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В большой семье не щелкай: в Новосибирском зоопарке белая медведица убежала с добычей сестры — видео

Сестры Белка и Стрелка резвились у воды

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Одна из маленьких медведиц подбросила мясо в воздух, а потом осталась без своей добычи

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В Новосибирском зоопарке белые медвежата Белка и Стрелка поиграли с едой и поплавали в бассейне. Их развлечения снял на видео посетитель зоопарка Никита 25 ноября.

На кадрах видно, что одна из юных медведиц плавала в воде, держа в зубах кусок мяса. Потом она вынырнула, поднялась по ступенькам и убежала от бассейна. Затем она развернулась, подбежала в центр вольера и подбросила кусок мяса в воздух. Он выскользнул и укатился на ступеньку, где его поймала другая маленькая медведица. Она убежала с ним в сторону, оставив сестру в растерянности.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
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Видео: читатель НГС Никита

Белые медвежата Белка и Стрелка часто становятся героинями видеороликов. Посетители зоопарка любят снимать их развлечения. Например, на прошлой неделе животным не понравилось, что бассейн в их вольере покрылся льдом, и они начали его раскалывать.

Еще девочки любят играть друг с другом. Но со стороны может показаться, что медведицы деруться, и делают это весьма технично. Одна из их шуточных потасовок тоже попала на видео.

Другие популярные обитатели Новосибирского зоопарка — манулы. Если вам тоже нравится следить за жизнью этих диких кошек, то пройдите тест НГС, чтобы проверить свои знания о них.

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