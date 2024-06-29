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Животные Пару гиен привезли в Новосибирский зоопарк — любуемся опасными хищниками

Пару гиен привезли в Новосибирский зоопарк — любуемся опасными хищниками

Откуда доставили животных пока неизвестно

1 059
5 комментариев
Сколько денег потратили на покупку гиен — неизвестно

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило пополнил свою коллекцию животных, туда привезли пару гиен. Новых обителей зоопарка снял на видео 28 июня Сергей Ильтяков. Откуда привезли животных пока неизвестно.

Как рассказал источник НГС, гиен привезли пару дней назад. Сейчас территория вокруг их вольера огорожена, это сделано для того, чтобы животные привыкли к новому месту. Гиен разместили в загоне недалеко от дикобразов.

Гиены — семейство хищных млекопитающих подотряда кошкообразных. Современные гиены обитают на территории Африки и юго-западной Азии. На сегодняшний день существует всего 4 современных вида гиен.

Отметим, что Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило заключил контракт на покупку двух животных на сумму 2,05 миллиона рублей. Заявку разместили на сайте госзакупок 27 декабря прошлого года, исполнение началось 4 июня.

Каких именно животных планировалось приобрести остается неизвестно. В документах указано лишь, что животные — млекопитающие, каждая особь стоит чуть больше миллиона рублей. Зверей доставят в Новосибирск из Того (Тоголезская Республика, Западная Африка).

Ранее в Новосибирском зоопарке появился бенгальский тигренок. У детеныша своя клетка — она находится по соседству с вольером взрослой тигрицы.

Животное купили через систему госзакупок — его привезли в Новосибирск из Барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Как сообщали в мэрии, он поступил в Новосибирский зоопарк 23 апреля. Тигренок появился на свет осенью прошлого года. Сейчас ему чуть больше полугода.

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Зоопарк Животные Новосибирск
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Комментарии
5
267039456
29 июня 2024, 11:57
"Откуда привезли животных пока неизвестно". Я думаю из законодательного собрания Новосибирской области.
Гость
29 июня 2024, 11:22
Хороший бизнес
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