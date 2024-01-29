«Уникальная снежная девочка»: в Новосибирске продают котенка с редким окрасом — за него просят 120 тысяч рублей

В Новосибирске продают маленького бенгальского котенка. Продавец просит за него 120 тысяч рублей, но готов уступить при определенных условиях. Объявление разметили на сайте Avito.
— Профессиональный, монополосный питомник бенгальских кошек Fortune Leo (сертификат есть) предлагает уникальную снежную девочку. Единственная в таком окрасе от Урала до Владивостока! Пока только бронирование — указано в объявлении.
Продавец указал, что окрас у таких кошек, совершенен, розетки со временем станут чётче, ярче — даже сейчас видно их размер, крупные, чёткие, отличные очертания. Папа и мама котенка — чемпионы WСF. Возможна доставка по России.
Котенка продают с документами и прививками и правом разведения. Если покупатель захочет купить котенка в любимцы, цену продавец готов обговаривать. Изначальная цена, которую указали в объявлении — 120 тысяч рублей.
— Тому, кто влюбится, хорошая скидка. Так же у нас есть шикарные детки с задатками чемпионов в окрасе розетка на золоте, — заключил продавец.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске за 70 тысяч продавали необычного котенка с кровью дикого хищника. Продавец отметил, что у животного интеллект собаки.