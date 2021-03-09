Новосибирцы рассказали, как и сколько зарабатывают на личном авто (они не только таксуют). Пять идей для подработки

Житель Новосибирска Фёдор на своей легковушке Chevrolet Aveo работает в небольшой компании по доставке продуктов. Его чистый доход в месяц составляет 30 000 рублей при 15 рабочих днях по 12 часов (схема 2 через 2 ).

Новосибирец Алексей на стареньком минивэне развозит автозапчасти и в месяц получает 50 000 рублей чистыми при 5–6-дневной неделе по 8 часов в день.



Сдача машины в аренду

Тут вообще делать ничего не надо — сдал в аренду, сидишь, а денежка капает. Не всё, конечно, так просто — во-первых, сам останешься без машины (если она единственная), а во-вторых, есть большие риски, связанные с неаккуратной эксплуатацией посторонним владельцем. В-третьих, придется быть готовым к расходам, связанным с износом и увеличенным пробегом машины. А значит — по-хорошему, надо страховать автомобиль по каско, а это лишние траты. Сколько получите за сдачу авто в аренду? Да те же самые средние 1500 рублей в сутки за экономкласс. А за свежую Toyota Camry — около 3000 рублей в сутки.