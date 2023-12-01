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Большой переезд: Новосибирский зоопарк переместил манулов в разные вольеры — отсадили и котят этого года

Показываем на видео часть перестановок

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Примерно в конце февраля в зоопарке начнут формировать новые пары

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В Новосибирском зоопарке рассадили манулов по новым вольерам. В первую очередь переехали котята манулы Евы, которым в конце октября исполнилось уже полгода. Также переместили и несколько уже взрослых животных.

— В вольере, где раньше сидела Мия с котятами, теперь находятся два подросших котенка Евы, — отметила постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова. — Где сейчас Ева непонятно — или она осталась с дочками, или ее отдельно разместили.

Она отметила, что так в зоопарке уже начали готовиться к весне. Примерно в конце февраля начнут формировать новые пары.

— Жору отсадили от Ласточки, — добавила Анна. — И в самом дальнем вольере три будки с мисками и непонятно, кого туда отсадили. Большой переезд такой!

Анна сняла часть перестановок на видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Новикова

Манулы в Новосибирском зоопарке идеально подготовились к зиме — зажировка прошла по плану, и шерстка стала гуще.

В Новосибирском зоопарке десятки интересных животных! Мы уже проверяли ваш уровень манулолюба, а в этот раз предлагаем пройти тест и отгадать других пушистых обитателей или познакомиться с ними.

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