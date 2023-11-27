В большой семье не щелкай: в Новосибирском зоопарке белая медведица убежала с добычей сестры — видео

В Новосибирском зоопарке белые медвежата Белка и Стрелка поиграли с едой и поплавали в бассейне. Их развлечения снял на видео посетитель зоопарка Никита 25 ноября.
На кадрах видно, что одна из юных медведиц плавала в воде, держа в зубах кусок мяса. Потом она вынырнула, поднялась по ступенькам и убежала от бассейна. Затем она развернулась, подбежала в центр вольера и подбросила кусок мяса в воздух. Он выскользнул и укатился на ступеньку, где его поймала другая маленькая медведица. Она убежала с ним в сторону, оставив сестру в растерянности.
Белые медвежата Белка и Стрелка часто становятся героинями видеороликов. Посетители зоопарка любят снимать их развлечения. Например, на прошлой неделе животным не понравилось, что бассейн в их вольере покрылся льдом, и они начали его раскалывать.
Еще девочки любят играть друг с другом. Но со стороны может показаться, что медведицы деруться, и делают это весьма технично. Одна из их шуточных потасовок тоже попала на видео.
Другие популярные обитатели Новосибирского зоопарка — манулы. Если вам тоже нравится следить за жизнью этих диких кошек, то пройдите тест НГС, чтобы проверить свои знания о них.