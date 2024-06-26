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Животные подробности Скромная и нерешительная: в Новосибирске продают «золотую девочку» за 50 тысяч рублей

Скромная и нерешительная: в Новосибирске продают «золотую девочку» за 50 тысяч рублей

Жасмин родилась в апреле 2024 года

1 981
14 комментариев
Котенок напоминает игрушку

В Новосибирске продают котенка британской золотой шиншиллы. За него просят 50 тысяч рублей. Объявление появилось на сайте «Юла».

— Девочка золотая NY 11. Котенок британской золотой шиншиллы предлагается в вашу семью для радости и счастья. Имя — JASMINE. Дата рождения: 28.04.2024. Окрас: BSH NY 11. Малышка — единственная девочка среди своих братиков, скромна и нерешительна, — сообщила в объявлении владелец котенка Анастасия.

У Жасмин есть братья, которых тоже можно приобрести
Продавец уверяет: кошечка очень скромная

В объявлении также указано, что кошка очень добрая и ласковая, а также ориентирована на дружбу с детьми. В момент публикации связаться с продавцом корреспонденту НГС не удалось.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают редкого котенка породы Девон-рекс. В объявлении на сайте Avito указано, что за малыша просят 80 тысяч рублей.

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