Новосибирскую службу отлова бездомных собак оштрафовали за плохую работу

— Мы обращались в прокуратуру и СК с просьбой дать правовую оценку деятельности этих фирм. В ходе общественных проверок мы выявили ряд махинаций с бюджетными средствами. Например, выпуск обратно в город нестерильных собак, которые по документам якобы стерилизовались. Также «ОБЖ» и «Сибальянс» не выдерживают обязательный карантин. В действиях руководства организация мы также усматриваем признаки мошенничества с бюджетными средств и банальную жестокость по отношению к самим животным, — заявила в разговоре с НГС зоозащитница Светлана Слесарева, подававшая жалобы в СК и прокуратуру (есть в распоряжении НГС).

