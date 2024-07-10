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Животные Дерзкие и приставучие: смотрим на маленьких питомцев в честь Дня котенка — подборка милых фото из Новосибирска

Дерзкие и приставучие: смотрим на маленьких питомцев в честь Дня котенка — подборка милых фото из Новосибирска

Некоторые показали, как их котята выросли в больших кошек

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Котята могут по разному появляться в домах хозяев

Сегодня, 10 июля, отмечают День котиков и в честь праздника жители Новосибирска поделились фотографиями своих молодых питомцев. Читатели НГС рассказали о том, какими бывают котики, как их принимают старшие животные и как они появляются в домах. Посмотрите на милую подборку.

Моника ходит за своим хозяином хвостиком

Кошке Монике на фото около пяти месяцев. Как рассказывает читательница НГС, питомец активный и подвижный. А свою хозяйку Моника любит так сильно, что ходит за ней по пятам.

Соня появилась у новых хозяев в мае

Котенка Соню брать не планировали, так как в доме уже живет собака. Но хозяйка Мила поехала к друзьям в гости в мае в другой город, а вернулась домой уже с черным котиком.

Как написала читательница Анна, на фото самый маленький из ее питомцев
Котики быстро растут

Некоторые хозяева показали, как маленький котенок превращается в большого кота. На фото Гуччи — курильский бобтейл. Хозяин говорит, что это харизматичное животное.

От одного папы-кота родились разные котята

Папа этих котят-курильчат — чемпион мира. Его зовут Шаман. А вот самих котят хозяйка Ирина планирует продать.

У котика по кличке Муся жалобный взгляд
За полгода котенок с улицы превратился в домашнюю кошку Сару

Сару еще в 206 году спасли из-под колес. Хозяин называет это чудом. На фото слева Сара — еще котенок — только 20 минут как обрела дом. А фото справа — это через полгода жизни дома.

Черный кот стал сюрпризом для старшей кошки

К рыжей 4-летней Лисе недавно подселили черного котенка Люциуса, которому 7 месяцев. Теперь мейн-куны учатся жить вместе.

— Кота завели, чтобы кошке было не скучно. Она с ним играет, но не всегда ему рада, так как кот попался очень доставучий, — поделился читатель НГС.

Коту Орик Маусу еще только шесть месяцев
Котенка зовут Лола
Мария относится к породе шотландских кошек

Восьмимесячную Масю подарили на день рождения мужу Марии. Хозяйка описывает шотландку как «четыре килограмма дерзости и своенравности».

В марте НГС публиковал другую подборку, посвященную Дню кошек, который отмечают в первый день весны.

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