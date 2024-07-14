«Пушистый дозор» и «лесной царь»: новосибирцы поделились снимками своих котов — смотрим милые фото

Семёна Семёновича Полосатикова подобрали осенью прошлого года в Усть-Семе Источник: читательница НГС Татьяна











Воскресенье — тот самый день, когда хочется отвлечься от рутины и отдохнуть. И никто не умеет отдыхать так, как коты и кошки. Поэтому сегодня мы предлагаем познакомиться с домашними любимцами наших читателей. Посмотрите на питомцев в фотоподборке — эти коты любят, спать, играть и позировать перед камерой.

Кот по имени Жорик отсыпается за всех нас — у него это хорошо получается Источник: читательница НГС











Светлоглазый блондин Марс — очень подвижный котик. Хозяйка говорит, что активничать он заставляет всех Источник: читательница НГС Нина











«Пушистый дозор» в деле — с такими смотрителями ни одна птичка не пролетит Источник: читательница НГС Ирина











Кот Арчи — прирождённая модель. С этой бабочкой он выглядит как настоящий аристократ Источник: читательница НГС Светлана











Хозяин рассказывает, что любимца нашли на улице раненым. Смотрите, какие чудеса творит любовь Источник: читатель НГС Александр











Котик Марсель — очень интеллигентный британец Источник: читательница НГС Марина











На следующем фото — очень интересная парочка. Их хозяйка Анастасия рассказала, что полосатую кошку Таю нашли в поезде, а рыжего Тима взяли из приюта.

Тая и Тим идеально дополняют друг друга Источник: читательница НГС Анастасия











Хозяйка Ирина называет своего любимца Лотоса «лесным царём». Мы не можем не согласиться с ней.

Знакомьтесь — Лотос Источник: читательница НГС Ирина











Тимофей был котенком, которого никто не хотел брать себе, и он остался последним в помете. Остальные детёныши были голубого окраса. Но его владелицу это не остановило, и кот живет с ней уже 15 лет.

Только полюбуйтесь — какой модник Источник: читательница НГС











Прошлой осенью Пантера оказалась на даче одной из новосибирских семей — так она стала домашней любимицей.

Величественная кошка по имени Пантера Источник: читательница НГС Елена











Дымуля — кошка-путешественница. Как рассказывает ее хозяйка Ольга, за 9 лет жизни в семье кошка успела побывать в четырех городах России, а также отдохнуть на Алтае.

Дымуля привыкла к переездам Источник: читательница НГС Ольга











Кошка Марго взяли из приюта 2,5 года назад. А кота Маркиза 18 лет назад подобрали на улице. Хозяйка отмечает, что котики любят выезжать летом и на выходных на дачу.

Котики любят гулять вместе Источник: читательница НГС











Кошка Снежа пробует цветочки на вкус Источник: читательница НГС Мария











Вот такой интересный мейн-кун живёт у нашей читательницы. Он выглядит очень суровым Источник: читательница НГС Лариса











Воксель — обладатель необычной внешности. Как отмечает хозяйка Надежда, он очень энергичный, ласковый и разговорчивый кот.

Порода Вокселя — ориентал Источник: читательница НГС Надежда











В честь дня котят на этой неделе мы публиковали для вас подборку с маленькими любимцами читателей НГС.

