можно и просто окупить затраты на бензин, а можно и подзаработать.
— Мне приятно восполнить часть затрат, покрыть издержки по автомобилю. До Новокузнецка
Как еще можно заработать
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