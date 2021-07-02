Ловцов собак в Новосибирске обвинили в гибели животных от наркоза — что они ответили

— Представьте: бежит собака, мы стреляем, она убегает. У нас легкая седация, после выстрела животное не сразу падает. Такое происходит только в кино. У нас производят работу кинологи, которые спортивно подготовлены, они бегут иногда по 2–3 километра за собакой, но не всегда получается догнать, — пояснил Никита Недорезов.

Через некоторое время вещество всё же действует на убежавшее животное, и оно на время обездвиживается. Именно такие собаки могут пугать людей, объяснил специалист.

— Еще до этой публикации были случаи, когда жители так же жаловались. Люди пугались, что собака лежит, думали, что она умирает. Мы приезжаем через 20 минут — собака очухалась. Но мы всегда на такие случаи реагируем, — говорит директор компании.



Он также добавил, что все отловы, выгрузки в приют и выпуски животных фиксируются на видео. Сотрудники «ОБЖ» ловят только собак без ошейника и без хозяина — это прописано в муниципальном контракте и внутренних правилах фирмы. По словам Никиты Недорезова, среди собак без ошейника действительно встречаются домашние, выпущенные на самовыгул, но в этих случаях их возвращают владельцу. Фотографии отловленных животных «ОБЖ» публикует на своей странице во «ВКонтакте». Если собаку из приюта забирает человек, все его данные записывают в электронной системе.

— За труп собаки нам ни копейки не заплатят. У нас нет ни этических, ни экономических мотивов, чтобы убивать животных целенаправленно. Стерилизовал собаку, вакцинировал, отпустил. За это нам платят, — объяснил Недорезов.

Как указано в инструкции «Ксиланита», он относится к седативным лекарственным препаратам из группы производных тиазина. Препарат предназначен для применения сельскохозяйственным животным, собакам и кошкам «с целью успокоения, обезболивания и миорелаксации» при проведении медицинских манипуляций; для обездвиживания беспокойных и агрессивных животных; в качестве средства премедикации при оперативных вмешательствах, болезненных манипуляциях, а также для местной и общей анестезии.

Седативный эффект должен наступить в течение 5 минут после введения и продолжаться около 20 минут.



Ситуация с бездомными собаками в Новосибирске

Сейчас бездомных собак в Новосибирске ловят, стерилизуют, вакцинируют, чипируют и отпускают. Однако некоторые депутаты от «Единой России» выступали за то, что бездомных животных нужно убивать. Председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Мария Сидорова, в свою очередь, называла способ отлова собак с помощью седативных инъекций «гуманным».

— В рамках Федерального закона № 498 после отлова обязательно проведение вакцинации, стерилизации, чипирования, и если собака не пристроена в добрые руки, то выпуск здоровых и неагрессивных особей в прежнее место обитания. Хотелось бы отметить, что компания, которая выиграла аукцион (речь идет про «ОБЖ». — Прим. ред.), проводит отлов животных гуманным способом — при помощи инъекции, — цитировал Марию Сидорову пресс-центр мэрии.



В Новосибирске бездомные животные периодически нападают на людей. В сентябре прошлого года собака сильно покусала жительницу Новосибирска Марину Моисееву. До этого сообщалось о том, что бездомные животные нападают на прохожих в новосибирском поселке Пашино. А в марте этого года бездомная собака напала на 7-летнюю девочку. Тогда Следственный комитет возбудил в отношении МКУ НЦПДЖ уголовное дело. По мнению следствия, нападение собаки на малолетнего ребенка стало возможным в результате халатности сотрудников учреждения.