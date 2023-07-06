Искал хозяина у каждой двери: сибирячки спасли в электричке маленького белого пса с лохматыми ушами

5 июля в электричке Коченево — Новосибирск сотрудницы областной библиотеки нашли белого пса, который бегал по вагону и ждал хозяина. Сейчас они пытаются найти владельца животного.
О произошедшем рассказала Ирина Паина, пресс-секретарь Новосибирской государственной областной научной библиотеки. Накануне утром она вместе со своей коллегой Татьяной Гороховой ехала в электричке в сторону Новосибирска. Там они и заметили маленького белого пса, который бегал по вагону.
— Непонятно, с какой станции пес ехал. Возможно, он там не первый день бегал. Татьяна села на станции «Новосибирск-Западный», а я на «Жилмассиве». Сначала думали, что собака просто по вагону гуляет. Обратили внимание, потому что пес на каждой станции подбегал к раздвижным дверям в тамбур, вставал, с надеждой смотрел. Как будто бы дверь откроется, и зайдет его хозяин, — сообщила Ирина.
Татьяна решила поймать собаку. Пес не хотел идти на руки, поэтому прятался под сидения в вагоне. Из-за этого другие пассажиры стали высказывать свое недовольство.
— Татьяна такой человек, который не может пройти мимо несправедливости, смолчать там, где большинство людей смолчит, очень открытая. И, несмотря на то, что люди стали на нее ругаться: «Женщина, вы или собачку ловите, или выходите», она все равно не сдалась. Собачка была напугана и не хотела даваться в руки, — объяснила Ирина Паина.
Пса все-таки удалось поймать. Татьяна и Ирина сообщили работнику станции «Правая Обь», что нашли пса, и им пообещали, что информацию об этом отправят в чат сотрудников. Библиотекарям не удалось найти специализированную службу в Новосибирске, которая помогала бы пристроить потерявшихся животных, поэтому они взяли собаку с собой на работу.
— Купили еды, воды, разместили информацию, где смогли, — рассказывает Ирина. — Вчера и сегодня хозяин с нами не связался. Желающих было очень много забрать мальчика к себе, в итоге его взяла на передержку сотрудница Оксана. Пока ждем, найдется хозяин или нет.
По словам пресс-секретаря, пес уже взрослый, воспитанный, понимает команды, дает лапу, знает слово «гулять», приучен к поводку и шлейке. Он отреагировал на кличку Лёва и и другие, в которых есть буква «л».
— Я предложила назвать его Элик, потому что нашли в электричке, но пока точно не решили, добавила Ирина.
В июне НГС писал о курильском бобтейле, которого хозяева решили усыпить из-за его характера. Животное принесли в ветклинику и заявили, что кот агрессивно относится к владельцам. Хозяйке предложили подобрать бобтейлу успокоительное, но она отказалась. Кота отправили на передержку.