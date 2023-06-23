«Кинулся на внучку»: хозяева не смогли справиться с агрессией курильского бобтейла и решили его усыпить

Молодой курильский бобтейл оказался на грани смерти из-за решения хозяев — его привезли в ветклинику в Новосибирске, чтобы усыпить.

— Врачи обратились ко всем зоозащитникам в Новосибирске, кого только знали. Хозяева хотели усыпить кота, так как он, по их словам, проявляет агрессию к владельцам. Вчера кинулся на внучку — на ребенка, не знаю какого возраста. Но причин может быть очень много для такого. Он мог отреагировать на громкий голос, вскрики, или у него проблемы со здоровьем, — отметила представитель приюта «Кошки Чемского» Ирина.