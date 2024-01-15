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Новосибирскую службу отлова бездомных собак оштрафовали за плохую работу

Прокуратура выявила нарушения исполнения муниципального контракта

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Зоозащитники считают, что службы отлова занимаются махинациями с целью максимизации выручки

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Фирму «Сибальянс» оштрафовали за нарушения процедуры отлова бездомных животных в Новосибирске. Прокурорская проверка выявила ряд нарушений в работе фирмы, с которой мэрия Новосибирска заключила муниципальный контракт.

— Проверкой выявлены нарушения при стерилизации отловленных животных, вскрыты факты отсутствия видеозаписей процесса отлова и процесса выпуска в места прежнего обитания. Виновное должностное лицо организации привлечено к дисциплинарной ответственности. Управлением ветеринарии Новосибирской области юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.54 КоАП РФ (несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев), — уточнили в прокуратуре.

ООО «Сибальянс» пришло на замену новокузнецкой фирме «ОБЖ», с которой ранее заключался контракт на отлов бездомных животных в Новосибирске. На работу «ОБЖ» неоднократно жаловались местные зоозащитники. Они же попросили прокуратуру и СК проверить «Сибальянс». Кстати, директор «ОБЖ» и «Сибаяльянса» — один и тот же человек — Павел Кузьмин. Контактов компании в свободном доступе обнаружено не было.

— Мы обращались в прокуратуру и СК с просьбой дать правовую оценку деятельности этих фирм. В ходе общественных проверок мы выявили ряд махинаций с бюджетными средствами. Например, выпуск обратно в город нестерильных собак, которые по документам якобы стерилизовались. Также «ОБЖ» и «Сибальянс» не выдерживают обязательный карантин. В действиях руководства организация мы также усматриваем признаки мошенничества с бюджетными средств и банальную жестокость по отношению к самим животным, — заявила в разговоре с НГС зоозащитница Светлана Слесарева, подававшая жалобы в СК и прокуратуру (есть в распоряжении НГС).

НГС не удалось получить оперативный комментарий от Никиты Недорезова, который ранее общался со СМИ от имени «ОБЖ»: мужчина не ответил на звонки журналист и не прочитал сообщения в мессенджерах.

Ранее в Новосибирске за неделю отловили 18 бродячих собак, часть из них обитала возле новостроек рядом с Димитровским мостом.

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