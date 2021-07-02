Ловцов собак в Новосибирске обвинили в гибели животных от наркоза — что они ответили

В Новосибирске ловцы собак ответили на обвинения в смертях животных
В Новосибирске зоозащитники обвинили одну из фирм по отлову животных в гибели собак. Компания «ОБЖ» работает в городе по госконтракту и выполняет отлов бездомных животных. Представители фирмы уверяют, что за всё время у них не было ни одного случая гибели животного. НГС поговорил с обеими сторонами.
Обвинения
Пост, в котором представителей фирмы ООО «ОБЖ» обвиняют в гибели животных, появился в нескольких зоозащитных группах Новосибирска. Автором поста стала волонтер Алёна Дик — по словам женщины, к ней обратились жители Кировского и Ленинского районов, а она разместила информацию в Сети.
— В последнее время мне стали поступать звонки о массовой гибели собак на территории Ленинского района.
На пост обратила внимание и общественный инспектор в области обращения с животными Наталья Желтякова. Она рассказала НГС, что к ней тоже поступали жалобы на работу «ОБЖ»:
— Последние три недели стали поступать беспокойные звонки от жителей Кировского и Ленинского районов, они жалуются на деятельность фирмы, которая производит отлов безнадзорных животных. Мне рассказали, что стали пропадать домашние животные. Для меня это тоже странно: как может пропасть домашнее животное? А там, получается, хозяйка пожилая, собачка ушла за угол, пока хозяйка дошла — собаки нет, — объяснила Наталья Желтякова.
Она упомянула о нескольких случаях отлова собак, которые не были бездомными. По словам Натальи, сотрудники «ОБЖ» «подстрелили» четырех собак в гаражном кооперативе Калининского района и еще четырех в Ленинском районе.
— Приехали, подстрелили четырех собак, кого-то забрали, а двоих не нашли, потому что от выстрела собаки испугались и убежали в кусты. Хозяйки пошли искать своих собак и нашли трупы. Это всё, что мне известно, мы сейчас выясняем обстоятельства, — рассказала Наталья Желтякова.
Она рассказала, что о всех случаях известно только на словах — никаких фото, видео или документов, подтверждающих, что собаки действительно пострадали, нет. Сейчас волонтеры ищут контакты людей, чьи животные могли пострадать.
По словам Натальи Желтяковой, кроме «ОБЖ» в Новосибирске отловом беспризорных животных занимается МКУ НЦПДЖ и служба помощи животным «Белый пёс». «ОБЖ» пришел в Новосибирск из Новокузнецка в этом году и, как рассказывает Наталья, о фирме пока мало известно.
— Мы всегда за, потому что работы непочатый край. Мы задыхаемся в бездомных щенках и котятах. Но нам интересно узнать побольше об этой фирме. Мы не то чтобы воинственно настроены, но вопросов много, — рассказала Наталья Желтякова.
Алёна Дик также поделилась с НГС контактами трех людей, чьи животные якобы пострадали от действий «ОБЖ». Двое из них отказались разговаривать с НГС. Один мужчина согласился, он представился Юрием и сказал, что является председателем ГСК «Ромашка». По словам Юрия, сотрудники «ОБЖ» подстрелили препаратом собак, которые живут на территории кооператива.
— Стрельнули четырех собак дротиками, двоих забрали, двоих оставили на территории. Через 6–7 часов собаки не приходили в себя. Я позвонил директору «ОБЖ», они приехали, поставили уколы антидота и уехали. На следующий день вернули тех двух собак, которых утащили. Извинились, сказали, что ошиблись, — рассказал Юрий.
Что это за фирма?
По данным «Контур.Фокуса», фирма «ОБЖ» зарегистрирована в Новокузнецке в 2020 году.
— Мы широкопрофильная компания, состоящая из специалистов в сфере отлова и содержания животных, специалистов по организации деятельности приюта, правовой поддержки по взаимодействию с государственными заказчиками, а также технических специалистов по автоматизации систем управления. Нашей целью является организация доступной и прозрачной системы отлова и содержания животных на территории всей Российской Федерации, — говорится на сайте компании.
Там же указано, что фирма работает в Новокузнецке, Новосибирске, Прокопьевске, Киселевске и Таштаголе.
В мае компания заключила госконтракт с мэрией Новосибирска на оказание услуг «по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» на
За труп собаки не заплатят. Что объясняют ловцы
Как рассказал НГС руководитель ООО «ОБЖ» Никита Недорезов, при отлове сотрудники фирмы используют легкое седативное вещество, которое успокаивает и обездвиживает собак на время. После этого животное забирают и увозят в приют, где вакцинируют, стерилизуют, чипируют, а затем опускают на улицу. По словам руководителя, за всё время работы они отловили около 2000 животных и не зафиксировали ни одного смертельного случая.
