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«Такая булка прикольная». Как животные выбирают себе человека — репортаж из приюта с 54 кошками

В «КиттиКеа» животных лечат, а потом пристраивают в добрые руки

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Сейчас в приюте живут 54 животных

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Несмотря на усилия зоозащитников и волонтеров, множество котов и кошек остаются на улицах или попадают к безответственным хозяевам. Их выбрасывают при переезде, при появлении ребенка, из-за возникшей аллергии. Иногда коты попадают в «бабушкины квартиры», где живут десятками, при этом их плохо кормят и не обеспечивают уходом. Животные, которые, оставшись без хозяина, попадают в приют, в каком-то смысле могут называться счастливчиками, ведь волонтеры позаботятся о них и помогут найти добрые руки. В одном из новосибирских приютов — «КиттиКеа» — побывали корреспонденты NGS.RU. Посмотрите, как там живут котики.

Дом для кошек


Животные на карантине недовольны тем, что их держат в клетках. Они громко мяукают и тянутся к людям

Животные на карантине недовольны тем, что их держат в клетках. Они громко мяукают и тянутся к людям

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Приют находится в Северном микрорайоне Новосибирска. Он занимает два этажа в небольшом здании. На первом находится «карантинное отделение» — здесь живут коты, которые попали в приют недавно. Им ставят прививки, проводят стерилизацию, при необходимости — лечат. «Карантин» — самое шумное отделение приюта. Животных содержат в клетках по одному, что явно вызывает их недовольство.

Скарлетт — ласковая кошка с необычными ушами. Она хорошо относится к людям, но не очень любит других животных

Скарлетт — ласковая кошка с необычными ушами. Она хорошо относится к людям, но не очень любит других животных

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Недавно для приюта купили УЗИ-аппарат, чтобы кошек можно было осматривать на месте, а не возить в клинику. Также здесь организовали медицинский уголок.

На втором этаже есть комнаты для здоровых кошек, для больных лейкозом (вирус, который угнетает иммунитет животных) и больных коронавирусом котов. Животные разделены, чтобы инфекции не передавались между ними.

В комнатах стоят лотки, когтеточки и прочие игрушки. Коты выглядят спокойными и расслабленными: одни мирно лежит на полу или диване, другие грациозно сидят на подоконнике, смотрят в окно и думают о том, о чём положено думать кошкам. Кто-то лежит рядом с другом, а кто-то устраивает игры. Есть пугливые животные, которые прячутся в укромные места при виде людей. Некоторые не стесняются и идут познакомиться.

Кто этим занимается?

Сима может показаться суровой, но на самом деле она любит мурчать и перебирать по человеку лапками

Сима может показаться суровой, но на самом деле она любит мурчать и перебирать по человеку лапками

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Приют «КиттиКеа» открыли в 2018 году. Сначала он располагался в подвале частного дома, потому что найти более светлое и просторное помещение сложно, если в нем собираются поселить много животных. Сейчас здесь 54 кота и кошки.

В комнатах приюта, где нет карантина, коты расположены в хаотичном порядке

В комнатах приюта, где нет карантина, коты расположены в хаотичном порядке

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Экскурсию корреспондентам провел Александр Паршиков — один из сотрудников. С ним также работают волонтеры Мария и Елена. Еще несколько помощников приезжают в выходные дни, чтобы делать генеральную уборку. Кто-то курирует определенных животных.

Хозяин Кузи, пожилой мужчина, умер. После этого кота привезли из деревни в приют. Сейчас Кузя — самый громкий обитатель «КиттиКеа»

Хозяин Кузи, пожилой мужчина, умер. После этого кота привезли из деревни в приют. Сейчас Кузя — самый громкий обитатель «КиттиКеа»

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— Я сюда каждый день приезжаю. Принимаю котов, переселяю и отдаю. С сентября занимаюсь приютом. Я по образованию — экономист, работаю в финансовой сфере, — рассказал NGS.RU Александр.

