Новосибирские компании вошли в топ лучших работодателей России: изучаем список

Эксперты составили топ работодателей России за
— В 2020 году общероссийский рейтинг возглавила Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», в список лучших вошли «Газпром нефть», Kaspersky, Сбербанк, Mars, «2ГИС», «Тинькофф Банк», «Альфа-Банк», «СИБУР», Tele2 и «Национальная Медиа Группа». Число участников рейтинга работодателей в
По данным HeadHunter, в категории «Средние компании» (с численностью сотрудников
Как уточнили специалисты HeadHunter, рейтинг формируется на основе анализа компаний-работодателей — например, учитывался такой показатель, как готовность сотрудников рекомендовать компанию как работодателя и желание соискателей работать в этой компании.
Кроме того, в
Сервис по поиску работы SuperJob также предоставил список привлекательных работодателей Новосибирска — в нем больше
При составлении рейтинга эксперты SuperJob учитывали уровень вознаграждения, предлагаемый в вакансиях (должен быть не ниже среднерыночного для своего города); количество размещенных вакансий (если численность сотрудников компании до
Кому в Новосибирске платят по