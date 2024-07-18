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Животные подробности «Море шерсти»: в Новосибирске продают собачку-шарик за 100 тысяч — она как игрушка

«Море шерсти»: в Новосибирске продают собачку-шарик за 100 тысяч — она как игрушка

Пса пристраивают в семью без детей

757
12 комментариев
Щенок выглядит очень мило и забавно

В Новосибирске продают маленького померанского шпица за 100 тысяч рублей. Собачка очень миниатюрная и пушистая. Объявление о продаже разместили на сайте Юла.

— Супер-мини померанский шпиц. Продается девочка. Тип Мишка, толстые набитые лапки, супер-короткая мордашка, море шерсти. Вес в 3 месяца 600 граммов, — отметила на сайте продавец Ирина.

Собачка действительно очень пушистая

В объявлении также указано, что взрослой собака будет весить не больше 1,5 килограммов. У животного есть все прививки, чип, она обработана от паразитов. Также продавец рассказала, что у животного шикарный характер — собака ничего не боится.

В разговоре с корреспондентом НГС Ирина отметила, что в семье собаку зовут Кнопой. Ее продают исключительно в семью без маленьких детей.

Кнопу продают в семью без маленьких детей

— Потому, что собака по размеру маленькая. И я по своему опыту могу сказать, что маленький ребенок может такую собаку придавить, наступить на нее, и она не выживет. В целом, наша собака стоит дорого, но цена зависит от качества животного. Собаку качества как наша, не найти, — заключила Ирина.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают щенка французского бульдога. Его цена — 150 тысяч рублей.

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Комментарии
12
урлулуу
18 июля 2024, 18:50
Милый,но не на сотку.
Гость
18 июля 2024, 18:46
Что значит " качество собаки " ?
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