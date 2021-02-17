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Новосибирские компании вошли в топ лучших работодателей России: изучаем список

Один из показателей — лояльность работающих сотрудников

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А вы считаете своего работодателя одним из лучших? Расскажите о плюсах и минусах в комментариях под этой новостью

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Эксперты составили топ работодателей России за 2020 год — в рейтинг попали десятки новосибирских компаний.

— В 2020 году общероссийский рейтинг возглавила Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», в список лучших вошли «Газпром нефть», Kaspersky, Сбербанк, Mars, «2ГИС», «Тинькофф Банк», «Альфа-Банк», «СИБУР», Tele2 и «Национальная Медиа Группа». Число участников рейтинга работодателей в 2020 году превысило 500 компаний со всей страны, — представила результаты своего рейтинга российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. — В рейтинг работодателей России вошли 14 компаний из Новосибирска, девять из них — в топ-100 по разным сегментам.

По данным HeadHunter, в категории «Средние компании» (с численностью сотрудников 251–1000 человек) первое место заняла компания 2GIS. Компания также вошла в десятку самых популярных компаний среди соискателей в России. В 2020 году в топ российских работодателей вошло новосибирское агентство недвижимости «Жилфонд» (43-е место в рейтинге «Крупные компании», где численность сотрудников 1001–5000 человек). В первой сотне также ITC-Eletronics (11-е место), Kuzina&NYP (39-е место), «ИнфоСофт» (46-е место), АО «ПФК Обновление» (ТМ RENEWAL) (91-е место) и «D2 Страхование» (94-е место). А также компания Movavi (93-е место) и «Сеть городских порталов Shkulev Media Holding» (96-е место).

Как уточнили специалисты HeadHunter, рейтинг формируется на основе анализа компаний-работодателей — например, учитывался такой показатель, как готовность сотрудников рекомендовать компанию как работодателя и желание соискателей работать в этой компании.

Кроме того, в 2020 году организаторы внесли изменения в методологию составления рейтинга — заменили оценку вовлеченности на оценку лояльности персонала. Этот показатель, отметили в HH, является еще более точным и достоверным, а также соответствует лучшим мировым практикам. Кроме того, компании разделили по численности: крупнейшие (со штатом больше 5 тысяч сотрудников), крупные (1001–5000 человек), средние (251–1000 человек) и небольшие (100–250 человек).

Сервис по поиску работы SuperJob также предоставил список привлекательных работодателей Новосибирска — в нем больше 180 компаний. В список вошли в том числе: SUNLIGHT, Zolla, Агропромышленный холдинг «Мираторг», компания «ВымпелКом», АО «Эр-Телеком Холдинг», розничная сеть «Магнит», сеть гипермаркетов «Лента», «Мегафон», МТС. Также в списке «Почта России», «Пятерочка», Сбер, группа компаний «Обувь России».

При составлении рейтинга эксперты SuperJob учитывали уровень вознаграждения, предлагаемый в вакансиях (должен быть не ниже среднерыночного для своего города); количество размещенных вакансий (если численность сотрудников компании до 50 человек, должно быть не меньше 12 вакансий, если свыше 5000 — не меньше 60 вакансий). Также один из показателей — срок сотрудничества с сервисом (не меньше 6 месяцев). Важные показатели: отсутствие жалоб соискателей на вакансии работодателя в период их публикации на SuperJob и отсутствие жалоб соискателей на невыполнение работодателем условий трудового соглашения в течение 6 месяцев после трудоустройства.

Кому в Новосибирске платят по 100–200 тысяч рублей в месяц — можно прочитать в обзоре вакансий с самыми высокими зарплатами.

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поиск работытоп работодателей
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