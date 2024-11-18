НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -8

5 м/c,

южн.

 752мм 79%
Подробнее
3 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71

СРОЧНО

Последний бесплатный мейн-кун из питомника нашел дом

Кто строит новую Россию
Биографии дезертиров
Врачи для 30-летних
Всё о заморозке вкладов
Зажечь на корпоративе — советы
Звезда в фастфуде
Миф о пальмовом масле
Новости в Telegram
Животные Больше не Клостридия: последний бесплатный мейн-кун из питомника нашел дом — как назвали кошку

Больше не Клостридия: последний бесплатный мейн-кун из питомника нашел дом — как назвали кошку

Кошку взяли после публикации на НГС

272
Написать комментарий

Кошка уже начала осваиваться

Последний мейн-кун из закрывшегося под Новосибирском питомника нашел дом. Кошку по имени Клостридия взяла читательница НГС.

Мейн-куна Клостридию пристроили 17 ноября, за ней в приют «Наследие Бастет» приехала жительница Новосибирска Мария Ч.

— Мы искали вторую кошку дочери и увидели статью на НГС. Нас поразила история кошки, ее порода и ее схожесть с нашей предыдущей кошкой, — рассказала Мария.

Знакомство в приюте прошло удачно, кошку выпустили из клетки, и она даже сама робко подошла к новой владелице. После всех формальностей мейн-куна увезли.

В новом доме ее назвали Маргарита Робертовна, или коротко Марго.

— Моя дочь учится на филолога и сказала, что в кошачьем имени должны быть буквы «М» и «Р» — они напоминают котам мурчание. И это имя само собой пришло в голову и сразу всем понравилось, — рассказала Мария.

Марго уже обследовала квартиру, с аппетитом поела и даже позволила вычесать свою длинную шерсть.

Изначально новых хозяев в срочном порядке искали для 10 кошек из питомника, закрывшегося из-за состояния здоровья владелицы. Первые кошки разъехались по дома в считанные дни — хозяева потом поделились их фото с НГС. Мейн-кун Клостридия ждала своего часа в приюте дольше всех и даже безуспешно посетила ярмарку-раздачу «День Хвоста».

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Мейн-кун Кошки Приют Читатели НГС
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Доверия нет никакого»: сибирячка погасила огромные долги умершего экс-супруга — почему она не смогла закрыть счета в банках
Анонимное мнение
Мнение
Львам — вспышки ревности, Водолеям — переживания о деньгах: прогноз на ноябрьское полнолуние для всех знаков зодиака
Анонимное мнение
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему путешествие в Южную Корею лучше курортов Турции
Анонимное мнение
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Nata,40

влад,50

Евгения,31

Евгений Геннадьевич,51

Алексей,33

Мишаня,38

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление