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Животные подробности Мраморная мордашка: новосибирцам предлагают купить удивленного щенка — цена 80 тысяч

Мраморная мордашка: новосибирцам предлагают купить удивленного щенка — цена 80 тысяч

Пса предлагают привезти из другого города

1 688
5 комментариев
У щенка забавное выражение мордочки

Новосибирцам предлагают купить милого щенка породы вельш-корги с удивленным выражением на мордочке. Стоимость породистого животного — 80 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте «Юла».

— Сука мраморная. Родилась 26 мая. Документы Российской кинологической федерации (РКФ), — сообщил представитель питомника «Корал вита» Аля.

У собаки симпатичный окрас, это помесь двух видов корги: пемброк и кардиган

Существует две породы вельш-корги, которые выводились независимо друг от друга в Уэльсе. Пемброк вывели в поместье Пемброкшир, а Кардиган — в Кардиганшире. Вельш-корги кардиган — более выносливые, также они крупнее пемброков.

Собака находится в Воронеже, но собственники питомника готовы помочь с доставкой животного в Новосибирск.

На момент публикации корреспонденту НГС не удалось связаться с автором объявления. На фото животное выглядит очень милым, у собаки удивленное выражение мордочки и красивый окрас.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают «золотую девочку» за 50 тысяч рублей. Котенок Жасмин родилась в апреле 2024 года.

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Комментарии
5
Гость
28 июня 2024, 08:51
Тетки кого угодно продадут
Гость
28 июня 2024, 08:47
Во, усть-каманица проснулась. Лучше б дальше спала.
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