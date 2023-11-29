«Нарядились в теплые шубки»: манулы превратились в меховые шары — забавное видео из Новосибирского зоопарка

Манулы в Новосибирском зоопарке идеально подготовились к зиме — зажировка прошла по плану, и шерстка стала гуще. Забавное видео с животными сняла постоянная посетительница Анна Новикова.
— Манулы нарядились в теплые шубки к зиме, — отметила автор ролика.
На видео можно полюбоваться на несколько манулов — Ласточку, Зеленогорска, Адель и других диких котов. Все они стали очень пушистыми и когда сидят, похожи на огромные меховые шары.
На прошлых выходных Новосибирский зоопарк показал детенышей с их мамами — милое видео приурочили ко Дню матери.
В Новосибирском зоопарке десятки интересных животных! Мы уже проверяли ваш уровень манулолюба, а в этот раз предлагаем пройти тест и отгадать других пушистых обитателей или познакомиться с ними.