Билли нашли в подъезде в одном из домов <nobr class="_">6-го</nobr> микрорайона. За несколько дней до этого он остался без одного глаза

Билли нашли в подъезде в одном из домов 6-го микрорайона. За несколько дней до этого он остался без одного глаза

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Раньше месяц карантинного содержания кота обходился в 7600 рублей. В эту сумму входил корм, вакцинация и стерилизация животного. В этом году цены увеличились. Сейчас приюту требуется около 20 килограммов сухого корма в неделю и 250 пачек влажного. При этом помощь от благотворителей осталась на том же уровне.

— Мы выживаем. Я бы не сказал, что пожертвований стало меньше. Мы успели перенаправить подписчиков в Telegram. Там все люди, которые помогают приюту. Но содержание, корм стали дороже, — поделился Александр.

Лапе около трех лет, она аккуратная и чистоплотная

Лапе около трех лет, она аккуратная и чистоплотная

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О котах и людях

Черри попала в приют из Линево, где жила под магазином. У нее были обожжены усы. Ее особенность — необычная на ощупь жесткая шерсть.<br />— Такая булка прикольная, — говорит о кошке волонтер

Черри попала в приют из Линево, где жила под магазином. У нее были обожжены усы. Ее особенность — необычная на ощупь жесткая шерсть.
— Такая булка прикольная, — говорит о кошке волонтер

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У волонтеров и самих кошек есть свои любимчики. Некоторые животные с радостью подходят к тем людям, которые им больше нравятся. Но и сотрудники в приюте из десятков кошек могут выделять кого-то одного.

— У меня был любимчик — кот Кыш, больной диабетом. Постоянно с ним занимался, до и после работы заезжал. Сейчас он в ремиссии, его забрали. У нас есть волонтер Мария, к ней кошка Сильвия идет, Митяй. Коты тоже выбирают себе людей, — говорит Александр.

Некоторые коты любят сидеть в укромных местах

Некоторые коты любят сидеть в укромных местах

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В среднем животные остаются в приюте «КиттиКеа» на несколько месяцев. Волонтеры стараются восстановить животное, социализировать и найти ему хозяина. Некоторые кошки могут оставаться на попечении год и больше.

— Вообще, бывает такое, что кота забирают, как только он приезжает, — рассказывает волонтер. — Но в большинстве случаев примерно через четыре месяца. Кто-то живет со дня основания приюта. Сейчас коты стали плохо расходиться, обращений на прием много, а разбирают мало. Такое началось летом. Но всё равно недавно отдали двух кошек. У нас была кошка Рыся, с одним глазом, уехала домой, хотя жила в приюте 2,5 года.

Животные находятся в разных комнатах, но могут видеть друг друга

Животные находятся в разных комнатах, но могут видеть друг друга

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Сложнее всего найти дом именно для тех животных, которые мало идут на контакт. Обычно люди забирают тех, кто сразу прыгает к ним на руки или просто подходит. Бывает и такое, что из приюта домой увозят крайне необщительных котов или тех, у кого есть проблемы со здоровьем. Например, из приюта уже забирали кота без лапки и кошку без двух задних лап.

Волонтеры стараются найти дом для всех своих подопечных (на фото — кошка Фея)

Волонтеры стараются найти дом для всех своих подопечных (на фото — кошка Фея)

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В будущем волонтеры собираются расширить приют настолько, чтобы в каждом помещении было не больше четырех животных. Также сотрудники планируют обустроить хирургический кабинет и нанять ветеринара, чтобы коты и кошки были обеспечены всем необходимым.

Что еще почитать о котах

В этом году NGS.RU поговорил с зоопсихологом Еленой Клюсовец, которая ответила на вопросы наших читателей о поведении кошек. Почитайте в интервью о том, почему коты считают людей глупыми, привязываются ли они к хозяевам и почему любят устраивать ночной «тыгыдык».

В марте ко Дню кошек мы рассказывали истории животных, которые столкнулись с предательством людей и попали в приют. Посмотрите в их глаза.

Новосибирский психолог Татьяна Зеленская купила частный дом, чтобы в нем обустроить приют для котов и кошек. Там живет около сотни подопечных. Женщина рассказала, как к ней попадают животные, тяжело ли с ними расставаться и какие подозрительные люди иногда хотят забрать кошек себе.

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