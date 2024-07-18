«Море шерсти»: в Новосибирске продают собачку-шарик за 100 тысяч — она как игрушка

Щенок выглядит очень мило и забавно Источник: youla.ru











В Новосибирске продают маленького померанского шпица за 100 тысяч рублей. Собачка очень миниатюрная и пушистая. Объявление о продаже разместили на сайте Юла.



— Супер-мини померанский шпиц. Продается девочка. Тип Мишка, толстые набитые лапки, супер-короткая мордашка, море шерсти. Вес в 3 месяца 600 граммов, — отметила на сайте продавец Ирина.

Собачка действительно очень пушистая Источник: youla.ru











В объявлении также указано, что взрослой собака будет весить не больше 1,5 килограммов. У животного есть все прививки, чип, она обработана от паразитов. Также продавец рассказала, что у животного шикарный характер — собака ничего не боится.



В разговоре с корреспондентом НГС Ирина отметила, что в семье собаку зовут Кнопой. Ее продают исключительно в семью без маленьких детей.

Кнопу продают в семью без маленьких детей Источник: youla.ru











— Потому, что собака по размеру маленькая. И я по своему опыту могу сказать, что маленький ребенок может такую собаку придавить, наступить на нее, и она не выживет. В целом, наша собака стоит дорого, но цена зависит от качества животного. Собаку качества как наша, не найти, — заключила Ирина.



Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают щенка французского бульдога. Его цена — 150 тысяч рублей.

