Мама научила: подросшие котята манула Евы ставят лапки на хвост — забавное видео из Новосибирского зоопарка

Котята манула Евы, которые родились этой весной стали совсем большими и обзавелись своим вольером в Новосибирском зоопарке. Их мама обучила всем премудростям кошачьей жизни. И недавно молодые дикие коты продемонстрировали один из ключевых навыков.
Постоянная гостья Новосибирского зоопарка Анна Новикова сняла на видео, как они ставят лапки на хвостик. Так дикие коты греют подушечки.
Один из котят также показал, как может сладко потягиваться и очень грациозно перемещаться по вольеру. Манулы не боятся посетителей и не убегают сразу в свои домики, поэтому посетителям удается снимать их на видео.
В Новосибирском зоопарке рассадили манулов по новым вольерам еще в начале декабря. К этому времени дикие коты были полностью готовы к морозам — нарядились в теплые шубки.