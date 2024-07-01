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Животные подробности «Элитный домашний любимец»: в Новосибирске за 150 тысяч выставили котенка с пронзительными голубыми глазами

«Элитный домашний любимец»: в Новосибирске за 150 тысяч выставили котенка с пронзительными голубыми глазами

У британской шиншиллы выразительная внешность

1 070
11 комментариев
Котенок выглядит очень милым

В Новосибирске продают котенка британской шиншиллы. За него просят 150 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте Avito.

— Окрас Hattie-ny12 Female. Порода британская. В нашем питомнике вы можете приобрести роскошного кота породы британская шиншилла, как в разведение, так и элитного домашнего любимца. Производители питомника — чемпионы, — указано в объявлении.

У животного огромные голубые глаза
Также питомник предлагает котят других окрасов

В объявлении также указано, что котята есть разных окрасов. Все они с документами (родословная), привиты по возрасту. Их могут доставить в любые города. Цена в объявлении указана, если котенка купят не для разведения. На момент публикации корреспонденту НГС не удалось связаться с представителями питомника.

Ранее НГС писал о том, что новосибирцам предлагают купить удивленного щенка. Его цена 80 тысяч рублей.

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Комментарии
10
Yumare
1 июля 2024, 17:25
А потом этот милый котёнок вырастет наглым котом.
Пионерская зорька
1 июля 2024, 17:39
Моя кошка хоть и беспородная, но самая красивая. В приюте взяли!
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