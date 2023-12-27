Вольеры готовы: мэрия назвала условия для поставки вомбатов в Новосибирский зоопарк

В 2024 году в Новосибирский зоопарк могут привезти вомбатов из Австралии. Территорию для них уже подготовили.
Вомбат — австралийское травоядное сумчатое животное, напоминающее маленького медведя. Об этом говорится на сайте Московского зоопарка.
— Получение вомбатов в 2024 году будет возможно при условии возобновления прямого авиасообщения с Австралией. Вольеры для вомбатов на территории зоопарка построены, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.
О планах на пперевозку вомбатов стало известно в 2018 году. Тогда директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило рассказал, что в обмен на медведя Ростика, уехавшего в Китай, город рассчитывает получить пару вомбатов, пару гепардов, кубинских фламинго и три вида обезьян из разных зоопарков мира. Тогда директор уточнил, что для вомбатов нужно подготовить специальный вольер.
В 2020 году специалисты из Австралии не смогли прилететь в Новосибирск, чтобы проверить площадку для животных. В 2022 году Андрей Шило рассказал, что из-за геополитической ситуации неизвестно, когда привезут вомбатов.