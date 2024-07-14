«Пушистый дозор» и «лесной царь»: новосибирцы поделились снимками своих котов — смотрим милые фото

Воскресенье — тот самый день, когда хочется отвлечься от рутины и отдохнуть. И никто не умеет отдыхать так, как коты и кошки. Поэтому сегодня мы предлагаем познакомиться с домашними любимцами наших читателей. Посмотрите на питомцев в фотоподборке — эти коты любят, спать, играть и позировать перед камерой.
На следующем фото — очень интересная парочка. Их хозяйка Анастасия рассказала, что полосатую кошку Таю нашли в поезде, а рыжего Тима взяли из приюта.
Хозяйка Ирина называет своего любимца Лотоса «лесным царём». Мы не можем не согласиться с ней.
Тимофей был котенком, которого никто не хотел брать себе, и он остался последним в помете. Остальные детёныши были голубого окраса. Но его владелицу это не остановило, и кот живет с ней уже 15 лет.
Прошлой осенью Пантера оказалась на даче одной из новосибирских семей — так она стала домашней любимицей.
Дымуля — кошка-путешественница. Как рассказывает ее хозяйка Ольга, за 9 лет жизни в семье кошка успела побывать в четырех городах России, а также отдохнуть на Алтае.
Кошка Марго взяли из приюта 2,5 года назад. А кота Маркиза 18 лет назад подобрали на улице. Хозяйка отмечает, что котики любят выезжать летом и на выходных на дачу.
Воксель — обладатель необычной внешности. Как отмечает хозяйка Надежда, он очень энергичный, ласковый и разговорчивый кот.
В честь дня котят на этой неделе мы публиковали для вас подборку с маленькими любимцами читателей НГС.
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