«Элитный домашний любимец»: в Новосибирске за 150 тысяч выставили котенка с пронзительными голубыми глазами

Котенок выглядит очень милым Источник: avito.ru











В Новосибирске продают котенка британской шиншиллы. За него просят 150 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте Avito.



— Окрас Hattie-ny12 Female. Порода британская. В нашем питомнике вы можете приобрести роскошного кота породы британская шиншилла, как в разведение, так и элитного домашнего любимца. Производители питомника — чемпионы, — указано в объявлении.



У животного огромные голубые глаза Источник: avito.ru











Также питомник предлагает котят других окрасов Источник: avito.ru











В объявлении также указано, что котята есть разных окрасов. Все они с документами (родословная), привиты по возрасту. Их могут доставить в любые города. Цена в объявлении указана, если котенка купят не для разведения. На момент публикации корреспонденту НГС не удалось связаться с представителями питомника.



Ранее НГС писал о том, что новосибирцам предлагают купить удивленного щенка. Его цена 80 тысяч рублей.

