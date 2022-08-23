«Такая булка прикольная». Как животные выбирают себе человека — репортаж из приюта с 54 кошками

Несмотря на усилия зоозащитников и волонтеров, множество котов и кошек остаются на улицах или попадают к безответственным хозяевам. Их выбрасывают при переезде, при появлении ребенка, из-за возникшей аллергии. Иногда коты попадают в «бабушкины квартиры», где живут десятками, при этом их плохо кормят и не обеспечивают уходом. Животные, которые, оставшись без хозяина, попадают в приют, в каком-то смысле могут называться счастливчиками, ведь волонтеры позаботятся о них и помогут найти добрые руки. В одном из новосибирских приютов — «КиттиКеа» — побывали корреспонденты NGS.RU. Посмотрите, как там живут котики.
Дом для кошек
Приют находится в Северном микрорайоне Новосибирска. Он занимает два этажа в небольшом здании. На первом находится «карантинное отделение» — здесь живут коты, которые попали в приют недавно. Им ставят прививки, проводят стерилизацию, при необходимости — лечат. «Карантин» — самое шумное отделение приюта. Животных содержат в клетках по одному, что явно вызывает их недовольство.
Недавно для приюта купили УЗИ-аппарат, чтобы кошек можно было осматривать на месте, а не возить в клинику. Также здесь организовали медицинский уголок.
На втором этаже есть комнаты для здоровых кошек, для больных лейкозом (вирус, который угнетает иммунитет животных) и больных коронавирусом котов. Животные разделены, чтобы инфекции не передавались между ними.
В комнатах стоят лотки, когтеточки и прочие игрушки. Коты выглядят спокойными и расслабленными: одни мирно лежит на полу или диване, другие грациозно сидят на подоконнике, смотрят в окно и думают о том, о чём положено думать кошкам. Кто-то лежит рядом с другом, а кто-то устраивает игры. Есть пугливые животные, которые прячутся в укромные места при виде людей. Некоторые не стесняются и идут познакомиться.
Кто этим занимается?
Приют «КиттиКеа» открыли в 2018 году. Сначала он располагался в подвале частного дома, потому что найти более светлое и просторное помещение сложно, если в нем собираются поселить много животных. Сейчас здесь 54 кота и кошки.
Экскурсию корреспондентам провел Александр Паршиков — один из сотрудников. С ним также работают волонтеры Мария и Елена. Еще несколько помощников приезжают в выходные дни, чтобы делать генеральную уборку. Кто-то курирует определенных животных.
— Я сюда каждый день приезжаю. Принимаю котов, переселяю и отдаю. С сентября занимаюсь приютом. Я по образованию — экономист, работаю в финансовой сфере, — рассказал NGS.RU Александр.
Раньше месяц карантинного содержания кота обходился в 7600 рублей. В эту сумму входил корм, вакцинация и стерилизация животного. В этом году цены увеличились. Сейчас приюту требуется около 20 килограммов сухого корма в неделю и 250 пачек влажного. При этом помощь от благотворителей осталась на том же уровне.
— Мы выживаем. Я бы не сказал, что пожертвований стало меньше. Мы успели перенаправить подписчиков в Telegram. Там все люди, которые помогают приюту. Но содержание, корм стали дороже, — поделился Александр.
О котах и людях
У волонтеров и самих кошек есть свои любимчики. Некоторые животные с радостью подходят к тем людям, которые им больше нравятся. Но и сотрудники в приюте из десятков кошек могут выделять кого-то одного.
— У меня был любимчик — кот Кыш, больной диабетом. Постоянно с ним занимался, до и после работы заезжал. Сейчас он в ремиссии, его забрали. У нас есть волонтер Мария, к ней кошка Сильвия идет, Митяй. Коты тоже выбирают себе людей, — говорит Александр.
В среднем животные остаются в приюте «КиттиКеа» на несколько месяцев. Волонтеры стараются восстановить животное, социализировать и найти ему хозяина. Некоторые кошки могут оставаться на попечении год и больше.
— Вообще, бывает такое, что кота забирают, как только он приезжает, — рассказывает волонтер. — Но в большинстве случаев примерно через четыре месяца. Кто-то живет со дня основания приюта. Сейчас коты стали плохо расходиться, обращений на прием много, а разбирают мало. Такое началось летом. Но всё равно недавно отдали двух кошек. У нас была кошка Рыся, с одним глазом, уехала домой, хотя жила в приюте
Сложнее всего найти дом именно для тех животных, которые мало идут на контакт. Обычно люди забирают тех, кто сразу прыгает к ним на руки или просто подходит. Бывает и такое, что из приюта домой увозят крайне необщительных котов или тех, у кого есть проблемы со здоровьем. Например, из приюта уже забирали кота без лапки и кошку без двух задних лап.
В будущем волонтеры собираются расширить приют настолько, чтобы в каждом помещении было не больше четырех животных. Также сотрудники планируют обустроить хирургический кабинет и нанять ветеринара, чтобы коты и кошки были обеспечены всем необходимым.
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