Большой переезд: Новосибирский зоопарк переместил манулов в разные вольеры — отсадили и котят этого года

— В вольере, где раньше сидела Мия с котятами, теперь находятся два подросших котенка Евы, — отметила постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова. — Где сейчас Ева непонятно — или она осталась с дочками, или ее отдельно разместили.