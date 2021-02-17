Новосибирские компании вошли в топ лучших работодателей России: изучаем список

По данным HeadHunter, в категории «Средние компании» (с численностью сотрудников 251–1000 человек ) первое место заняла компания 2GIS. Компания также вошла в десятку самых популярных компаний среди соискателей в России. В 2020 году в топ российских работодателей вошло новосибирское агентство недвижимости «Жилфонд» ( 43-е место в рейтинге «Крупные компании», где численность сотрудников 1001–5000 человек ). В первой сотне также ITC-Eletronics ( 11-е место ), Kuzina&NYP ( 39-е место ), «ИнфоСофт» ( 46-е место ), АО «ПФК Обновление» (ТМ RENEWAL) ( 91-е место ) и «D2 Страхование» ( 94-е место ). А также компания Movavi ( 93-е место ) и «Сеть городских порталов Shkulev Media Holding» ( 96-е место ).

Как уточнили специалисты HeadHunter, рейтинг формируется на основе анализа компаний-работодателей — например, учитывался такой показатель, как готовность сотрудников рекомендовать компанию как работодателя и желание соискателей работать в этой компании.

