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Отдыхает от материнских обязанностей: медведица Герда спряталась на айсберге в Новосибирском зоопарке

Ее дочки в это время играли в вольере

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Анна Новикова опубликовала видео 28 декабря

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Медвежата Белка и Стрелка в Новосибирском зоопарке устроили игры в своем вольере. А их мама Герда забралась на искусственный айсберг и отдыхала там. Развлечения животных сняла на видео постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

На кадрах видно, что медвежата играют с косточками в вольере. При этом Герда, судя по всему, отдыхает от своих материнских обязанностей. Медведица вальяжно лежала на вершине айсберга.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Новикова

О рождении белых медвежат в Новосибирском зоопарке стало известно прошлой зимой. Имена им выбрали жители города. Решение новосибирцев озвучила космонавт Анна Кикина.

Белка и Стрелка — очень активные сестры. Они любят играть, а иногда даже устраивают шуточные драки. Посмотрите на одну из таких потасовок на видео.

Накануне НГС писал о том, что в этом году в Новосибирский зоопарк могут привести животных из Австралии — вомбатов. Мэрия объяснила, что для этого нужно.

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