«Такая булка прикольная». Как животные выбирают себе человека — репортаж из приюта с 54 кошками

На втором этаже есть комнаты для здоровых кошек, для больных лейкозом (вирус, который угнетает иммунитет животных) и больных коронавирусом котов. Животные разделены, чтобы инфекции не передавались между ними.

В комнатах стоят лотки, когтеточки и прочие игрушки. Коты выглядят спокойными и расслабленными: одни мирно лежит на полу или диване, другие грациозно сидят на подоконнике, смотрят в окно и думают о том, о чём положено думать кошкам. Кто-то лежит рядом с другом, а кто-то устраивает игры. Есть пугливые животные, которые прячутся в укромные места при виде людей. Некоторые не стесняются и идут познакомиться.