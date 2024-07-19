«Обещает быть крошечной»: в Новосибирске продают милого щенка той-пуделя за 150 тысяч

На фото щенок выглядит милым, но серьезным Источник: Avito











В Новосибирске продают щенка той-пуделя (ти-кап девочку). За нее просят 150 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте Avito.



— Предлагается к продаже щенок той-пуделя (Ти-кап). Девочка обещает быть крошечной. Сейчас ей 4 месяца. Вес - всего один килограмм. Она от двух ти-капов, мама и папа — всего по 21 сантиметру в холке, — сообщила продавец Валентина в объявлении.



Ти-кап Тедди пудель — самая маленькая разновидность пуделя. Получила свое название из-за крошечного размера в щенячьем возрасте. Щенки Тедди пуделя спокойно помещаются в чашке для чая. Эту разновидность пуделя получили селекционерами в середине двадцатого века. Ти-кап пудель — игрушечная версия той-пуделя с чуть более короткой мордочкой, головой округлой формы с выраженными скулами и щеками, с круглыми глазами.



На фото собака выглядит мило — она кудрявая, и действительно похожа на игрушку. На момент публикации связаться с продавцом для подробностей НГС не удалось.



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