НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+19°

ясная погода, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

сев.

 744мм 78%
Подробнее
1 Пробки
USD 87,74
EUR 95,76

СРОЧНО

Внедорожник бросили на газоне — подборка автохамов

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Шато Мигрень
Топовые летники Новосибирска
Ученая делает крем
Ретрокино в стиле Феллини
Снос домов для Южного транзита
Камерунец в Сибири
Афиша на июль
НГС в Telegram
Животные «Пушистый дозор» и «лесной царь»: новосибирцы поделились снимками своих котов — смотрим милые фото

«Пушистый дозор» и «лесной царь»: новосибирцы поделились снимками своих котов — смотрим милые фото

Горожане очень любят своих питомцев

181
3 комментария
Семёна Семёновича Полосатикова подобрали осенью прошлого года в Усть-Семе

Воскресенье — тот самый день, когда хочется отвлечься от рутины и отдохнуть. И никто не умеет отдыхать так, как коты и кошки. Поэтому сегодня мы предлагаем познакомиться с домашними любимцами наших читателей. Посмотрите на питомцев в фотоподборке — эти коты любят, спать, играть и позировать перед камерой.

Кот по имени Жорик отсыпается за всех нас — у него это хорошо получается
Светлоглазый блондин Марс — очень подвижный котик. Хозяйка говорит, что активничать он заставляет всех
«Пушистый дозор» в деле — с такими смотрителями ни одна птичка не пролетит
Кот Арчи — прирождённая модель. С этой бабочкой он выглядит как настоящий аристократ
Хозяин рассказывает, что любимца нашли на улице раненым. Смотрите, какие чудеса творит любовь
Котик Марсель — очень интеллигентный британец

На следующем фото — очень интересная парочка. Их хозяйка Анастасия рассказала, что полосатую кошку Таю нашли в поезде, а рыжего Тима взяли из приюта.

Тая и Тим идеально дополняют друг друга

Хозяйка Ирина называет своего любимца Лотоса «лесным царём». Мы не можем не согласиться с ней.

Знакомьтесь — Лотос

Тимофей был котенком, которого никто не хотел брать себе, и он остался последним в помете. Остальные детёныши были голубого окраса. Но его владелицу это не остановило, и кот живет с ней уже 15 лет.

Только полюбуйтесь — какой модник

Прошлой осенью Пантера оказалась на даче одной из новосибирских семей — так она стала домашней любимицей.

Величественная кошка по имени Пантера

Дымуля — кошка-путешественница. Как рассказывает ее хозяйка Ольга, за 9 лет жизни в семье кошка успела побывать в четырех городах России, а также отдохнуть на Алтае.

Дымуля привыкла к переездам

Кошка Марго взяли из приюта 2,5 года назад. А кота Маркиза 18 лет назад подобрали на улице. Хозяйка отмечает, что котики любят выезжать летом и на выходных на дачу.

Котики любят гулять вместе
Кошка Снежа пробует цветочки на вкус
Вот такой интересный мейн-кун живёт у нашей читательницы. Он выглядит очень суровым

Воксель — обладатель необычной внешности. Как отмечает хозяйка Надежда, он очень энергичный, ласковый и разговорчивый кот.

Порода Вокселя — ориентал

В честь дня котят на этой неделе мы публиковали для вас подборку с маленькими любимцами читателей НГС.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
Котики Новосибирск Подборка Животные
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
14 июля 2024, 09:23
Настельки💩
Гость
14 июля 2024, 09:24
Котов на варежки, собак на мокасины.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Мнение
«Lada — автомобиль, а "китаец" — автомобилесодержащий продукт». Крик души таксиста о машинах из Поднебесной
Анонимное мнение
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Мнение
«Мало походят на идеальных супругов»: журналистка НГС о том, почему Петр и Феврония — не лучший пример семейной идиллии
Анна Скок
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

ALEX,54

Дарья,49

Алёна,36

Alexa,38

Дмитрий ,41

El,30

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Репетитор по математике/информатике

900 ₽

Добавить объявление