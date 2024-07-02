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Шикарного мейн-куна Кельвина продают за 250 тысяч

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Животные подробности «В отличном типе»: в Новосибирске за 250 тысяч продают мейн-куна Кельвина с шикарными кистями

«В отличном типе»: в Новосибирске за 250 тысяч продают мейн-куна Кельвина с шикарными кистями

Продавец отмечает, что у котенка длинный формат тела

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25 комментариев
Кот выглядит роскошно

В Новосибирске продают кота мейн-куна за 250 тысяч рублей. У него яркая внешность и крупное тело. Объявление разместили на сайте Avito.

— Kelvin — котик в отличном типе, окраса ds22 03. Длинный формат тела, шикарные кисти (передаются по линии), отличный формат головы. Предлагается в брид только в зарегистрированные питомники, — указано в объявлении.

Брид-класс (от английского breed — порода, породность) — это котенок, который почти полностью вписывается в стандарт породы, но имеет нюансы экстерьера, которые могут быть компенсированы партнёром для получения хорошего потомства.

Представитель питомника «Tandem of stars» Елена рассказала корреспонденту НГС, что сейчас котику Кельвину 1,5 года, и он уже весит 8 килограммов. На фотографии кот выглядит шикарно — у него мощное тело, большие уши и лапы, красивый окрас шерсти.

— Желающие на него есть. Звонки периодически тоже, — сообщила Елена.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске за 150 тысяч выставили котенка с пронзительными голубыми глазами. У британской шиншиллы выразительная внешность.

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Комментарии
25
Татьяна 53
2 июля 2024, 18:32
"Желающие на него есть. " Зачем тогда эта статья, если есть желающие пусть берут
Дед Митрич
2 июля 2024, 17:55
😂😂😂 Мой комментарий отклонили - значит, точно реклама.
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