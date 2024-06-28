Мраморная мордашка: новосибирцам предлагают купить удивленного щенка — цена 80 тысяч

У щенка забавное выражение мордочки Источник: youla.ru











Новосибирцам предлагают купить милого щенка породы вельш-корги с удивленным выражением на мордочке. Стоимость породистого животного — 80 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте «Юла».



— Сука мраморная. Родилась 26 мая. Документы Российской кинологической федерации (РКФ), — сообщил представитель питомника «Корал вита» Аля.

У собаки симпатичный окрас, это помесь двух видов корги: пемброк и кардиган Источник: youla.ru











Существует две породы вельш-корги, которые выводились независимо друг от друга в Уэльсе. Пемброк вывели в поместье Пемброкшир, а Кардиган — в Кардиганшире. Вельш-корги кардиган — более выносливые, также они крупнее пемброков.

Собака находится в Воронеже, но собственники питомника готовы помочь с доставкой животного в Новосибирск.



На момент публикации корреспонденту НГС не удалось связаться с автором объявления. На фото животное выглядит очень милым, у собаки удивленное выражение мордочки и красивый окрас.



Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают «золотую девочку» за 50 тысяч рублей. Котенок Жасмин родилась в апреле 2024 года.

