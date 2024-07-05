«Шикарная девочка»: в Новосибирске продают щенка французского бульдога — цена 150 тысяч

Собачка выглядит очень мило Источник: avito.ru











В Новосибирске продают милого щенка французского бульдога. За животное просят 150 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте Avito.



— Маленькая, с маленькими ушками, прекрасным характером! Лилово — подпалая (осветлённая) с ношением изабеллы, тесты в работе (редкий цвет породы — прим. ред.), — указал представитель приюта «Kennel Golden Lace».



Представитель приюта отмечает, что щенков они выращивают в домашних условиях и без клеток Источник: avito.ru











В объявлении также указано, что при переезде с собачкой будут документы CКОР (оценка собаки по различным аспектам, среди которых здоровье, экстерьер и рабочие качества — прим. ред.), ветеринарные обработки по возрасту, а потенциальному владельцу животного обещают подарки от питомника.



Представитель приюта отмечает, что щенков они выращивают в домашних условиях и без клеток.



У щенка, отмечает представитель питомника, прекрасный характер Источник: avito.ru











— Наши собаки живут с нами, не отдельно! Щенки социализированные, контактные. Пишите, звоните, с удовольствием покажем малышку на видео и по видео связи. Доставка в любой регион, — отметили в питомнике.

На момент публикации материала корреспонденту НГС не удалось связаться с авторами объявления.



Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске за 250 тысяч продают мейн-куна Кельвина с шикарными кистями. Продавец отмечает, что у котенка длинный формат тела.

