freedom
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 3/10
usd 88.81
eur 96.92
СрочноСтендапера не пустили в «Лепс бар» в Новосибирске
Все новости
Все новости

Манулята, ленивец и крошечный медоед: Новосибирский зоопарк показал детенышей с их мамами — милое видео

Получился очень трогательный ролик

36

В Новосибирском зоопарке из года в год у животных рождается потомство

Поделиться

Новосибирский зоопарк показал детенышей с их мамами — милое видео приурочили к Дню матери, который отмечается в России сегодня, 26 ноября.

В ролик попали манулы, ленивцы, медоеды, лемуры, белые медведи. На видео показаны не только детеныши с мамами, но и сотрудницы зоопарка, которые помогают в выкармливании.

Получился очень милый и трогательный ролик!

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Р. Паулов, Д. Находов, архив Новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке десятки интересных животных! Мы уже проверяли ваш уровень манулолюба, а в этот раз предлагаем пройти тест и отгадать других пушистых обитателей или познакомиться с ними.

Несмотря на то, что в Новосибирске для ноября держится относительно теплая погода, в вольере с белыми медведями начинает покрываться льдом бассейн, что крайне не нравится Белке и Стрелке.

По теме

Новосибирский зоопаркЗоопаркМанулМедоед
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter