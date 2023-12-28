Отдыхает от материнских обязанностей: медведица Герда спряталась на айсберге в Новосибирском зоопарке

Медвежата Белка и Стрелка в Новосибирском зоопарке устроили игры в своем вольере. А их мама Герда забралась на искусственный айсберг и отдыхала там. Развлечения животных сняла на видео постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.
На кадрах видно, что медвежата играют с косточками в вольере. При этом Герда, судя по всему, отдыхает от своих материнских обязанностей. Медведица вальяжно лежала на вершине айсберга.
О рождении белых медвежат в Новосибирском зоопарке стало известно прошлой зимой. Имена им выбрали жители города. Решение новосибирцев озвучила космонавт Анна Кикина.
Белка и Стрелка — очень активные сестры. Они любят играть, а иногда даже устраивают шуточные драки. Посмотрите на одну из таких потасовок на видео.
Накануне НГС писал о том, что в этом году в Новосибирский зоопарк могут привести животных из Австралии — вомбатов. Мэрия объяснила, что для этого нужно.