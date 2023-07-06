Искал хозяина у каждой двери: сибирячки спасли в электричке маленького белого пса с лохматыми ушами

— Непонятно, с какой станции пес ехал. Возможно, он там не первый день бегал. Татьяна села на станции «Новосибирск-Западный», а я на «Жилмассиве». Сначала думали, что собака просто по вагону гуляет. Обратили внимание, потому что пес на каждой станции подбегал к раздвижным дверям в тамбур, вставал, с надеждой смотрел. Как будто бы дверь откроется, и зайдет его хозяин, — сообщила Ирина.

