«Такой же в маму бестолочь»: стало известно, где Новосибирский зоопарк купил тигренка — его родители в прошлом циркачи

Детеныша до последнего не отнимали от матери, поэтому он такой крепенький Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Бенгальский тигренок, который появился в Новосибирском зоопарке на прошлой неделе, был куплен у Барнаульского зоопарка. Это детеныш Маяка и Фифы, который родился осенью прошлого года. Тигренку сейчас чуть больше полугода.

Маяка в свое время барнаульский зоопарк купил в Якутии тигренком в цирке. Фифа — тоже животное из цирка, но ее в 6-летнем возрасте подарил зоопарку основатель цирка-шапито Алексей Демидов.

— В период пандемии этот цирк, гастролировавший по стране, оказался в Казани. И поскольку всё было запрещено, то встал вопрос о судьбе животных. Алексей вынужден был принимать какие-то меры для того, чтобы животных спасти. А поскольку Алексей уроженец Барнаула, то он позвонил нам, сказал, что есть бенгальская тигрица, и он готов нам ее подарить. Таким образом Фифа оказалась у нас, — объяснил корреспонденту НГС директор барнаульского зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев. — Она реально прям фифа-фифой. А Маяк у нас такой добрый, серьезный парень. Между ними возникли чувства.

Обычно тигров сажают в одну клетку только в брачный период, а вот Фифа и Маяк живут вместе постоянно и не ругаются.

— В отличие от многих тигров, наши живут вместе. Мы не стали им раздельные апартаменты. Живут очень мирно. И только на период рождения мы Фифу отселяем в другой вольер, и там она занимается воспитанием малышей. А так они постоянно вместе.

В Барнауле тигренок всех покорил своими шалостями Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











У пары в прошлом году появилось два тигренка, и на них претендовал целый ряд зоопарков, но приоритет в покупке отдали именно Новосибирску. Тигренок удивил посетителей своей крепостью — он пушистый и пухлый.

— Мы стараемся как можно дольше своих животных не отдавать никуда, выкармливаем их родительским молоком. Поэтому они у нас такие крепенькие. А когда к родительскому молоку добавляются еще натуральные продукты мясные, тогда они становятся вот такими, — отмечает директор барнаульского зоопарка.



Сумма сделки не раскрывается.

Родители детеныша — бенгальские тигры Маяк и Фифа, в прошлом цирковые животные Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В зоопарке Барнаула отмечают, что один тигренок был спокойный, а второй — очень энергичный. Как раз он теперь и поселился в Новосибирском зоопарке.

— Такой же бестолочь в маму, — смеется Сергей Писарев. — Он шустрый, веселый, энергичный. Мама его тоже постоянно чего-то суетится, бегает по вольеру, а папа только наблюдает за ней, как она носится по вольеру.

Тигренка Новосибирский зоопарк купил, но сумма сделки не раскрывается Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Недавно в Новосибирском зоопарке у лесных бизонов произошло пополнение. Крошечный (по сравнению со взрослыми особями) бычок показался посетителям.

