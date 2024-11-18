Больше не Клостридия: последний бесплатный мейн-кун из питомника нашел дом — как назвали кошку

Кошка уже начала осваиваться Источник: Предоставлено Марией Ч.











Последний мейн-кун из закрывшегося под Новосибирском питомника нашел дом. Кошку по имени Клостридия взяла читательница НГС.

Мейн-куна Клостридию пристроили 17 ноября, за ней в приют «Наследие Бастет» приехала жительница Новосибирска Мария Ч.

— Мы искали вторую кошку дочери и увидели статью на НГС. Нас поразила история кошки, ее порода и ее схожесть с нашей предыдущей кошкой, — рассказала Мария.

Знакомство в приюте прошло удачно, кошку выпустили из клетки, и она даже сама робко подошла к новой владелице. После всех формальностей мейн-куна увезли.

В новом доме ее назвали Маргарита Робертовна, или коротко Марго.

— Моя дочь учится на филолога и сказала, что в кошачьем имени должны быть буквы «М» и «Р» — они напоминают котам мурчание. И это имя само собой пришло в голову и сразу всем понравилось, — рассказала Мария.