«Уткнулась носом»: мейн-кун Клостридия из закрывшегося питомника устала бояться и начала выпрашивать еду у волонтеров

Даже взгляд у кошки стал добрее Источник: предоставлено приютом











Месяц с небольшим потребовался кошке из закрывшегося под Новосибирском питомника мейн-кунов, чтобы перестать бояться волонтеров приюта, которые за ней ухаживали. Теперь Клостридия — так зовут мейн-куна — призывно мяукает при виде человека и двигает миску носом.

– На днях мы прибирались в карантине и услышали незнакомый тоненький «мяв». Оказалось, что Клостридия подошла к дверце клетки, уткнулась в нее носом и позвала нас. В миске было пусто, свою порцию корма она уже съела, но, видимо, не наелась. Что поделать, надо поощрить! Когда зашуршала упаковка, кошка подошла к миске и немного подоткнула ее носом в нашу сторону. Во время трапезы даже позволила себя погладить. Теперь она повторяет этот ритуал каждый раз, когда хочет кушать, – рассказал руководитель приюта «Наследие Бастет» Имран Тано.

Это фото с сестрой Клостридии — Иерсинией — было сделано в начале октября. Иерсению уже пристроили Источник: предоставлено приютом











Раньше эту кошку считали самой суровой из 10-ти мейн-кунов, оказавшихся на попечении зоозащитников в начале октября.

Будущих хозяев, по словам волонтера, должно также порадовать, что недавно в приют пришли анализы Клостридии — кошачьего коронавируса, лейкоза и вируса иммунодефицита у нее не обнаружено. Кроме того, насморк полностью прошел, прививки все проставлены.

У кошки тоненький голосок Источник: предоставлено приютом

Кошку в субботу, 9 ноября, повезут в числе прочих на ярмарку-раздачу животных «День Хвоста» в ТРК «Эдем», где выберут для нее новых владельцев. Взять Клостридию можно будет после собеседования, по договору. Чтобы унести ее домой, потребуется большая сумка-переноска.