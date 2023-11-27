В большой семье не щелкай: в Новосибирском зоопарке белая медведица убежала с добычей сестры — видео

На кадрах видно, что одна из юных медведиц плавала в воде, держа в зубах кусок мяса. Потом она вынырнула, поднялась по ступенькам и убежала от бассейна. Затем она развернулась, подбежала в центр вольера и подбросила кусок мяса в воздух. Он выскользнул и укатился на ступеньку, где его поймала другая маленькая медведица. Она убежала с ним в сторону, оставив сестру в растерянности.