— Доказательств смерти животных — фото, видео — нет. Телефоны людей, которые видели трупы, мне тоже не дают, чтобы мы могли посмотреть, есть ли там места проколов. Мы работаем в 9 городах Сибири, у нас порядка 1900 животных отловлено, стерилизовано и выпущено, среди них летальных случаев ноль, — объяснил Никита Недорезов.
Он рассказал, что в работе они используют препарат «Ксиланит» — его используют в ветеринарии для премедикации.
— Премедикация — это легкий наркоз, легкая седация, чтобы успокоить и обездвижить животное, перед тем как ввести нормальный наркоз. Отключения сознания в этом случае не происходит. Для чего нужна легкая седация? Чтобы ловец мог спокойно подойти и забрать животное без травм для него. Если я покажу вам, как ловят собаку обычными сетями, удавками и петлями, вы не сможете смотреть без слез. Потому что животные начинают сопротивляться и вредить себе от страха. Когда мы животное обездвиживаем, оно успокаивается, ложится, мы его забираем. При этом собака дышит, — подчеркнул руководитель фирмы.
Никита Недорезов также рассказал, что с собой у отловщиков всегда есть антидот, который выводит вещество из организма животного.
По словам руководителя «ОБЖ», после выстрела ловцы не всегда успевают поймать животное. Так как седация легкая, она действует не сразу, и собаки убегают и прячутся.
— Представьте: бежит собака, мы стреляем, она убегает. У нас легкая седация, после выстрела животное не сразу падает. Такое происходит только в кино. У нас производят работу кинологи, которые спортивно подготовлены, они бегут иногда по 2–3 километра за собакой, но не всегда получается догнать, — пояснил Никита Недорезов.
Через некоторое время вещество всё же действует на убежавшее животное, и оно на время обездвиживается. Именно такие собаки могут пугать людей, объяснил специалист.
— Еще до этой публикации были случаи, когда жители так же жаловались. Люди пугались, что собака лежит, думали, что она умирает. Мы приезжаем через 20 минут — собака очухалась. Но мы всегда на такие случаи реагируем, — говорит директор компании.
Он также добавил, что все отловы, выгрузки в приют и выпуски животных фиксируются на видео. Сотрудники «ОБЖ» ловят только собак без ошейника и без хозяина — это прописано в муниципальном контракте и внутренних правилах фирмы. По словам Никиты Недорезова, среди собак без ошейника действительно встречаются домашние, выпущенные на самовыгул, но в этих случаях их возвращают владельцу. Фотографии отловленных животных «ОБЖ» публикует на своей странице во «ВКонтакте». Если собаку из приюта забирает человек, все его данные записывают в электронной системе.
— За труп собаки нам ни копейки не заплатят. У нас нет ни этических, ни экономических мотивов, чтобы убивать животных целенаправленно. Стерилизовал собаку, вакцинировал, отпустил. За это нам платят, — объяснил Недорезов.
Как указано в инструкции «Ксиланита», он относится к седативным лекарственным препаратам из группы производных тиазина. Препарат предназначен для применения сельскохозяйственным животным, собакам и кошкам «с целью успокоения, обезболивания и миорелаксации» при проведении медицинских манипуляций; для обездвиживания беспокойных и агрессивных животных; в качестве средства премедикации при оперативных вмешательствах, болезненных манипуляциях, а также для местной и общей анестезии.
Седативный эффект должен наступить в течение 5 минут после введения и продолжаться около 20 минут.
Ситуация с бездомными собаками в Новосибирске
Сейчас бездомных собак в Новосибирске ловят, стерилизуют, вакцинируют, чипируют и отпускают. Однако некоторые депутаты от «Единой России» выступали за то, что бездомных животных нужно убивать. Председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Мария Сидорова, в свою очередь, называла способ отлова собак с помощью седативных инъекций «гуманным».
— В рамках Федерального закона
В Новосибирске бездомные животные периодически нападают на людей. В сентябре прошлого года собака сильно покусала жительницу Новосибирска Марину Моисееву. До этого сообщалось о том, что бездомные животные нападают на прохожих в новосибирском поселке Пашино. А в марте этого года бездомная собака напала на 7-летнюю девочку. Тогда Следственный комитет возбудил в отношении МКУ НЦПДЖ уголовное дело. По мнению следствия, нападение собаки на малолетнего ребенка стало возможным в результате халатности сотрудников учреждения.