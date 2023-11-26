Манулята, ленивец и крошечный медоед: Новосибирский зоопарк показал детенышей с их мамами — милое видео

Новосибирский зоопарк показал детенышей с их мамами — милое видео приурочили к Дню матери, который отмечается в России сегодня, 26 ноября.
В ролик попали манулы, ленивцы, медоеды, лемуры, белые медведи. На видео показаны не только детеныши с мамами, но и сотрудницы зоопарка, которые помогают в выкармливании.
Получился очень милый и трогательный ролик!
В Новосибирском зоопарке десятки интересных животных! Мы уже проверяли ваш уровень манулолюба, а в этот раз предлагаем пройти тест и отгадать других пушистых обитателей или познакомиться с ними.
Несмотря на то, что в Новосибирске для ноября держится относительно теплая погода, в вольере с белыми медведями начинает покрываться льдом бассейн, что крайне не нравится Белке и Стрелке.