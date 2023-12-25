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Укрылся пушистым хвостом. В Новосибирском зоопарке фенек спрятал мордочку в шерсть и уснул — милое видео

Ролик сняла постоянная посетительница зоопарка

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Прелестный ролик с фенеком опубликовала постоянная гостья Новосибирского зоопарка

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В Новосибирском зоопарке фенек лег калачиком, спрятал нос в свою шерсть и уснул. Милое видео со зверем на своей странице во «ВКонтакте» опубликовала постоянная гостья учреждения Анна Новикова.

В ролике, снятом Анной, видно, как один из фенеков лежит на крыше своего домика. Сначала он сонно щурится, а потом закрывает глаза и зарывается носом под пушистый хвост. В это время еще один фенек бегает по вольеру.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Один манул бодро бегает, а второй сонно прячется мордочкой за хвостом

Видео: Анна Новикова / «ВКонтакте»

Несколько лет назад НГС показывал, как обители Новосибирского зоопарка, в том числе фенеки, встречали осень. 15 умилительных фотографий можно посмотреть здесь.

Еще одни прелестные животные, живущие в зоопарке, — манулы. Диких котов рассадили по новым вольерам еще в начале декабря. К этому времени они были полностью готовы к морозам — нарядились в теплые шубки. Котята манула Евы, которые родились этой весной, уже стали совсем большими: они прелестно ставят лапки на хвост.

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