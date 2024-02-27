Сибирячка продает черного «мраморного» котенка с сердечком на боку за 90 тысяч рублей — почему такая цена

В Новосибирске выставили на продажу двух котят сибирской породы — каждое животное оценили в 90 тысяч рублей. У одной из кошечек из-за необычного окраса на боку получилось сердечко.
— У котят окрас «черный мрамор», просто одна кошечка с белыми пятнами, вторая без. А на боку получилось сердечко только у одного котенка из пяти, — рассказала корреспонденту НГС владелица питомника «Таежный Тигр» Любовь Малиновская.
Она объяснила и почему такая цена на котят — стоимость складывается из суммы расходов.
Изначально первое свое животное Любовь купила в 2019 году за 45 тысяч рублей в Москве и привезла в Новосибирск. За год на корм, наполнитель, вакцинацию ушло 23 тысячи рублей.
— Сделала генетические тесты, УЗИ сердца, внутренних органов. На выставку ушло еще около 50 тысяч рублей, — поделилась цифрами Любовь. — Вязка стоила еще 15 тысяч. Потом родился первый помет — котята, 6 штук. Пока они достигли возраста трех-четырех месяцев, когда они могут уезжать, я потратила на них еще 76 тысяч. Это 15 тысяч — вакцинации, примерно столько же корм, 13 тысяч — стерилизации и всякие такие процедуры. И около 10 тысяч мне вышли еще родословные.
И в итоге на шестерых котят было потрачено 250–257 тысяч рублей.
— А продала я их за 250 тысяч. Самый дешевый котенок стоил 25 тысяч, самый дорогой — 78 тысяч. Вот, вышла я почти ровно в ноль. Это с первым пометом. Сейчас ситуация такая же, — отметила сибирячка.
В Новосибирске продают маленького бенгальского котенка. Продавец просит за него 120 тысяч рублей из-за необычного окраса.