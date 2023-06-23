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«Кинулся на внучку»: хозяева не смогли справиться с агрессией курильского бобтейла и решили его усыпить

Врачи обратились за помощью к зоозащитникам

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В ветклинике кота отказались усыплять, вместо этого его отдали на передержку

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Молодой курильский бобтейл оказался на грани смерти из-за решения хозяев — его привезли в ветклинику в Новосибирске, чтобы усыпить.

— Врачи обратились ко всем зоозащитникам в Новосибирске, кого только знали. Хозяева хотели усыпить кота, так как он, по их словам, проявляет агрессию к владельцам. Вчера кинулся на внучку — на ребенка, не знаю какого возраста. Но причин может быть очень много для такого. Он мог отреагировать на громкий голос, вскрики, или у него проблемы со здоровьем, — отметила представитель приюта «Кошки Чемского» Ирина.

Кот молодой — ему два года.

— Хозяйке предложили подобрать коту успокоительное, но она отказалась. Сейчас его взяли на передержку, выясняем его судьбу и решаем, что делать дальше, — объяснила волонтер.

В начале недели стало известно, что жительница Новосибирска Софья решила завести мейн-куна и купила котенка через сайт объявлений всего за 6 тысяч рублей. Питомец оказался с блохами, отитом и переломанными лапами.

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