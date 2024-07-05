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Животные «Шикарная девочка»: в Новосибирске продают щенка французского бульдога — цена 150 тысяч

«Шикарная девочка»: в Новосибирске продают щенка французского бульдога — цена 150 тысяч

Представители приюта отметили, что щенок социализированный и контактный

2 442
11 комментариев
Собачка выглядит очень мило

В Новосибирске продают милого щенка французского бульдога. За животное просят 150 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте Avito.

— Маленькая, с маленькими ушками, прекрасным характером! Лилово — подпалая (осветлённая) с ношением изабеллы, тесты в работе (редкий цвет породы — прим. ред.), — указал представитель приюта «Kennel Golden Lace».

Представитель приюта отмечает, что щенков они выращивают в домашних условиях и без клеток

В объявлении также указано, что при переезде с собачкой будут документы CКОР (оценка собаки по различным аспектам, среди которых здоровье, экстерьер и рабочие качества — прим. ред.), ветеринарные обработки по возрасту, а потенциальному владельцу животного обещают подарки от питомника.

Представитель приюта отмечает, что щенков они выращивают в домашних условиях и без клеток.

У щенка, отмечает представитель питомника, прекрасный характер

— Наши собаки живут с нами, не отдельно! Щенки социализированные, контактные. Пишите, звоните, с удовольствием покажем малышку на видео и по видео связи. Доставка в любой регион, — отметили в питомнике.

На момент публикации материала корреспонденту НГС не удалось связаться с авторами объявления.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске за 250 тысяч продают мейн-куна Кельвина с шикарными кистями. Продавец отмечает, что у котенка длинный формат тела.

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Животные Авито Продажа Щенок Французский бульдог
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Комментарии
11
velius
5 июля 2024, 08:23
Ну вот и реклама выскочила: "Подборка бесполезных товаров, которые не стоит покупать"
Татьяна 53
5 июля 2024, 09:09
Такую можно покупать, хоть какая-то защита хозяину.
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